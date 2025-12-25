Xiaomi выпустила часы Xiaomi Watch 5 с управлением мышцами и наушники Xiaomi Buds 6 с золотой диафрагмой

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

На презентации Xiaomi 17 Ultra китайский производитель техники показал не только свой топовый камерофон, но и другие новые гаджеты. Ими, в частности, стали умные часы Xiaomi Watch 5, получившие функцию составления ЭКГ. А еще были показаны беспроводные наушники Xiaomi Buds 6 с процессором Snapdragon, поддерживающим продвинутые Bluetooth-кодеки. Чем еще интересны новые китайские гаджеты — рассказываем в нашем материале.

Xiaomi выпустила часы Xiaomi Watch 5 с управлением мышцами и наушники Xiaomi Buds 6 с золотой диафрагмой. Новые устройства Xiaomi получились реально прорывными. Изображение: Xiaomi. Фото.

Новые устройства Xiaomi получились реально прорывными. Изображение: Xiaomi

Умные часы Xiaomi Watch 5

Xiaomi Watch 5 — премиальные смарт-часы, а потому их корпус выполнен из нержавеющей стали. Кроме того, на их 1.54-дюймовый AMOLED-экран с тонкими рамками нанесено прочное сапфировое стекло для защиты от повреждений.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Новые смарт-часы Xiaomi, как и их предшественники, умеют считать шаги, определять пульс и анализировать качество сна. Но теперь они еще обладают датчиком электромиографии, считывающим мышечную активность.

Умные часы Xiaomi Watch 5. Новые датчики и все такое. Изображение: Xiaomi. Фото.

Новые датчики и все такое. Изображение: Xiaomi

С помощью этого компонента управлять часами можно буквально при помощи мышц, ну а функция определения ЭКГ становится просто полезным бонусом. От одного заряда Xiaomi Watch 5 должны проработать 18 дней в режиме энергосбережения.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Беспроводные наушники Xiaomi Buds 6

Помимо умных часов мир увидел наушники Xiaomi Buds 6. Это затычки, оснащенные новым процессором Snapdragon, который поддерживает кодек aptX Lossless. Он позволяет передавать звук по Bluetooth-каналу с битрейтом до 2.1 Мбит/с, что позволяет прочувствовать весь Lossless-звук.

Беспроводные наушники Xiaomi Buds 6. Наушники тоже получились годными. Изображение: Xiaomi. Фото.

Наушники тоже получились годными. Изображение: Xiaomi

Внутри наушников находится трехмагнитный блок с диафрагмой, покрытой настоящим золотом. Звучать устройство должно годно, ведь помимо технического оснащения над его настройкой потрудились специалисты из HARMAN. Наушники поддерживают активное шумоподавление и режим прозрачности, а от одного заряда работают 35 часов с кейсом и 6.5 часов без него.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Стоимость новых гаджетов Xiaomi

Что касается стоимости, то она получилась как раз флагманской:

  • цена Xiaomi Buds 6 — от 699 юаней (~ 8 000 ₽);
  • цена Xiaomi Watch 5 — от 1 999 юаней (~ 22 500 ₽).

Новые устройства Xiaomi уже доступны для покупки на территории Китае. Об их выходе на международном рынке станет известно только после Нового года. Вероятно, они будут презентованы одновременно с глобальной версией Xiaomi 17.

Теги
Новости по теме
Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России?
Как узнать, выйдет ли на ваш смартфон Xiaomi обновление HyperOS 3.1
Какие смартфоны Xiaomi получат HyperOS 3 в декабре
Лонгриды для вас
В Россию привезли мощные Bluetooth-колонки Tronsmart. Их продают на Ozon и в DNS

Многие технологичные бренды ассоциируются у нас исключительно с маркетплейсами, предлагая заказывать свои устройства с долгой доставкой. Ожидание оправдывается, но как же здорово, когда известные компании официально приходят на российский рынок, а их продукцию можно купить в ближайшем магазине электроники с официальной гарантией. Так, в Россию пришел известный бренд Tronsmart, существующий аж с 2013 года, и привез с собой сразу 3 новые беспроводные колонки.

Читать далее
Этот компактный компьютер за 25000 рублей подойдет почти всем. Обзор мини-ПК Ninkear M7

Мы уже не раз рассказывали о компьютерах, ноутбуках и планшетах, выпускаемых под брендом Ninkear. И вот пришло время поговорить об очередном из них, который должен привлекать удобным форматом, достаточной производительностью и невысокой ценой. Вот только осталось разобраться, действительно ли у него получается соответствовать заявленным особенностям. В этом сейчас и разберемся, рассмотрев более подробно Ninkear M7.

Читать далее
Наконец нашёл лучший подарок на Новый год: машинка Donlim очищает всё — от ковров и обуви до штор и мебели

Как известно, Новый год - время подарков. И не абы каких-то символических, а по-настоящему полезных. Очередной набор бокалов или сертификат на услуги, конечно, поможет вам сэкономить, но вот получателя он, возможно, даже расстроит. Не говоря уже о том, что не пригодится в быту и не поможет решить наболевшие проблемы. А можно поступить тактично и потратиться на действительно полезную вещь, которая точно никогда не будет стоять без дела. Предлагаем вам суперский вариант - машинку для очистки тканей: она приведет мебель, ковры и другие поверхности в идеальное состояние!

Читать далее
Новости партнеров
Правда ли, что iPhone в России обложат дополнительным налогом
Правда ли, что iPhone в России обложат дополнительным налогом
Ещё одни аналитики подтвердили наступление медвежьего тренда для Биткоина. Насколько масштабным будет обвал крипты?
Ещё одни аналитики подтвердили наступление медвежьего тренда для Биткоина. Насколько масштабным будет обвал крипты?
Кто и зачем украл мозг Альберта Эйнштейна
Кто и зачем украл мозг Альберта Эйнштейна