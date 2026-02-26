Вышли наушники Samsung Galaxy Buds4 и 4 Pro. Цена в России и характеристики

Вместе с флагманской линейкой Galaxy S26, о которой мы уже писали ранее, компания Samsung представила новое поколение беспроводных наушников. Перед разработкой новинок бренд провёл опрос среди пользователей и выяснил, что 58% из них используют наушники ежедневно, а главным критерием выбора называют качество звука. При этом большинство предпочитает иметь одну универсальную пару — удобную, компактную и подходящую для любых задач. Именно эти приоритеты легли в основу Galaxy Buds4 и Buds4 Pro. А вот получилось или нет — вопрос.

Что нового в Samsung Galaxy Buds4

Снаружи наушники заметно изменились. Кейс переработан так, чтобы наушники лежали ровно — доставать и укладывать их стало удобнее. Прозрачная крышка сохранилась, позволяя оценить обновлённый внешний вид. А заодно вы всегда будете видеть, на месте ли наушники. У меня пару раз было такое, что я хватал кейс своих HUAWEI Freebuds Pro 3, а наушников там не было.

Треугольные ножки уступили место плоским, выполненным из шлифованного металла. Сенсорная зона теперь имеет гравировку — найти её на ощупь стало проще. Управление осуществляется жестами. Среди них щипок и свайп по поверхности ножки.

Как звучат Galaxy Buds4 Pro

Звук стал ключевым направлением разработки и улучшений. Buds4 Pro получили усовершенствованную двухполосную акустическую систему с расширенным вуфером и твитером — новые динамики примерно на 20% крупнее, чем в Buds3 Pro. Оба варианта поддерживают воспроизведение в формате Hi-Fi с параметрами до 24 бит / 96 кГц.

Базовая модель Galaxy Buds4 отличается открытой конструкцией, что делает длительное ношение комфортнее, хотя активное шумоподавление у открытых форм традиционно уступает закрытым. Оба устройства оснащены Enhanced Adaptive ANC — система избирательно подавляет нежелательные звуки (например, шум двигателя) и одновременно усиливает важные сигналы, такие как сирены. Функция Super Clear Call обеспечивает голосовую связь с частотой 16 кГц и эффективным шумоподавлением.

Наушники с управлением жестами

Помимо сенсорного управления, наушники поддерживают интуитивные жесты: кивок головой принимает входящий звонок, покачивание — отклоняет. Голосовой ассистент Bixby в теории должен позволить управлять устройствами умного дома без помощи рук. Функция Interpreter осуществляет перевод речи в реальном времени между несколькими языками.

Наушники совместимы с любыми смартфонами, однако пользователи Galaxy получают расширенный набор функций. Buds4 подключаются к телефону Samsung без отдельного приложения — быстрая панель отображает регулятор громкости, переключатели ANC, настройку уровня звуков окружающей среды и другие параметры.

Цена и дата выхода Samsung Galaxy Buds4 и Buds4 Pro

Предзаказы в России открыты уже сейчас, а продлятся они до 26 марта. Цены могут разниться, но, например, в МТС их можно заказать по цене 14490 рублей за Galaxy Buds4 и 19990 рублей за Galaxy Buds4 Pro.

Мировые цены остались на уровне прошлой модели и в целом их сложно назвать очень высокими, особенно если посмотреть на такие модели, как Apple AirPods Pro, не говоря уже о более узких аудиофильских решениях.

Остается добавить только пару слов о цветах. Buds4 доступны в чёрном и белом цветах, а для Buds4 Pro добавлен эксклюзивный онлайн-вариант Pink Gold, который будет продаваться только в Galaxy Store.