Xiaomi сделала новые часы REDMI Watch 6. Это аналог Apple Watch, который работает 24 дня

На презентации REDMI K90 компания Xiaomi показала не только свежие смартфоны, но и другие гаджеты. В частности, были представлены умные часы REDMI Watch 6. Они и раньше походили на Apple Watch, но в очередном поколении схожесть достигла своего апогея. Xiaomi сместила колесико управление к верхней части торца и добавила функциональную кнопку, вместе с тем не забыв прокачать характеристики REDMI Watch 6. Какими получились новые смарт-часы, и чем они отличаются от модели предыдущего поколения — расскажем далее в материале.

Что нового в REDMI Watch 6

По аналогии с предшествующей моделью корпус REDMI Watch 6 выполнен из металла. Пластик присутствует лишь на дне, где находятся различные датчики. Толщина корпуса уменьшилась с 11.3 мм до 9.9 мм, а на торце появилась дополнительная кнопка.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Также Xiaomi поработала над экраном REDMI Watch 6. Да, его диагональ (2.07 дюйма) не изменилась, как и рамки, из-за которых дисплей до сих пор занимает лишь 82% поверхности лицевой панели. Однако яркость выросла сразу с 1500 нит до 2000 нит.

Часы работают на базе HyperOS 3, и в новую оболочку для носимого аксессуара Xiaomi даже умудрилась завезти свой аналог Dynamic Island. Устройство имеет доступ к приложениям на телефоне, следит за здоровьем и поддерживает управление внешней техникой.

Емкость аккумулятора рассчитана на все те же 550 мАч, которые обеспечивают 24 дня работы от одного заряда в обычном режиме использования. Часы доступны в нескольких цветах и поддерживают массу новых циферблатов.

Сколько стоят REDMI Watch 6

На территории Китая цена REDMI Watch 6 составляет 599 юаней (~ 7 000 ₽). По сравнению с предыдущим поколением стоимость осталась на прежнем уровне, что не может не радовать.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Глобальная версия REDMI Watch 6, как ожидается, выйдет в начале 2026 года и будет стоить порядка $109 (~ 9 000 ₽). Для сравнения: сейчас REDMI Watch 5 можно приобрести на AliExpress примерно за 5 500 ₽.