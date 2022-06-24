Вышло второе поколение лучших TWS-наушников Huawei. Я уже хочу их

В последние пару лет гаджеты Huawei разделились на две части. Одни из них остались без Google Play и не могут похвастаться возможностями полноценной работы, к которым мы привыкли. Хотя и их можно рассматривать в разбивке. Например, отдельно камеру и все остальное. Вторая большая группа — это гаджеты, которые не привязаны к наложенным санкциям. К ним относятся аксессуары, носимые устройства и наушники. Именно наушники у компании получаются очень хорошо, что она доказывала уже не раз. Например, я больше года пользовался первым поколением Huawei FreeBuds Pro. Потом как-то незаметно перешел на полноразмерные модели, но к этим все равно испытываю самые нежные чувства. Теперь же компания выпустила второе поколение этого хита, и я уже хочу его купить.

Новые наушники Huawei

Huawei несколько дней тизерила свои наушники-вкладыши FreeBuds Pro 2 TWS следующего поколения, но бесконечно так делать нельзя, да и незачем, и вот теперь она официально представила новое поколение своего аудиопродукта на специальном мероприятии. Наушники будут официально продаваться в Центральной и Восточной Европе.

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Вышли Huawei FreeBuds Pro 2

Наушники Huawei FreeBuds Pro 2 TWS были созданы в сотрудничестве с французской компанией Devialet, занимающейся звуковыми технологиями. По сравнению с предыдущим поколением новые наушники обладают улучшенной производительностью и увеличенным временем автономной работы.

Характеристики Huawei FreeBuds Pro 2

Лучшее шумоподавление

Недавно анонсированные наушники Huawei FreeBuds Pro 2 поставляются с двумя драйверами и тремя микрофонами для подавления шума на 47 дБ в рамках системы активного шумоподавления (ANC). Это новый ориентир для компании по подавлению шумов, так как в модели предыдущего поколения борьба с ними был на уровне 40 дБ.

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Функция шумоподавления поддерживает три разных режима — обычный режим, мягкий режим и ультрарежим. Существует также режим, в котором пользователи смогут получать важные уведомления, когда вокруг что-то происходит. Это тот случай, когда активное шумоподавление не отрежет вас от внешнего мира, а система сможет обезопасить вас от рисков. В том числе от рисков пропустить важную информацию.

Снижены риски будут и для самих наушников. Если предыдущее поколение боялось воды, то теперь с этим все стало намного лучше. Новинка получила рейтинг пыле/влагозащиты IP54. Плавать с ними по-прежнему нельзя, но из-за внезапного попадание под дождь или чрезмерно потеющих во время тренировок ушей переживать точно не стоит. С этим они справятся с легкостью. А от пыли защита и вовсе близка к максимальной. Цифра ”5” означает, что некоторое попадание самых мелких частичек пыли в корпус возможно, но это никак не навредит работе устройства.

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Качество звука Huawei FreeBuds Pro 2

Новые наушники поддерживают самый большой диапазон частот для наушников Huawei — от 14 Гц до 48 кГц. Компания также добавила адаптивный эквалайзер, который изучает поведение пользователя и настраивает звук для лучшего вывода звука.

Huawei не раскрыла емкость аккумулятора FreeBuds Pro 2, но пообещала до 30 часов автономной работы. Естественно, не без подзарядки. Такого показателя можно достигнуть с зарядкой от чехла. Но все равно это 30 часов, которые можно провести в дороге вдали от розетки. На одном заряде без подключения кейса наушники проработают четыре часа с включенной функцией активного шумоподавления и до шести с половиной часов, если ее отключить.

В прошлый раз компания не баловала нас большим разнообразием цветов. В этот раз ситуация стала не на много лучше. Всего вариантов окраски будет три: Silver Blue, Silver Frost (черный) и Ceramic White. Как обычно, чтобы понять, как они выглядят в жизни, нужно смотреть их своими глазами. Из красивых названий и картинок непонятно ровным счетом ничего.

Сколько стоят новые наушники Huawei FreeBuds Pro 2

Стоить новинка будет дороже многих моделей, но с такими характеристиками цена не кажется заоблачной. Объявленный ценник на данный момент составляет около 200 евро. Это примерно 12 000 в пересчете на рубли по курсу на дату написания этой статьи.

В лучших традициях компания пообещала подарок тем, кто оформит предзаказ. На этот раз подарок довольно жирный — новый фитнес-браслет Huawei Band 7. Поставки начнутся 11 июля, а пока гаджет доступен по предзаказу. На российском сайте Huawei новые наушники пока не представлены, но есть предыдущее поколение по цене 12 990 рублей. Выводы о цене делайте сами. А заодно делитесь ими в нашем Telegram-чате.