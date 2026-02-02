Вы думали, у этого смартфона 3 камеры? Как Honor опозорилась при копировании iPhone 17 Pro

Юрий Кудлович

Недавно компания Honor выпустила первый в линейке Power смартфон с рекордно огромной батареей. Ее емкость составляет аж 10 080 мА*ч, что, конечно, технологический максимум не только для этого бренда, но и для рынка мобильников в целом. Вот только недавно выяснился неприятный факт, который перечеркивает все преимущества устройства и напрочь отбивает желание пользоваться таким гаджетом.

Вы думали, у этого смартфона 3 камеры? Как Honor опозорилась при копировании iPhone 17 Pro. Что не так с новым Honor Power 2? Изображение: huaweicentral.com. Фото.

Что не так с новым Honor Power 2? Изображение: huaweicentral.com

Девиз новенького смартфона Honor такой: три камеры для понта, две — для покупателя. А все потому, что в пылу копирования дизайна у Apple производитель забыл, что качество и привлекательность современных смартфонов зависят не только от того, как у них расположены камеры на задней панели и сколько их вообще там.

Всю правду о внутреннем устройстве и реальных характеристиках Honor Power 2 раскрыли зарубежные авторы. Они в своих роликах разобрали смартфон до винтиков и показали, что один из объективов вообще никак не связан с полноценным камерным модулем. По факту нижняя камера островка оказывается бутафорией: просто декоративным элементом ради симметрии или схожести со своим американским прототипом.

Вы думали, у этого смартфона 3 камеры? Как Honor опозорилась при копировании iPhone 17 Pro. Эй, Honor, куда вы дели третью камеру? Изображение: YouTube. Фото.

Эй, Honor, куда вы дели третью камеру? Изображение: YouTube

Очевидно, дочерний бренд HUAWEI руководствуется массовой психологией и понимает, что в голове покупателя сейчас стабильно работает связка: если на панели три кружка, значит это что-то флагманское. И далеко не все будут разбираться, что это всего лишь пластиковая заглушка. Главное — внешний вид.

Вы думали, у этого смартфона 3 камеры? Как Honor опозорилась при копировании iPhone 17 Pro. С одной стороны три камеры, с другой — две. Ловкость маркетологов, да и только. Изображение: YouTube. Фото.

С одной стороны три камеры, с другой — две. Ловкость маркетологов, да и только. Изображение: YouTube

И вот результат: у Honor получился смартфон, который ощущается не более чем детская пластиковая игрушка. Олды сразу вспомнят те розовые телефончики с китайскими песенками “аияио ам йо литл баттерфляй”.

Как понять, сколько камер у смартфона на самом деле

Честно говоря, бутафорские камеры есть и в других смартфонах. Обычно это очень дешевые модели с тремя и четырьмя объективами. В лучшем случае там две камеры, а зачастую вообще одна. Но как реально понять, сколько на самом деле камер в телефоне, не разбирая его? Вот несколько способов:

Проверьте настройки. Обычно в интерфейсе камеры видно, какие режимы переключаются. Например 0.5× (ультраширик), 1× (основная), 2×/3× (телезум). Если третья камера есть, но соответствующего ей режима в интерфейсе нет, то это уже повод задуматься о реальном существовании сенсора.

Посмотрите метаданные фото. Сделайте фотки в разных режимах приближения и проверьте, меняется ли при этом объектив или фокусное расстояние. Если при 3× выходит цифровой кроп с основной камеры, значит отдельного телемодуля, скорее всего, у вас нет.

Используйте хитрость. Откройте камеру и, переключая режимы съемки, по очереди закрывайте линзы пальцем. Если камера настоящая, то на дисплее будут помехи. Если один из модулей никак не влияет на картинку, значит он “декоративный”.

Интересно, что установка бутафорских камер не считается преступлением. Юридически здесь все упирается в формулировки: что написано в спецификациях и как это продают. Если на коробке или в описании честно указаны две камеры, то придраться к производителю не получится. Так что это легально, пусть и странно. Ну а если в характеристиках заявляют тройную камеру, а по факту один из модулей не снимает, то это уже повод устроить компании темную.

