Вышел Infinix Note 60 Ultra с «вечной» батарейкой

На презентации MWC 2026 в Барселоне Infinix показала то, чего от неё никто особо не ждал: настоящий флагман. Не бюджетный флагман, не «флагман за свои деньги» — а телефон с дизайном от итальянского бюро Pininfarina, которое обычно рисует для Ferrari и Maserati. Новинка с 200-мегапиксельной камерой, спутниковой связью и батареей на 7000 мА*ч. Выглядит реально как будущее — но есть один момент, который портит картину. О нём расскажем в конце.

Что такое Pininfarina в Infinix

Самое заметное в Infinix Note 60 Ultra — задняя панель. Никакого выпирающего «горба» камер. Вместо этого — единое стекло Corning Gorilla Glass Victus, под которым спрятаны и все три камеры, и маленький дополнительный экран. Infinix называет это Uni-Chassis Cam Module и говорит, что это первое в мире решение такого рода.

Выглядит действительно иначе — гладко, монолитно, как кузов спорткара. Плюс дополняет дизайн фишка со стоп-сигналом: тут светодиодная полоса по краю задней панели, которая загорается при включении, как приветствие от гоночного болида.

Доступно четыре цвета: Torino Black, Monza Red, Amalfi Blue и Roma Silver — все с отсылками к итальянскому автоспорту. А логотип Pininfarina нанесён аж в двух местах, чтобы точно не забыли. Впрочем, такой дизайн смартфонов — на любителя. То же самое можно сказать про Realme 16 Pro+, у которого тактильно приятная спинка, но японская эстетика.

Как снимает Infinix Note 60 Ultra

Основная камера Infinix Note 60 Ultra — модуль на 200 Мп с сенсором Samsung ISOCELL HPE размером 1/1,4 дюйма и оптикой f/1,7 с оптической стабилизацией. Это уже не бюджетная история: сенсор большой, светосила хорошая.

Зум-модуль реализован на матрице с разрешением 50 Мп. Это перископ с 3,5-кратным оптическим зумом, который увеличивает изображение до 7 раз без потерь и аж до 100 крат с цифровым кропом. Сенсор у него 1/2,76 дюйма, а светосила — f/2,9. Вот тут немного скромнее, чем хотелось бы для флагмана.

Ультраширик — 8 Мп. Это самое слабое место в камерной системе: 8 мегапикселей в 2026 году — это уже категорически мало. Для сравнения, у большинства конкурентов в этом ценовом диапазоне ультраширик на 12–16 Мп, а у флагманов — всего 50 Мп.

Фронтальная камера на 32 Мп (против 13 Мп у Note 60 Pro), и это заметный прыжок. Ну и есть прикольная фишка — поддержка стандарта Ultra HDR Capture с собственным процессором обработки изображений. Должно хорошо работать в сценах с ярким светом и тенями.

Какой процессор в Infinix Note 60 Ultra

Под капотом установлен чип MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Это не самый топовый, но очень шустрый восьмиядерный процессор с графикой Mali-G720. Если верить тестам, он выдает производительность уровня прошлогодних флагманов Snapdragon 8 Gen 2. Для большинства задач хватит с запасом, в играх — тоже не разочарует.

Оперативной памяти — 12 ГБ, хранилище — на 256 ГБ. Обещают только одну версию, так что варианта на 512 ГБ нет.

В чем секрет батарейки Infinix Note 60 Ultra

За питание устройства отвечает батарея емкостью 7000 мА*ч на кремний-углеродной основе. Это один из главных козырей новинки. Заряжается он полностью за 48 минут через провод (100 Вт). Есть беспроводная зарядка на 50 Вт.

А еще Infinix добавила необычную фишку — Battery Self-Healing Technology. Заявляют, что в аккумуляторе происходит самовосстановление до 1% ёмкости каждые 200 циклов зарядки. Звучит хорошо, но проверить на реальных данных пока невозможно — надо ждать долгосрочных тестов.

