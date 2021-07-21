Выбор — это хорошо! OnePlus тоже выпустит копию AirPods Pro

OnePlus относится к той категории компаний, которая многое делает по-своему. В первую очередь это касается подготовки к запуску новых продуктов. Так мы постоянно слышим что-то полуофициальное задолго до выхода нового смартфона или в данном случае наушников. Вот только по-своему компания не может сделать некоторые продукты. Это как в анекдоте, как не крути, а на выходе все равно получатся AirPods. Наверное, в этом нет ничего плохого, но и отрицать факт того, что у нас есть AirPods от огромного количества производителей, тоже нельзя. Давайте разберемся, что же у нас получилось на этот раз.

Новые наушники OnePlus

Так ли важно, как выглядят наушники, если мы говорим о ”затычках”? Этот аксессуар почти не виден, особенно, если у вас длинные волосы или шапка. Куда важнее то, как они звучат и как работают в целом. Именно это намного важнее для таких наушников. Пока новые OnePlus Buds Pro слышали только разработчики и испытатели, поэтому про звук мы поговорим попозже. Сейчас же у нас есть слова одного из представителей компании об этом продукте.

За что любят OnePlus?.

Что купить вместо AirPods Pro

В интервью CNET Киндер Лю (руководитель отдела исследований и разработок OnePlus) сообщил, что у Buds Pro будет ”адаптивное шумоподавление”, которое сможет подавлять шум до 40 дБ. Как и AirPods Pro, у них также есть датчик сжатия на ножке для переключения между режимами шумоподавления и общего управления наушниками.

Учитывая стремление компании постоянно работать над скоростью зарядки и ее успешный опыт в этой сфере, наличие в новых наушниках Warp Charge никого не удивляет. Эта технология позволит за 10-минутную зарядка обеспечить наушникам до 10 часов работы.

Также есть поддержка беспроводной зарядки, но работать она будет медленнее. Если вы думали, что при этом наушники будут работать не так долго от встроенного аккумулятора, то это не так. В сумме, аккумулятора наушников и той энергии, что спряталась в зарядном кейсе, хватит на 28 часов воспроизведения с включенным активным шумоподавлением. Если его отключить, то заряда и вовсе хватит на 38 часов.

Такие цифры впечатляют, но важно еще и то, сколько сами наушники будут работать от одного заряда, так как это основа комфорта использования. Такой информации пока нет, но, скорее всего, можно смело рассчитывать на 4-5 часов непрерывной работы.

Поклонники матового черного цвета будут довольны. Расцветка наушников уже подтверждена и она будет именно такой. Впрочем, скорее всего, одним цветом наушники не ограничатся и компания предложит несколько на выбор. Как минимум должен быть белый или серый — это уже правило хорошего тона.

У всех нас появилась серьёзная причина покупать смартфоны OnePlus.

Наушники с защитой от воды

Также про OnePlus Buds Pro известно то, что они будут иметь некоторую степень защиты от воды и пыли. А еще они будут работать с iOS, но для этого надо будет воспользоваться отдельным приложением — HeyMelody.

Стоит ли покупать полностью беспроводные наушники

Как показывают отчеты аналитиков, наушники сейчас переживают настоящий взрыв популярности. Особенно большим спросом пользуются TWS-модели. То есть те, которые вообще не имеют проводов. Сами аналитики объясняют рост рынка пандемией, которая заставила людей больше сидеть дома, а так же появлением недорогих, но хороших моделей в этом направлении.

Если раньше они были очень дорогими, то теперь позволить их себе может почти каждый. Я говорю даже не о вариантах за 500 рублей с AliExpress, которые проще сразу выкинуть (я рассказывал об одних таких), а о нормальных продуктах от брендов, производящих смартфоны или акустику.

Цена новых OnePlus Buds Pro пока неизвестна, но, учитывая их политику в отношении смартфонов, вряд ли она будте совсем низкой. Впрочем, даже по цене AirPods Pro подобный продукт будет вызывать интерес.

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А еще производством наушников занимается соучредитель OnePlus — Карл Пей. Напомню, он ушел из компании в прошлом году, чтобы основать свой бренд, который он назвал Nothing. Он уже собрал приличное финансирование, включая деньги от Google, и даже купил остатки провалившейся Essential Энди Рубина — создателя Android.

Посмотрим, что получится у Пэя, и как это будет гармонировать или, наоборот, конкурировать с новыми наушниками OnePlus. В любом случае в наушниках важен звук и судить о них можно только после того, как проверишь его на себе. Это мы и сделаем, когда новый продукт поступит на прилавки.