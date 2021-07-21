Выбор — это хорошо! OnePlus тоже выпустит копию AirPods Pro

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 0

OnePlus относится к той категории компаний, которая многое делает по-своему. В первую очередь это касается подготовки к запуску новых продуктов. Так мы постоянно слышим что-то полуофициальное задолго до выхода нового смартфона или в данном случае наушников. Вот только по-своему компания не может сделать некоторые продукты. Это как в анекдоте, как не крути, а на выходе все равно получатся AirPods. Наверное, в этом нет ничего плохого, но и отрицать факт того, что у нас есть AirPods от огромного количества производителей, тоже нельзя. Давайте разберемся, что же у нас получилось на этот раз.

AirPods

AirPods — наушники, которые все стараются скопировать.

Новые наушники OnePlus

Так ли важно, как выглядят наушники, если мы говорим о ”затычках”? Этот аксессуар почти не виден, особенно, если у вас длинные волосы или шапка. Куда важнее то, как они звучат и как работают в целом. Именно это намного важнее для таких наушников. Пока новые OnePlus Buds Pro слышали только разработчики и испытатели, поэтому про звук мы поговорим попозже. Сейчас же у нас есть слова одного из представителей компании об этом продукте.

За что любят OnePlus?.

Что купить вместо AirPods Pro

В интервью CNET Киндер Лю (руководитель отдела исследований и разработок OnePlus) сообщил, что у Buds Pro будет ”адаптивное шумоподавление”, которое сможет подавлять шум до 40 дБ. Как и AirPods Pro, у них также есть датчик сжатия на ножке для переключения между режимами шумоподавления и общего управления наушниками.

Учитывая стремление компании постоянно работать над скоростью зарядки и ее успешный опыт в этой сфере, наличие в новых наушниках Warp Charge никого не удивляет. Эта технология позволит за 10-минутную зарядка обеспечить наушникам до 10 часов работы.

Также есть поддержка беспроводной зарядки, но работать она будет медленнее. Если вы думали, что при этом наушники будут работать не так долго от встроенного аккумулятора, то это не так. В сумме, аккумулятора наушников и той энергии, что спряталась в зарядном кейсе, хватит на 28 часов воспроизведения с включенным активным шумоподавлением. Если его отключить, то заряда и вовсе хватит на 38 часов.

наушники

А вот и сами OnePlus Buds Pro.

Такие цифры впечатляют, но важно еще и то, сколько сами наушники будут работать от одного заряда, так как это основа комфорта использования. Такой информации пока нет, но, скорее всего, можно смело рассчитывать на 4-5 часов непрерывной работы.

Поклонники матового черного цвета будут довольны. Расцветка наушников уже подтверждена и она будет именно такой. Впрочем, скорее всего, одним цветом наушники не ограничатся и компания предложит несколько на выбор. Как минимум должен быть белый или серый — это уже правило хорошего тона.

У всех нас появилась серьёзная причина покупать смартфоны OnePlus.

Наушники с защитой от воды

Также про OnePlus Buds Pro известно то, что они будут иметь некоторую степень защиты от воды и пыли. А еще они будут работать с iOS, но для этого надо будет воспользоваться отдельным приложением — HeyMelody.

Стоит ли покупать полностью беспроводные наушники

Как показывают отчеты аналитиков, наушники сейчас переживают настоящий взрыв популярности. Особенно большим спросом пользуются TWS-модели. То есть те, которые вообще не имеют проводов. Сами аналитики объясняют рост рынка пандемией, которая заставила людей больше сидеть дома, а так же появлением недорогих, но хороших моделей в этом направлении.

OnePlus Buds

OnePlus выпускает уже не первые наушники. Это хорошо.

Если раньше они были очень дорогими, то теперь позволить их себе может почти каждый. Я говорю даже не о вариантах за 500 рублей с AliExpress, которые проще сразу выкинуть (я рассказывал об одних таких), а о нормальных продуктах от брендов, производящих смартфоны или акустику.

Цена новых OnePlus Buds Pro пока неизвестна, но, учитывая их политику в отношении смартфонов, вряд ли она будте совсем низкой. Впрочем, даже по цене AirPods Pro подобный продукт будет вызывать интерес.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

А еще производством наушников занимается соучредитель OnePlus — Карл Пей. Напомню, он ушел из компании в прошлом году, чтобы основать свой бренд, который он назвал Nothing. Он уже собрал приличное финансирование, включая деньги от Google, и даже купил остатки провалившейся Essential Энди Рубина — создателя Android.

Посмотрим, что получится у Пэя, и как это будет гармонировать или, наоборот, конкурировать с новыми наушниками OnePlus. В любом случае в наушниках важен звук и судить о них можно только после того, как проверишь его на себе. Это мы и сделаем, когда новый продукт поступит на прилавки.

Теги
Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Лонгриды для вас
Карл Пэй
На что компания сооснователя OnePlus получила от Google 15 миллионов долларов

Некоторые дизайнеры часто спорят на тему того, что есть черный цвет. Одни говорят, что это все цвета в одном, а другие говорят, что это, наоборот, отсутствие любого цвета. Примерно так же можно поспорить про название новой компании сооснователя OnePlus, Карла Пея - Nothing (пер. ничего). С одной стороны, это красивый маркетинговый ход, который наверняка призван подчеркнуть простоту и доступность готовящихся продуктов. Кроме этого, подобное название вызвало большое количество обсуждений в Сети своей необычностью, а значит, что уже на старте дало хорошую рекламу. Да и в будущем можно будет красиво использовать слоганы вроде ”ничего не будет как раньше” и тому подобных. Это все хорошо, но стартап уже привлек от Google инвестиций на 15 миллионов долларов. Что разглядел поисковой гигант в молодой компании без единого продукта и когда эти продукты появятся?

Читать далее
Tronsmart
Лучшие наушники с шумодавом? Tronsmart Apollo Air и Apollo Air + с обнаружением уха

Какими должны быть идеальные беспроводные наушники? Конечно, TWS (сейчас наушники, соединенные между собой проводами, выглядят как из прошлого века), компактные, с хорошим пассивным шумоподавлением и активным, если на то есть необходимость. Такими устройствами славится компания Tronsmart, небольшой бренд, который всего за 8 лет превратился в одного из крупнейших производителей на рынке аудио. При этом компания остается верна принципу: хорошее не всегда должно быть дорогим. И в честь 8-й годовщины снова порадовала своих поклонников, выпустив новые наушники-вкладыши Apollo Air и Apollo Air +.

Читать далее
Капсула
Полгода в одной комнате с Марусей. Опыт использования Капсулы от Mail.ru

С тех пор, как в смартфонах начали появляться голосовые ассистенты, я не мог пройти мимо них. Не скажу, что я сильно верю в их помощь, но считаю, что это очень круто с технологической точки зрения. Ты что-то говоришь в непонятный ящик, а тебе оттуда приходит ответ. А если вопрос не сложный, то ответ получается очень даже в тему. Иногда ассистенты и вовсе могут управлять системами умного дома, если правильно сформулировать команду и четко ее произнести. Уже около трех лет я пользуюсь Яндекс Станцией, а примерно полгода назад купил себе Капсулу от Mail.ru. За это время я пережил с ней немало интересных моментов и сейчас мне есть, о чем рассказать. Правда, я не смогу ее безоговорочно хвалить. Критика с моей стороны тоже будет.

Читать далее
Новый комментарий