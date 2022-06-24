Вышло второе поколение лучших TWS-наушников Huawei. Я уже хочу их

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 0

В последние пару лет гаджеты Huawei разделились на две части. Одни из них остались без Google Play и не могут похвастаться возможностями полноценной работы, к которым мы привыкли. Хотя и их можно рассматривать в разбивке. Например, отдельно камеру и все остальное. Вторая большая группа — это гаджеты, которые не привязаны к наложенным санкциям. К ним относятся аксессуары, носимые устройства и наушники. Именно наушники у компании получаются очень хорошо, что она доказывала уже не раз. Например, я больше года пользовался первым поколением Huawei FreeBuds Pro. Потом как-то незаметно перешел на полноразмерные модели, но к этим все равно испытываю самые нежные чувства. Теперь же компания выпустила второе поколение этого хита, и я уже хочу его купить.

наушники

Эти наушники стали намного лучше предыдущих

Новые наушники Huawei

Huawei несколько дней тизерила свои наушники-вкладыши FreeBuds Pro 2 TWS следующего поколения, но бесконечно так делать нельзя, да и незачем, и вот теперь она официально представила новое поколение своего аудиопродукта на специальном мероприятии. Наушники будут официально продаваться в Центральной и Восточной Европе.

В нашем Яндекс Дзен вы найдете еще больше интересных статей на самые разные темы.

Вышли Huawei FreeBuds Pro 2

Наушники Huawei FreeBuds Pro 2 TWS были созданы в сотрудничестве с французской компанией Devialet, занимающейся звуковыми технологиями. По сравнению с предыдущим поколением новые наушники обладают улучшенной производительностью и увеличенным временем автономной работы.

наушники

Внешне это обычные TWS-наушники, но истина где-то глубже.

Характеристики Huawei FreeBuds Pro 2

Лучшее шумоподавление

Недавно анонсированные наушники Huawei FreeBuds Pro 2 поставляются с двумя драйверами и тремя микрофонами для подавления шума на 47 дБ в рамках системы активного шумоподавления (ANC). Это новый ориентир для компании по подавлению шумов, так как в модели предыдущего поколения борьба с ними был на уровне 40 дБ.

5 самых лучших фишек смартфонов Huawei.

Функция шумоподавления поддерживает три разных режима — обычный режим, мягкий режим и ультрарежим. Существует также режим, в котором пользователи смогут получать важные уведомления, когда вокруг что-то происходит. Это тот случай, когда активное шумоподавление не отрежет вас от внешнего мира, а система сможет обезопасить вас от рисков. В том числе от рисков пропустить важную информацию.

Новые наушники получились очень технологичными.

Снижены риски будут и для самих наушников. Если предыдущее поколение боялось воды, то теперь с этим все стало намного лучше. Новинка получила рейтинг пыле/влагозащиты IP54. Плавать с ними по-прежнему нельзя, но из-за внезапного попадание под дождь или чрезмерно потеющих во время тренировок ушей переживать точно не стоит. С этим они справятся с легкостью. А от пыли защита и вовсе близка к максимальной. Цифра ”5” означает, что некоторое попадание самых мелких частичек пыли в корпус возможно, но это никак не навредит работе устройства.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Качество звука Huawei FreeBuds Pro 2

Новые наушники поддерживают самый большой диапазон частот для наушников Huawei — от 14 Гц до 48 кГц. Компания также добавила адаптивный эквалайзер, который изучает поведение пользователя и настраивает звук для лучшего вывода звука.

Форма корпуса почти не поменялась

Huawei не раскрыла емкость аккумулятора FreeBuds Pro 2, но пообещала до 30 часов автономной работы. Естественно, не без подзарядки. Такого показателя можно достигнуть с зарядкой от чехла. Но все равно это 30 часов, которые можно провести в дороге вдали от розетки. На одном заряде без подключения кейса наушники проработают четыре часа с включенной функцией активного шумоподавления и до шести с половиной часов, если ее отключить.

В прошлый раз компания не баловала нас большим разнообразием цветов. В этот раз ситуация стала не на много лучше. Всего вариантов окраски будет три: Silver Blue, Silver Frost (черный) и Ceramic White. Как обычно, чтобы понять, как они выглядят в жизни, нужно смотреть их своими глазами. Из красивых названий и картинок непонятно ровным счетом ничего.

наушники

Варианты цветов.

Сколько стоят новые наушники Huawei FreeBuds Pro 2

Стоить новинка будет дороже многих моделей, но с такими характеристиками цена не кажется заоблачной. Объявленный ценник на данный момент составляет около 200 евро. Это примерно 12 000 в пересчете на рубли по курсу на дату написания этой статьи.

В лучших традициях компания пообещала подарок тем, кто оформит предзаказ. На этот раз подарок довольно жирный — новый фитнес-браслет Huawei Band 7. Поставки начнутся 11 июля, а пока гаджет доступен по предзаказу. На российском сайте Huawei новые наушники пока не представлены, но есть предыдущее поколение по цене 12 990 рублей. Выводы о цене делайте сами. А заодно делитесь ими в нашем Telegram-чате.

Теги
Лонгриды для вас
Huawei
Прогиб засчитан: Huawei удаляет приложения российских банков из AppGallery и не только

Несмотря на то что большинство смартфонов, которые продаются на российском рынке, имеют китайское происхождение, риск их отключения от сервисов Google по-прежнему есть. Если поисковый гигант решит заблокировать GMS на территории России, никто ему в этом не помешает, потому что системные службы не являются частью Android, а распространяются как самостоятельная надстройка. Поэтому, чтобы избежать возможных осложнений, я рекомендовал всем покупать смартфоны Huawei, которые не зависят от Google совсем, а значит, и отключать там будет нечего. Но я ошибался.

Читать далее
Huawei готовит новый крутой флагман, а Honor его уже выпустила: итоги недели

На этой неделе все новости из мира гаджетов в основном касались прошедшей в Барселоне MWC 2022, которая целых два года не проводилась в привычном формате. Говорили о новых ноутбуках, супербыстрой зарядке от Oppo и довольно интересных телефонах. Но были и другие новости. Например, представитель Huawei пообещал, что компания представит новый телефон линейки Mate, над которым она сейчас работает. Honor доказала, что готова побороться с лучшими представителями мира смартфонов, выпустив свой новый Honor Magic 4. Мы собрали самые интересные новости в один выпуск и добавили кое-какую важную информацию о наших проектах. Давайте поговорим об этом более подробно.

Читать далее
Три проблемы, с которыми столкнутся все производители телефонов. Чем это грозит нам

Многие думают, что самое страшное для производителей смартфонов остается где-то там позади, в тумане постепенно удаляющейся в прошлое пандемии. Но на самом деле это не так, и сейчас Чен Цзинь (Chen Jin), генеральный менеджер китайского подразделения мобильных телефонов Lenovo, заявил, что у его направления деятельности есть как минимум три серьезные проблемы. Они относятся не только к его компании, а ко всей отрасли в целом, и это точно не останется незамеченным простыми пользователями. Давайте рассмотрим, о чем говорит руководитель крупной компании, и поймем, к чему готовиться. Или, может быть, наоборот, надо расслабиться и не переживать из-за этого?

Читать далее
Новый комментарий