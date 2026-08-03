У меня стандартная история которая, подозреваю, знакома многим. Прохожусь обычным пылесосом по квартире (собираю пыль, шерсть кота, крошки), как мой коллега Иван Герасимов, который недавно рассказывал о топовых моделях. Потом беру швабру и мою полы отдельно. Это два прибора, два прохода, два раза убирать саму уборочную технику. Раздражает. Давно смотрел в сторону моющих пылесосов, но все время что-то смущало: либо мощности не хватает, либо бак маленький, либо после уборки сам пылесос начинает пахнуть через неделю. Roborock F25 Steam меня заинтересовал именно потому, что решает все три проблемы одновременно.

Где купить Roborock F25 Steam и как сэкономить 10%

Пылесос Roborock F25 Steam уже в продаже на основных российских маркетплейсах: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет. Цены везде плюс-минус одинаковые, но могут отличаться на разных аккаунтах.

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Чем паровой моющий пылесос лучше обычного

Скептически отношусь к слову «пар» в описании бытовой техники: уж слишком часто это просто влажная тряпка под давлением. Поэтому когда вижу конкретные цифры, сразу проверяю что за ними стоит. В пылесосе Roborock F25 Steam система называется VaporFlow: температура пара 180°C, подача около 2 200 мг/мин. Для понимания, что это дает на практике: кухонный жир начинает размягчаться при температурах выше 100°C. При 180°C он буквально расплавляется — никакой химии, просто физика. Засохшие пятна от еды на полу, следы от обуви в прихожей, детские художества на плитке — всё это размягчается паром прежде чем в работу вступает механика.

А механика здесь серьезная: прижимное усилие 33 Н обеспечивает плотный контакт роликовой щетки с поверхностью, щетка крутится на 450 об/мин и при этом мощность всасывания составляет 25 000 Па. То есть всего за один проход пар размягчает загрязнение, щетка его отмывает, а всасывание немедленно убирает грязную воду и остатки мусора. Это реально один проход — не сначала пылесос, а потом швабра, как это обычно происходит во время уборки.

Время работы пылесоса Roborock F25 Steam на одном заряде

Вот моя главная претензия к большинству моющих пылесосов в этой категории. Бак на 350-500 мл, заряд на 25-30 минут — и все, идешь доливать воду и ставить на зарядку. Если у вас небольшая студия, это еще терпимо. Если квартира в 70-80 квадратов с кухней, гостиной, двумя спальнями и коридором, то это два-три прерывания за уборку. Раздражает. Roborock F25 Steam предлагает принципиально другой сценарий:

80 минут автономной работы (реально весь дом средней площади за один подход);

бак для чистой воды 1 000 мл (хватает на уборку до 660 м² без дозаправки);

кухня, гостиная, коридор и две спальни — один непрерывный маршрут.

Именно это Roborock называет «паровой уборкой без остановок», и в данном случае это не просто слоган, а конкретные технические решения. Обсудить и задать вопросы можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Характеристики Roborock F25 Steam — что важно знать

Собрал ключевые цифры в одном месте чтобы было удобно сравнивать:

температура пара — 180°C, система VaporFlow;

— 180°C, система VaporFlow; подача пара — около 2 200 мг/мин;

— около 2 200 мг/мин; мощность всасывания — 25 000 Па;

— 25 000 Па; скорость роликовой щетки — 450 об/мин;

— 450 об/мин; прижимное усилие — 33 Н;

— 33 Н; время работы — до 80 минут;

— до 80 минут; объем бака чистой воды — 1 000 мл;

— 1 000 мл; максимальная площадь уборки — до 660 м²;

— до 660 м²; температура горячей сушки — до 95°C.

Для парового моющего пылесоса в премиальном сегменте это сильный набор. Особенно в сочетании — большой бак, длительная работа, высокая температура пара и автоматическая самоочистка одновременно встречаются нечасто.

Кому стоит смотреть на Roborock F25 Steam

Брать такой пылесос имеет смысл в нескольких конкретных ситуациях:

Семьи с детьми и животными — пар 180°C убивает бактерии и клещей без химии, это принципиально для тех кто беспокоится о чистоте поверхностей на которых ползают дети. Никакой бытовой химии, только температура.

— пар 180°C убивает бактерии и клещей без химии, это принципиально для тех кто беспокоится о чистоте поверхностей на которых ползают дети. Никакой бытовой химии, только температура. Квартиры с большой площадью твердых покрытий — если у вас много плитки, ламината или паркета, паровой пылесос Roborock убирает за один проход то, на что раньше уходило два прибора и два прохода.

— если у вас много плитки, ламината или паркета, паровой пылесос Roborock убирает за один проход то, на что раньше уходило два прибора и два прохода. Те, у кого дома длинноволосые люди или пушистые животные — конструкция JawScrapers конкретно для этого и сделана. Меньше возни после уборки с вычесыванием ролика.

Кому F25 Steam может не подойти: если у вас дома ковры — паровые моющие пылесосы работают только на твердых покрытиях. Для квартиры с большой ковровой площадью это не основной инструмент. Но как инструмент для уборки под коврами — более чем окей.

Roborock F25 Steam на Wildberries

Roborock F25 Steam на Ozon

Roborock F25 Steam на Яндекс Маркете

Остается ощущение, что это одна из немногих моделей, где инженеры думали о полном цикле уборки — от первого прохода до хранения пылесоса. Не только как он моет, но и что происходит потом. Актуальные новости о технике для дома публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.