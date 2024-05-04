YouTube начал подсказывать авторам, как снимать ролики, чтобы их больше смотрели

Как и в других продуктах Google, на YouTube появляются новые функции искусственного интеллекта, призванные улучшить работу платформы. Многие из этих функций до сих пор были экспериментальными, а часть из них так и не дошла для общественного использования. Тем не менее, почти все они были интересными. Сейчас у нас появилось кое-что, что должно сделать работу создателей контента более простой. Сервис не будет снимать ролики за них, но точно поможет определиться, что надо сделать, чтобы еще больше радовать свою аудиторию. Особенно важно это будет для тех, кто давно занимается этим и кому сложно придумывать темы для новых видео.

ИИ для создания роликов на YouTube

На странице поддержки YouTube компания объявила, что тестирует генеративный инструмент для вдохновения создателей контента с помощью искусственного интеллекта. Как и следует из названия, инструмент призван помочь создателям YouTube в мозговом штурме идей о том, чем поделиться на своем канале в следующий раз. Google также утверждает, что инструмент может быть использован для того, чтобы помочь создателям лучше понимать свою аудиторию и быстрее создавать видео.

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Для этого инструмент поможет генерировать идеи по трем направлениям. В качестве подсказок создателям контента будет предложено обратить внимание на следующие вещи:

Какие виды контента/темы зрители хотели бы видеть чаще

Свежие ракурсы для креативного контента, который не создавался на этом канале в прошлом и мог бы быть протестирован на аудитории с следующий раз

Наброски/тезисы, которые помогут начать творческий процесс

Советы создателям роликов на YouTube

Если вы являетесь автором и хотите попробовать этот инструмент на себе, похоже, вам придется надеяться, что вы окажетесь одним из немногих счастливчиков, выбранных для эксперимента. По словам технологического гиганта, тест будет проводиться только на небольшом количестве каналов, публикующих видео на английском языке. Тем не менее, Google оставил дверь открытой для расширения, заявив, что сообщит о планах по расширению теста.

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Недавно YouTube запустил другой тест ИИ, в ходе которого в пользовательском интерфейсе появилась кнопка «Спросить». Эта функция позволяет пользователям задавать вопросы и получать ответы о просматриваемом видео. Однако кнопка «Спросить» уже не доступна для использования. Она была активно, хоть и не для всех, но только до 1 мая.

Как ИИ может помочь при создании видео

Эра цифровых технологий открыла новые горизонты для создателей контента на YouTube. Искусственный интеллект (ИИ) стал мощным инструментом, который позволяет повысить качество видеороликов и сократить время на их производство. Многие успешные YouTube-каналы уже используют преимущества ИИ для создания захватывающих и увлекательных видео.

Одним из наиболее впечатляющих применений ИИ является автоматическая обработка видео. Современные алгоритмы машинного обучения способны анализировать видеоматериалы и применять различные эффекты, такие как цветокоррекция, стабилизация изображения и удаление нежелательных объектов. Это не только экономит время, но и гарантирует профессиональный уровень качества каждого видео.

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ИИ также может стать незаменимым помощником в создании субтитров и переводов. Благодаря технологиям распознавания речи и машинного перевода создатели контента могут легко добавлять субтитры на разных языках, расширяя свою аудиторию и делая видео более доступными для зрителей со всего мира.

Кроме того, ИИ открывает новые возможности для создания персонализированного контента. Алгоритмы могут анализировать предпочтения и поведение пользователей, чтобы предлагать релевантные видео, основанные на их интересах. Это повышает вовлеченность аудитории и способствует росту популярности канала.

Наконец, ИИ может стать ценным помощником в продвижении и монетизации видео. Алгоритмы способны анализировать данные о просмотрах, комментариях и взаимодействии пользователей, чтобы рекомендовать наиболее эффективные стратегии продвижения и оптимизации контента для максимальной отдачи.

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Но все это не означает, что создателям не надо ничего делать. Хороший контент может создать только автор, а ИИ просто будет ему помогать. Сейчас новый инструменты становятся все более массовыми. Осталось только научиться ими пользоваться, что не так просто, как кажется на первый взгляд.