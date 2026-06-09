Беспроводные наушники стали настолько простым и привычным устройством, что на AliExpress можно найти крутые модели даже в диапазоне до тысячи рублей. Но только сейчас Яндекс решил освоить эту нише. Компания начала продавать наушники Яндекс Дропс — своё первое носимое устройство, в которое встроена Алиса AI. Через них можно общаться с помощником на ходу, не доставая телефон, а заодно слушать музыку как с обычными беспроводными наушниками. Главный вопрос — нужна ли эта «нейросеть в ухе» в реальной жизни и стоит ли отдавать за неё деньги.

Яндекс выпустил беспроводные наушники с Алисой. Фото.

Яндекс выпустил беспроводные наушники с Алисой

Что такое Яндекс Дропс

Дропс — это беспроводные TWS-наушники (две отдельные затычки без проводов между ними), в которые встроен доступ к Алисе AI. Год назад Яндекс выпустил беспроводную колонку с Алисой, и Дропс продолжают ту же линию, но теперь помощник переезжает прямо в уши.

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По начинке это вполне обычные современные наушники: 11-мм динамик, эквалайзер для настройки звука, активное шумоподавление, режим прозрачности (когда внешние звуки слышно специально) и сенсорное управление касанием. Защита по стандарту IP54 означает, что им не страшны пыль и брызги: для пробежки и дождя достаточно, но плавать в них не стоит. То есть примерно всё то же, что предлагают какие-нибудь Anker Soundcore P20i за тысячу рублей.

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Как работает Алиса в наушниках Яндекс Дропс

Главная идея Дропс в том, что с Алисой можно говорить без телефона в руках: задавать вопросы, управлять музыкой, звонками и устройствами умного дома голосом. В наушниках работает та же языковая модель, что и в чате с Алисой AI, но ответы сделаны короче, чтобы их было удобнее воспринимать на слух.

Алиса отвечает прямо в ухо. Фото.

Алиса отвечает прямо в ухо

Полезная деталь для тех, кто переживает за приватность и интернет: быстрые команды «Тише», «Стоп» и «Отклони» обрабатываются прямо на устройстве и работают даже без подключения к сети. Всё остальное, что требует «ума» нейросети, по-прежнему уходит на серверы — без интернета развёрнутого диалога не будет.

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Ещё одна фишка — ранний доступ к функции «Моя память». Можно надиктовать мысль, дело или идею, а Алиса превратит это в заметку, список или напоминание и потом по запросу найдёт нужную запись. По сути это голосовой блокнот, к которому удобно обращаться, когда руки заняты.

Сколько работают наушники Яндекс Дропс без подзарядки

С автономностью всё ожидаемо для наушников такого формата. До 5 часов работы с включённым шумоподавлением и активными голосовыми командами или до 8 часов, если отключить эти функции. Это без учёта дозарядки от чехла, так что на полный день при умеренном использовании запаса хватит.

На день работы их зарядки будет вполне достаточно. Фото.

На день работы их зарядки будет вполне достаточно

Если для вас важно качество звука, а не только разговоры с ассистентом, стоит заранее понять, что даёт Lossless и какие наушники реально раскрывают качественную музыку — Дропс позиционируются прежде всего как умные, а не аудиофильские.

Цена Яндекс Дропс в России

Наушники стоят 8990 рублей и доступны в трёх цветах: белом, чёрном и фиолетовом. Это средний ценовой сегмент — за эти деньги на рынке хватает и обычных TWS-наушников с шумоподавлением вроде realme Buds Air8 Pro, так что переплата идёт именно за встроенную Алису.

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Со стартом продаж есть нюанс: с 9 по 15 июня Дропс можно купить только в чате с Алисой AI. С 16 июня они появятся у ритейлеров в России, Казахстане, Беларуси и Узбекистане. Если не хочется возиться с покупкой через чат, проще дождаться обычной розницы.

Стоит ли покупать Яндекс Дропс в 2026 году

Дропс имеют смысл, если вы уже плотно живёте в экосистеме Яндекса: пользуетесь Алисой, умным домом и Яндекс Музыкой. В этом случае голосовой помощник в ушах добавит удобства — особенно за рулём, на пробежке или когда руки заняты.

С точки зрения звука наушники не выделяются. Фото.

С точки зрения звука наушники не выделяются

А вот если ассистент вам не нужен и важен в первую очередь звук, то за те же 8990 рублей можно найти наушники с акцентом на аудио. Главная ценность Дропс (Алиса AI) — это лишь удобная надстройка. Перед покупкой честно ответьте себе, как часто вы реально разговариваете с голосовым помощником, и решение придёт само.