Когда рассуждал на тему того, может ли планшет заменить ноутбук, пришел к однозначному выводу: нет, не может. Настоящий Windows-ноутбук с полноценной клавиатурой, файловой системой и десктопными приложениями незаменим для серьезной работы. Вопрос только в том, сколько за него платить. Blackview AceBook 8 Pro появился на OZON по акционной цене 39 449 рублей, и это интересно. Разбираю что внутри и кому стоит брать.

Что за бренд Blackview и стоит ли ему доверять

Blackview — китайский производитель, который начинал с защищенных смартфонов и планшетов. Ноутбук Blackview звучит неожиданно, но линейка AceBook существует уже несколько лет и успела обрасти репутацией: недорого, надежно, без лишних претензий. AceBook 8 Pro — апгрейд базового AceBook 8: больше экран, мощнее процессор, Windows 11 Pro вместо Home.

Купить Blackview AceBook 8 Pro

Цена Blackview AceBook 8 Pro составляет 39 449 рублей на OZON. Это акционная цена с платформенной субсидией, действует до 20 июня 2026 года. Обычная цена — 48 580 рублей. Разница около 9 тысяч рублей чувствуется ощутимо. Следить за акционными предложениями удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Недорогой ноутбук с большим экраном на 16 дюймов

Ноутбук с большим экраном за такие деньги встречается редко. Ведь юольшинство ноутов до 40 тысяч рублей предлагают 15.6 дюйма в формате 16:9. AceBook 8 Pro дает 16 дюймов в формате 16:10. Разница принципиальная. 16:10 означает больше вертикального пространства на экране при работе с документами, таблицами, кодом или браузером видно на несколько строк больше. Это реально меняет опыт работы.

Дополнительные детали по экрану: 90% соотношение экрана к корпусу (рамки узкие). Сертификат TÜV SÜD Low Blue Light снижает усталость глаз при длительной работе. Шарнир раскладывается на 0-180 градусов, то есть экран можно положить горизонтально, удобно при показе контента коллегам. При всем этом толщина корпуса 17.4 мм и вес 1.65 кг — не кирпич.

Ноутбук на процессоре AMD Ryzen

Ноутбук на Ryzen за такие деньги — хороший знак. Недорогой ноутбук на AMD с процессором Ryzen 5 3700U разгоняется до 4.0 ГГц в турбо-режиме. По сравнению с предшественником на Intel N97 — 30% прирост производительности. Встроенная графика Radeon Vega лучше справляется с видеозвонками и легким видеомонтажом, чем Intel UHD.

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Честно про ограничения: Ryzen 5 3700U — не новый чип, он вышел несколько лет назад. Для хардкорного монтажа 4K или современных игр его недостаточно. Но для офисных задач, браузера, видеозвонков и работы с документами — более чем. 16 ГБ DDR4 RAM — нормальный объем для многозадачности в 2026 году. 512 ГБ SSD плюс слот для TF-карты с расширением до 2 ТБ — хватит на все.

Это мощный ноутбук для своей цены — не флагман, но и не компромисс там, где он важен. Актуальные новости о ноутбуках и гаджетах публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Характеристики Blackview AceBook 8 Pro

Характеристики Blackview AceBook 8 Pro в цифрах:

Характеристики Blackview AceBook 8 Pro Экран 16 дюймов, FHD IPS (1920×1200), 16:10, 90% экран к корпусу Процессор AMD Ryzen 5 3700U, до 4.0 ГГц Оперативная память 16 ГБ DDR4 Накопитель 512 ГБ SSD + TF до 2 ТБ Батарея 38 Вт·ч, зарядка PD 3.0 ОС Windows 11 Pro Размеры и вес 17.4 мм, 1.65 кг

Несколько деталей за пределами таблицы. Восемь портов: USB Type-C, два USB-A, HDMI, TF-слот, аудиоразъем 3.5 мм: все что нужно без донглов. Тройной вывод изображения через HDMI, Type-C и встроенный экран, то есть можно подключить два внешних монитора. Отдельная цифровая клавиатура — редкость для 16-дюймового ноутбука в этой ценовой категории, но бухгалтерам и аналитикам она важна.

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Камера 2 МП с микрофоном с шумоподавлением (для видеозвонков достаточно). Два стереодинамика BOX-типа обеспечивают звук лучше, чем у большинства ноутбуков до 50 тысяч рублей. Система охлаждения с медными трубками площадью 16 000 мм² обеспечивает более-менее тихую работу под нагрузкой.

Стоит ли покупать Blackview AceBook 8 Pro за 39 тысяч

Купить Blackview AceBook 8 Pro стоит тем, кому нужен ноутбук для работы с большим экраном без переплаты за бренд.

Купить Blackview AceBook 8 Pro

Кому подходит:

ноутбук для работы с документами : 16 ГБ RAM, SSD и 16-дюймовый экран делают работу с текстом, таблицами и презентациями комфортной;

: 16 ГБ RAM, SSD и 16-дюймовый экран делают работу с текстом, таблицами и презентациями комфортной; удаленщикам и студентам: Windows 11 Pro, камера с шумоподавлением, портативность 1.65 кг;

тем, кому важна цифровая клавиатура: в 16-дюймовом недорогом ноутбуке это редкость.

Кому не подходит: видеомонтажерам с тяжелыми проектами, геймерам, тем, кто работает с 3D-графикой. Ryzen 5 3700U — не для этих задач.

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Главное про акцию: до 20 июня цена 39 449 рублей. После — 48 580 рублей. Разница почти 10 тысяч рублей за тот же ноутбук. Смотреть на ноутбук Blackview AceBook 8 Pro после 20 июня будет значительно менее интересно.