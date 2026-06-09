Беспроводные наушники стали настолько простым и привычным устройством, что на AliExpress можно найти крутые модели даже в диапазоне до тысячи рублей. Но только сейчас Яндекс решил освоить эту нише. Компания начала продавать наушники Яндекс Дропс — своё первое носимое устройство, в которое встроена Алиса AI. Через них можно общаться с помощником на ходу, не доставая телефон, а заодно слушать музыку как с обычными беспроводными наушниками. Главный вопрос — нужна ли эта «нейросеть в ухе» в реальной жизни и стоит ли отдавать за неё деньги.

Что такое Яндекс Дропс

Дропс — это беспроводные TWS-наушники (две отдельные затычки без проводов между ними), в которые встроен доступ к Алисе AI. Год назад Яндекс выпустил беспроводную колонку с Алисой, и Дропс продолжают ту же линию, но теперь помощник переезжает прямо в уши.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

По начинке это вполне обычные современные наушники: 11-мм динамик, эквалайзер для настройки звука, активное шумоподавление, режим прозрачности (когда внешние звуки слышно специально) и сенсорное управление касанием. Защита по стандарту IP54 означает, что им не страшны пыль и брызги: для пробежки и дождя достаточно, но плавать в них не стоит. То есть примерно всё то же, что предлагают какие-нибудь Anker Soundcore P20i за тысячу рублей.

Купить Anker Soundcore P20i

Как работает Алиса в наушниках Яндекс Дропс

Главная идея Дропс в том, что с Алисой можно говорить без телефона в руках: задавать вопросы, управлять музыкой, звонками и устройствами умного дома голосом. В наушниках работает та же языковая модель, что и в чате с Алисой AI, но ответы сделаны короче, чтобы их было удобнее воспринимать на слух.

Полезная деталь для тех, кто переживает за приватность и интернет: быстрые команды «Тише», «Стоп» и «Отклони» обрабатываются прямо на устройстве и работают даже без подключения к сети. Всё остальное, что требует «ума» нейросети, по-прежнему уходит на серверы — без интернета развёрнутого диалога не будет.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Ещё одна фишка — ранний доступ к функции «Моя память». Можно надиктовать мысль, дело или идею, а Алиса превратит это в заметку, список или напоминание и потом по запросу найдёт нужную запись. По сути это голосовой блокнот, к которому удобно обращаться, когда руки заняты.

Сколько работают наушники Яндекс Дропс без подзарядки

С автономностью всё ожидаемо для наушников такого формата. До 5 часов работы с включённым шумоподавлением и активными голосовыми командами или до 8 часов, если отключить эти функции. Это без учёта дозарядки от чехла, так что на полный день при умеренном использовании запаса хватит.

Если для вас важно качество звука, а не только разговоры с ассистентом, стоит заранее понять, что даёт Lossless и какие наушники реально раскрывают качественную музыку — Дропс позиционируются прежде всего как умные, а не аудиофильские.

Цена Яндекс Дропс в России

Наушники стоят 8990 рублей и доступны в трёх цветах: белом, чёрном и фиолетовом. Это средний ценовой сегмент — за эти деньги на рынке хватает и обычных TWS-наушников с шумоподавлением вроде realme Buds Air8 Pro, так что переплата идёт именно за встроенную Алису.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Со стартом продаж есть нюанс: с 9 по 15 июня Дропс можно купить только в чате с Алисой AI. С 16 июня они появятся у ритейлеров в России, Казахстане, Беларуси и Узбекистане. Если не хочется возиться с покупкой через чат, проще дождаться обычной розницы.

Стоит ли покупать Яндекс Дропс в 2026 году

Дропс имеют смысл, если вы уже плотно живёте в экосистеме Яндекса: пользуетесь Алисой, умным домом и Яндекс Музыкой. В этом случае голосовой помощник в ушах добавит удобства — особенно за рулём, на пробежке или когда руки заняты.

А вот если ассистент вам не нужен и важен в первую очередь звук, то за те же 8990 рублей можно найти наушники с акцентом на аудио. Главная ценность Дропс (Алиса AI) — это лишь удобная надстройка. Перед покупкой честно ответьте себе, как часто вы реально разговариваете с голосовым помощником, и решение придёт само.