Вышла Wear OS 6 для старых версий Pixel Watch. Новые функции, дизайн и увеличение автономности

Wear OS 6 стала доступна для Pixel Watch 3 и Pixel Watch 2 за день до официального старта продаж Pixel Watch 4, что демонстрирует потребительски ориентированный подход Google. Обновление с версией сборки BP3A.250905.014.W3 распространяется на обе версии часов — Bluetooth/Wi-Fi и LTE. Получается, что для получения всех новых функций совсем не обязательно покупать новые часы. А заодно это говорит о том, что не только сами часы могут работать с новой версией ПО, но и Google провела работу для их оптимизации друг под друга.

Что нового в Wear OS 6

Обновление включает полный переход на дизайн-систему Material 3 Expressive, адаптированную для круглых дисплеев. Динамическая цветовая тема позволяет синхронизировать цвета интерфейса с циферблатом, охватывая уведомления, плитки и некоторые приложения. Кнопки и элементы управления стали округлыми и адаптированы к краям дисплея, а анимации следуют форме часов, а не переносятся с телефонных экранов.

Кроме этого обновлены встроенные приложения — будильник, секундомер и таймер. Они получили новый дизайн, соответствующий измененным иконкам. После установки обновления рекомендуется зайти в Google Play для загрузки дополнительных апдейтов Wear Media и приложения погоды.

Google заявляет о повышении автономности до 10% по сравнению с Wear OS 5 за счет платформенных оптимизаций. Это достигается исключительно программными средствами без изменений в аппаратной части. А значит и старые часы с изношенным аккумулятором могут начать работать дольше, а то и вообще почти как тогда, когда были новыми.

Новые функции часов Google

Google Карты теперь автоматически запускается на часах при пеших или велосипедных прогулках с активной навигацией. Функция Safety Check получила возможность продления таймера во время активной проверки. Обновление также содержит октябрьский патч безопасности 2025-10-05, устраняющий уязвимость в компонентах Qualcomm.

Pixel Watch первого поколения пока не получили обновление, хотя официально им гарантирована поддержка до октября 2025 года. Ожидается, что Wear OS 6 для оригинальных часов выйдет в ближайшие недели, поскольку в официальных примечаниях к выпуску упоминаются только Pixel Watch 2 и 3.

Обновление можно проверить в настройках часов: Настройки → Система → Обновления системы. Для ускорения процесса можно отключить Bluetooth, чтобы загрузка шла через Wi-Fi. Если просто путь не ваш выбор, то можно все делать вручную. Для этого Google также опубликовала OTA-образы.