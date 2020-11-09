Я бы такое не купил, а вы? Три примера странных гаджетов

А с какой целью вы обычно заходите на AliExpress? Лично мне нравится просто походить по нему, чтобы удивиться тому, что могут придумать трудолюбивые китайцы, чтобы это продать. Там чего только нет — на любой вкус и из любой сферы жизни. В этой статье я расскажу про некоторые необычные гаджеты из категории ”носимая электроника”. Например, о смарт-часах, которые выполняют роль полноценного смартфона, а их размер позволяет чуть ли не фильмы на них смотреть. Лично себе я бы такие не купил, но понимаю, что это может даже стать трендом. Не зря я называю Китай ”страной — мозговым штурмом”. Там реализуется все, включая самые безумные идеи, а дальше просто смотрится, что ”вырулит”.

Смарт-часы с самым большим экраном

Лично для меня самым безумным из всего, о чем я расскажу в этой статье, является браслет, к которому приделан буквально смартфон — DM100 4G. Первый вопрос у меня — как носить это с нормальной одеждой? Например, если я живу в России (не считая юга), у меня примерно половину года бывает довольно холодно, чтобы ходить в футболке. Как прятать под рукав такой гаджет, просто непонятно, а ведь размер его корпуса такой, что он получил экран с диагональю почти 3 дюйма (2,86, если точно).

Устройство действительно больше похоже на смартфон, так как работает на Android, имеет поддержку русского языка, 4 ГБ оперативки, 32 ГБ постоянной памяти, четырехъядерный процессор MediaTek и разрешение экрана 640 на 480 точек.

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Множество циферблатов, установка приложений и даже поддержка физической SIM-карты с возможность работы в сетях LTE делают часы на первый взгляд незаменимыми, но в обычной жизни я бы не стал ими пользоваться.

Представьте себе, как иногда бывает неудобно, когда часы пережимают запястье при сгибании кисти. В случае этих ”часов” эффект будет в разы сильнее. Это примерно, как носить планшет в заднем кармане джинс. В целом, конечно, можно, но вот только зачем?

Я бы не купил подобный гаджет, но если у вас есть желание, то ниже найдете ссылку на него. Правда, обратите внимание, что купили его всего два человека. Может вы найдете более интересное предложение по названию модели, но у меня есть в этом сомнения.

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Умные часы для ребенка

Следующий аксессуар, кроме названия цветов, вроде ”Пудра принцессы” и ”Синий рыцарь”, являются даже неплохим устройством. Хотя учитывая, что это детские часы, то и такие названия можно считать нормальными.

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Внешне гаджет куда больше похож на обычные часы. Правильная форма, ношение на руке и мягкий ремешок. Все это позволяет носить их каждый день. Правда, толщину в полтора сантиметра я бы не назвал ”ультратонкой”, как это делает продавец. Зато на момент подготовки статьи часы продавались всего за 1200 рублей.

При этом они имеют возможность установки SIM-карты, общения по видео связи, разговора по телефону, отслеживания местоположения ребенка, контроля потери часов и покидания ребенком определенной территории, а также многое другое, включая защиту от воды. Учитывая цену аксессуара и такой большой набор функций, возникают сомнения, что все они будут нормально работать. Но часы имеют 86% положительных отзывов и более 13 000 заказов.

Если цена вас не пугает и нужно что-то подобное, я бы попробовал купить и посмотреть, насколько это подойдет именно вам. Возможно, довольными останутся не все, но зато остается только удивляться тому, как китайцы смогли настолько нашпиговать устройство сложными компонентами.

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Самый маленький смартфон

Еще одним гаджетом на сегодня будет ультракомпактный телефон, который купили на AliExpress всего 14 раз. Зато у него ”целых” 4 положительных отзыва от покупателей из разных стран. Пусть у него дисплей с диагональю меньше одного дюйма, а встроенной памяти хватит только на несколько номеров телефонной книги, зато в него можно встроить полноценную симку и пользоваться в качестве второго телефона.

В свое время мы делали полноценный обзор подобного устройства — ELARI CardPhone. В описании к нашему сегодняшнему гостю не указано, есть ли у него такая возможность, но тот телефон позволял работать в качестве беспроводной гарнитуры. То есть кроме того, что у него была своя симка, его можно было подключить по Bluetooth, скажем, к iPhone с одной сим-картой. В итоге вызовы с iPhone можно было принять на нем или на ”карточном телефоне”. При этом у вас был второй телефон, который совершенно не оттягивал карман и его можно было положить даже в кошелек.

Я сам пользовался таким телефоном вне тестирования для обзора и мне нравилось, правда, чехол для популярных моделей смартфонов, в котором была выемка под CardPhone, не вызывала ничего, кроме умиления. Сейчас я бы не стал таким пользоваться.

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Самые странные гаджеты с AliExpress

Приведенные примеры еще не тянут на звание самых странных товаров с AliExpress. На этой площадке есть куда более дикие изобретения. Мы к ним обязательно еще вернемся, а пока накидывайте свои варианты того, что вам попадалось на просторах китайского маркетплейса. Можете даже сделать это в нашем Telegram-чате.