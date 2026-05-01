Совсем недавно выходил подробный обзор Xiaomi Smart Band 10 — младшей модели обновленной линейки. Теперь на горизонте появилась старшая версия: по данным инсайдера Digital Chat Station, новый Xiaomi Smart Band 10 Pro может выйти уже в мае 2026 года. Главная фишка: впервые в истории линейки Band Xiaomi может предложить керамический корпус. Это меняет позиционирование устройства — и, возможно, его цену. Рассказываем, что известно, и стоит ли ждать.

Что известно о Xiaomi Smart Band 10 Pro

Информация о новом Mi Band 10 Pro пришла от Digital Chat Station — одного из наиболее надежных китайских инсайдеров в сфере гаджетов. Официального анонса от Xiaomi пока нет: это утечка, а не пресс-релиз. Но Digital Chat Station редко ошибается в деталях.

По данным утечки, браслет Mi Band 10 Pro выйдет в нескольких цветовых вариантах: черном, белом, серебристом, оранжевом и розовом. Главная особенность — отдельная версия с корпусом из белой керамики. Для сегмента фитнес-браслетов это нетипичный материал: керамику обычно используют в более дорогих умных часах, где она ценится за приятную тактильность, устойчивость к царапинам и визуальную премиальность.

Если вы выбираете между несколькими моделями, то предварительно стоит взглянуть на рейтинг фитнес-браслетов Xiaomi. Он поможет разобраться, чем отличаются разные поколения и какая модель подходит под конкретные задачи. А об официальном анонсе Mi Band 10 Pro мы сообщим в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Дизайн и вес Xiaomi Smart Band 10 Pro

Это самая важная деталь из всего, что известно о характеристиках Xiaomi Smart Band 10 Pro. Обычная версия, по слухам, весит менее 40 граммов, керамическая — более 50 граммов. Предыдущий Xiaomi Smart Band 9 Pro, который сейчас можно купить на AliExpress примерно за 4 000 рублей, весит всего 24.5 грамма. Разница — почти двукратная.

Для фитнес-браслета вес критичен. Smart Band 9 Pro многие выбирают именно за легкость: его практически не ощущаешь на руке, можно спать в нем без дискомфорта. Если фитнес-браслет Mi Band 10 Pro действительно будет весить 40-50+ граммов — ощущения при носке кардинально изменятся. Это уже территория легких смарт-часов, а не браслетов.

50 граммов — много для фитнес-браслета.

Вероятно, за ростом веса стоят конкретные инженерные решения: более емкая батарея, усиленный корпус или дополнительные датчики здоровья. Но подтвержденных данных об этом пока нет, в отличие от других смарт-часов и фитнес-браслетов 2026 года, которые можно купить уже сейчас.

Сравнение Xiaomi Smart Band 9 Pro и Smart Band 10 Pro

Чтобы понять, от чего отталкивается смарт-браслет Xiaomi нового поколения, стоит посмотреть на предшественника. Smart Band 9 Pro вышел в октябре 2024 года и сейчас за 4 000 рублей на AliExpress предлагает серьезный набор:

1.74-дюймовый AMOLED-экран с яркостью до 1200 нит;

встроенный GPS с поддержкой пяти спутниковых систем;

более 150 спортивных режимов;

мониторинг пульса, кислорода в крови, сна и стресса;

водозащита 5 ATM (можно плавать в бассейне);

до 21 дня автономной работы;

алюминиевый корпус весом 24.5 грамма.

По совокупности характеристик Smart Band 9 Pro остается одним из самых выгодных фитнес-браслетов с GPS и AMOLED-экраном в своей ценовой категории. Smart Band 10 Pro должен превзойти его. Но вопрос в том, насколько и за какую цену. Актуальные цены на оба устройства с AliExpress опубликуем в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.

Характеристики Xiaomi Smart Band 10 Pro

Конкретных технических характеристик Mi Band 10 Pro инсайдер не раскрыл. Нет данных о размере экрана, емкости батареи, новых датчиках и поддерживаемых функциях. Упоминаются возможные улучшения в дизайне и функциях отслеживания здоровья, но без цифр это пока только предположения.

Интересный момент: дата выхода Xiaomi Smart Band 10 Pro, по данным инсайдера, может совпасть с анонсом Xiaomi 17 Max, который тоже готовится к презентации в конце мая. Xiaomi нередко объединяет анонсы носимых устройств и смартфонов в одно мероприятие. Если так произойдет, мы узнаем все характеристики одновременно.

Стоит ли ждать выхода Xiaomi Smart Band 10 Pro

Керамическая версия — явный шаг Xiaomi в сторону премиального позиционирования линейки. До сих пор фитнес-браслеты Xiaomi были про доступность и функциональность, а не про материалы и статус. Если керамическая версия получит адекватную цену, это будет интересно тем, кому силиконово-пластиковые браслеты кажутся слишком простыми, а полноценные умные часы — избыточными и дорогими.

Тем, кто уже носит Smart Band 9 Pro и доволен им, торопиться не стоит. Пока неизвестно, какие улучшения принесет новая модель помимо материалов корпуса. Если для вас критичен легкий вес на запястье, увеличение с 24.5 до 40-50 граммов скорее минус, чем плюс. Ждем официального анонса от Xiaomi, и тогда можно будет говорить предметно. Как только выход Xiaomi Smart Band 10 Pro состоится, разберем его подробно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.