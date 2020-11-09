Я бы такое не купил, а вы? Три примера странных гаджетов

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Артем Сутягин 0

А с какой целью вы обычно заходите на AliExpress? Лично мне нравится просто походить по нему, чтобы удивиться тому, что могут придумать трудолюбивые китайцы, чтобы это продать. Там чего только нет — на любой вкус и из любой сферы жизни. В этой статье я расскажу про некоторые необычные гаджеты из категории ”носимая электроника”. Например, о смарт-часах, которые выполняют роль полноценного смартфона, а их размер позволяет чуть ли не фильмы на них смотреть. Лично себе я бы такие не купил, но понимаю, что это может даже стать трендом. Не зря я называю Китай ”страной — мозговым штурмом”. Там реализуется все, включая самые безумные идеи, а дальше просто смотрится, что ”вырулит”.

Часы

На Али можно окупить и не такое.

Смарт-часы с самым большим экраном

Лично для меня самым безумным из всего, о чем я расскажу в этой статье, является браслет, к которому приделан буквально смартфон — DM100 4G. Первый вопрос у меня — как носить это с нормальной одеждой? Например, если я живу в России (не считая юга), у меня примерно половину года бывает довольно холодно, чтобы ходить в футболке. Как прятать под рукав такой гаджет, просто непонятно, а ведь размер его корпуса такой, что он получил экран с диагональю почти 3 дюйма (2,86, если точно).

Часы

В таком варианте еще нормально, но не более того.

Устройство действительно больше похоже на смартфон, так как работает на Android, имеет поддержку русского языка, 4 ГБ оперативки, 32 ГБ постоянной памяти, четырехъядерный процессор MediaTek и разрешение экрана 640 на 480 точек.

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Множество циферблатов, установка приложений и даже поддержка физической SIM-карты с возможность работы в сетях LTE делают часы на первый взгляд незаменимыми, но в обычной жизни я бы не стал ими пользоваться.

симка

Даже симку есть куда вставить.

Представьте себе, как иногда бывает неудобно, когда часы пережимают запястье при сгибании кисти. В случае этих ”часов” эффект будет в разы сильнее. Это примерно, как носить планшет в заднем кармане джинс. В целом, конечно, можно, но вот только зачем?

Я бы не купил подобный гаджет, но если у вас есть желание, то ниже найдете ссылку на него. Правда, обратите внимание, что купили его всего два человека. Может вы найдете более интересное предложение по названию модели, но у меня есть в этом сомнения.

Купить часы-смартфон

Умные часы для ребенка

Следующий аксессуар, кроме названия цветов, вроде ”Пудра принцессы” и ”Синий рыцарь”, являются даже неплохим устройством. Хотя учитывая, что это детские часы, то и такие названия можно считать нормальными.

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Внешне гаджет куда больше похож на обычные часы. Правильная форма, ношение на руке и мягкий ремешок. Все это позволяет носить их каждый день. Правда, толщину в полтора сантиметра я бы не назвал ”ультратонкой”, как это делает продавец. Зато на момент подготовки статьи часы продавались всего за 1200 рублей.

Детские часы

Для ребенка выглядит нормально, но при толщине 15 мм размер великоват

При этом они имеют возможность установки SIM-карты, общения по видео связи, разговора по телефону, отслеживания местоположения ребенка, контроля потери часов и покидания ребенком определенной территории, а также многое другое, включая защиту от воды. Учитывая цену аксессуара и такой большой набор функций, возникают сомнения, что все они будут нормально работать. Но часы имеют 86% положительных отзывов и более 13 000 заказов.

Если цена вас не пугает и нужно что-то подобное, я бы попробовал купить и посмотреть, насколько это подойдет именно вам. Возможно, довольными останутся не все, но зато остается только удивляться тому, как китайцы смогли настолько нашпиговать устройство сложными компонентами.

Часы

В этих часах можно даже плавать.

Купить детские смарт-часы

Самый маленький смартфон

Еще одним гаджетом на сегодня будет ультракомпактный телефон, который купили на AliExpress всего 14 раз. Зато у него ”целых” 4 положительных отзыва от покупателей из разных стран. Пусть у него дисплей с диагональю меньше одного дюйма, а встроенной памяти хватит только на несколько номеров телефонной книги, зато в него можно встроить полноценную симку и пользоваться в качестве второго телефона.

Телефон-карта

Ничего лишнего

В свое время мы делали полноценный обзор подобного устройства — ELARI CardPhone. В описании к нашему сегодняшнему гостю не указано, есть ли у него такая возможность, но тот телефон позволял работать в качестве беспроводной гарнитуры. То есть кроме того, что у него была своя симка, его можно было подключить по Bluetooth, скажем, к iPhone с одной сим-картой. В итоге вызовы с iPhone можно было принять на нем или на ”карточном телефоне”. При этом у вас был второй телефон, который совершенно не оттягивал карман и его можно было положить даже в кошелек.

тонкий смартфон

И камера не выпирает. Ах да… ее нет.

Я сам пользовался таким телефоном вне тестирования для обзора и мне нравилось, правда, чехол для популярных моделей смартфонов, в котором была выемка под CardPhone, не вызывала ничего, кроме умиления. Сейчас я бы не стал таким пользоваться.

Купить самый тонкий смартфон

Самые странные гаджеты с AliExpress

Приведенные примеры еще не тянут на звание самых странных товаров с AliExpress. На этой площадке есть куда более дикие изобретения. Мы к ним обязательно еще вернемся, а пока накидывайте свои варианты того, что вам попадалось на просторах китайского маркетплейса. Можете даже сделать это в нашем Telegram-чате.

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