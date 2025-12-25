Xiaomi выпустила часы Xiaomi Watch 5 с управлением мышцами и наушники Xiaomi Buds 6 с золотой диафрагмой

На презентации Xiaomi 17 Ultra китайский производитель техники показал не только свой топовый камерофон, но и другие новые гаджеты. Ими, в частности, стали умные часы Xiaomi Watch 5, получившие функцию составления ЭКГ. А еще были показаны беспроводные наушники Xiaomi Buds 6 с процессором Snapdragon, поддерживающим продвинутые Bluetooth-кодеки. Чем еще интересны новые китайские гаджеты — рассказываем в нашем материале.

Умные часы Xiaomi Watch 5

Xiaomi Watch 5 — премиальные смарт-часы, а потому их корпус выполнен из нержавеющей стали. Кроме того, на их 1.54-дюймовый AMOLED-экран с тонкими рамками нанесено прочное сапфировое стекло для защиты от повреждений.

Новые смарт-часы Xiaomi, как и их предшественники, умеют считать шаги, определять пульс и анализировать качество сна. Но теперь они еще обладают датчиком электромиографии, считывающим мышечную активность.

С помощью этого компонента управлять часами можно буквально при помощи мышц, ну а функция определения ЭКГ становится просто полезным бонусом. От одного заряда Xiaomi Watch 5 должны проработать 18 дней в режиме энергосбережения.

Беспроводные наушники Xiaomi Buds 6

Помимо умных часов мир увидел наушники Xiaomi Buds 6. Это затычки, оснащенные новым процессором Snapdragon, который поддерживает кодек aptX Lossless. Он позволяет передавать звук по Bluetooth-каналу с битрейтом до 2.1 Мбит/с, что позволяет прочувствовать весь Lossless-звук.

Внутри наушников находится трехмагнитный блок с диафрагмой, покрытой настоящим золотом. Звучать устройство должно годно, ведь помимо технического оснащения над его настройкой потрудились специалисты из HARMAN. Наушники поддерживают активное шумоподавление и режим прозрачности, а от одного заряда работают 35 часов с кейсом и 6.5 часов без него.

Стоимость новых гаджетов Xiaomi

Что касается стоимости, то она получилась как раз флагманской:

цена Xiaomi Buds 6 — от 699 юаней (~ 8 000 ₽);

— от 699 юаней (~ 8 000 ₽); цена Xiaomi Watch 5 — от 1 999 юаней (~ 22 500 ₽).

Новые устройства Xiaomi уже доступны для покупки на территории Китае. Об их выходе на международном рынке станет известно только после Нового года. Вероятно, они будут презентованы одновременно с глобальной версией Xiaomi 17.