Батарея, которая лечит себя сама — как это вообще работает Звучит как маркетинг, но идея простая. Любой аккумулятор со временем деградирует — это знает каждый, кто пользовался смартфоном больше двух лет. Вот почему это происходит и при чём тут Infinix: Каждый раз при зарядке батарея немного расширяется, а при разрядке сжимается

Со временем внутри появляются микротрещины — как трещины в стене от постоянных перепадов температуры

Из-за этого батарея начинает держать заряд всё хуже Infinix говорит, что научила батарею самой себя подлечивать: слабый ток периодически «запаивает» эти трещины изнутри. В цифрах это выглядит так: Обычный телефон через 800 зарядок теряет примерно 20% ёмкости — было 7000 мА*ч, стало 5600 мА*ч

У Note 60 Ultra за то же время батарея частично восстанавливается и остаётся около 5880 мА*ч Разница — примерно час экранного времени. Не супергерой, но приятно.

Из-за всего этого телефон стал чуть толще (7,9 мм) и тяжелее (220 г) по сравнению с Note 60 Pro. Терпимо, но это уже не самый легкий гаджет среди своих одноклассников.

Качество звука Infinix Note 60 Ultra

Начнем с того, что здесь 6,78-дюймовый AMOLED с разрешением 2644×1208 точек, поддержкой частоты 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Подсветка работает на частоте 2304 Гц — хорошо для глаз при длительном использовании.

А вот главная фишка — звук. В смартфоне установлены стереодинамики с настройкой Sound by JBL. Это не просто стерео, а партнёрство с брендом, который умеет в акустику. В общем, тот случай, когда на партнерство с производителями камер не хватило уже сами партнеров.

Ещё одна фишка — маленький Active Matrix Display на задней панели под стеклом. Показывает уведомления, иконки, может отображать виртуального компаньона в пиксельном стиле. Звучит как гаджет ради гаджета, но посмотрим, насколько это полезно в жизни.

Где работает спутниковая связь Thuraya

Infinix Note 60 Ultra — первый серийный смартфон с поддержкой двусторонних спутниковых звонков и сообщений через сеть Thuraya, которая покрывает десятки стран и Россию в том числе. Тут вас не просто экстренные сообщения, как у Apple, а полноценные звонки там, где нет сотовых вышек.

Для путешественников, туристов и тех, кто живёт в местах с плохим покрытием — это реально ценная штука.

Минусы Infinix Note 60 Ultra

Вот тот самый момент, о котором предупреждали в начале: цены и сроки продаж Infinix Note 60 Ultra не объявлены. Ни рынков, ни дат, ни стоимости.

Это странная история. Телефон показали на MWC, рассказали про всё — и умолчали про главное. Для Infinix, которая исторически продаёт смартфоны в Африке, Азии и развивающихся рынках, флагман за условные 60–70 тысяч рублей — совсем другая история, чем бюджетники за 15–20 тысяч. Понравится ли он народу — большой вопрос.

Второй момент: ультраширик на 8 Мп в 2026 году на флагмане — это слабо. Остальные камеры хороши, но этот модуль явно для галочки и снимать на него вы просто не захотите.

И третье — в смартфоне защита от пыли и брызг воды с любого направления по стандарту IP64. Это самая базовая защита, которая вообще не гарантирует, что смартфон выживет даже после короткой прогулки по сильному ливню. Так что держать устройство придется подальше от источников влаги и грязи, не то что новые флагманы, которые способны пережить купание в кипятке благодаря сертификату IP69K.

Основные характеристики Infinix Note 60 Ultra

Экран 6,78″, AMOLED, 2644×1208, 144 Гц, 4500 нит Чипсет MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 4 нм Память 12/256 ГБ Основная камера 200 Мп, f/1,7, сенсор 1/1,4″ Телефото 50 Мп, 3,5× оптический зум, перископ Ультраширик 8 Мп Фронтальная камера 32 Мп Батарея 7000 мА*ч Зарядка 100 Вт проводная и 50 Вт беспроводная Защита IP64 ОС Android 16, XOS 16 Спутниковая связь Thuraya (двусторонняя)

Как итог, Infinix Note 60 Ultra — смартфон, который пытается дотянуться до высшей лиги. Дизайн от Pininfarina, огромная батарея с быстрой зарядкой, спутниковая связь, 200-мегапиксельная камера и дополнительный экран на спинке — это не бюджетный набор характеристик.

Если цена окажется в районе 40–50 тысяч рублей, он может стать очень интересным вариантом. Если выше, то ему придётся конкурировать с Samsung и Xiaomi, а это уже совсем другой разговор.