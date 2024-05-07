Выбрал два робота-пылесоса, чтобы навести порядок дома не напрягаясь. Объясняю, какой лучше купить

Откровенно говоря, уборка — не самое приятное занятие, хотя и, безусловно, очень полезное. Еще хуже, что все это требует свободного времени, а ведь его можно провести намного веселее или просто отдохнуть в свой выходной. Конечно, совсем от уборки отказываться нельзя. Но как ее провести, чтобы и время не тратить, и пол очистить? Правильный ответ: поручить дело хорошему роботу-пылесосу.

Теперь возникает второй вопрос: а какой робот-пылесос купить в 2024 году, чтобы не слишком дорого, но при этом хорошо и от надежного бренда? Пожалуй, для удовлетворения такого запроса стоит обратиться к паре устройств от известной компании Dreame, которые как раз сейчас продаются со скидкой.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Dreame D9 Max — недорогой робот-пылесос с лидаром

Первая модель — Dreame D9 Max. Это сравнительно недорогой робот-пылесос, доступный на AliExpress менее чем за 20 тысяч рублей. И какие же возможности он предлагает за обозначенную сумму?

Купить Dreame D9 Max

Во-первых, это неплохая сила всасывания 4000 Па. Такой мощности вполне достаточно, чтобы начисто пропылесосить гладкую поверхность, а затем — залить воду в специальный отсек и запустить влажную уборку, благо на дно корпуса крепится специальная губка.

Во-вторых, Dreame D9 Max отличается продвинутой системой навигации. Он оснащен лазерным локатором LiDAR, который сканирует помещение и помогает пылесосу ловко обходить препятствия, встречающиеся на его пути. Так что в диван не врежется и кота не обидит.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Наконец, емкость аккумулятора пылесоса Dreame D9 Max рассчитана на 5200 мАч, чего хватит для очистки 250 м², а настроить время уборки и другие параметры можно через мобильное приложение. Удобно, эффективно и почти идеально.

Dreame L10s Pro — робот-пылесос для уборки и мытья пола

Еще ближе к идеалу Dreame L10s Pro. Это еще один робот-пылесос для сухой и влажной уборки, но стоит он уже 25 тысяч рублей. В чем заключается разница, вынуждающая платить больше, чем за предыдущую модель? Что ж, пойдем по порядку.

Купить Dreame L10s Pro

Первое преимущество Dreame L10s Pro — высокая мощность всасывания на уровне 5300 Па. Подобный показатель позволяет эффективно убирать не только гладкие поверхности, но и ковры. Причем пылесос Dreame L10s Pro сам определяет тип покрытия, автоматически регулируя мощность в зависимости от потребностей, что в конечном итоге помогает сэкономить заряд аккумулятора.

Второе преимущество касается влажной уборки. Dreame L10s Pro не просто водит мокрой тряпкой по полу, а по-настоящему моет его за счет вращающихся швабр. Причем, в отличие от обычной губки, их не нужно снимать и надевать при переходе с влажной уборки на сухую. Ведь в момент, когда робот-пылесос Dreame L10s Pro заезжает на ковер, его швабры автоматически поднимаются, не оставляя ни капли после себя.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Также Dreame L10s Pro отличается продвинутой системой навигации с поддержкой 3D-моделирования помимо LiDAR-сканера и настраивается через аналогичное приложение, где предлагается задать время и зону уборки.

Какой робот-пылесос купить в 2024 году

Какой робот-пылесос лучше? Очевидно, это Dreame L10s Pro. Но стоит ли переплачивать за его преимущества? Тут все зависит от того, какие ожидания вы возлагаете на робот-пылесос для дома.

Купить Dreame D9 Max

Купить Dreame L10s Pro

Требуется устройство для уборки гладкой поверхности и мытья пола без въевшихся пятен? Тогда вам хватит возможностей Dreame D9 Max. Нужно поручить пылесосу уборку не только пола, но и ковров, да и удаление въевшихся пятен лишним не будет? В таком случае есть смысл немного переплатить и купить Dreame L10s Pro.