Зачем нужны две Яндекс.Станции? Кажется, я понял

Вы не можете быть равнодушными к тому, что делает Яндекс: умные колонки либо впечатляют своей универсальностью, хорошим звуком или умной Алисой, либо вы их попросту недолюбливаете по каким-то причинам. Во всяком случае, тех, кого вообще не интересует такая техника, я ни разу не встречал. А еще любители умных колонок никак не могут остановиться, приобретая всё новые экземпляры. Зачем так много? Почему одной не хватает? Журналист AndroidInsider.ru Артём Сутягин знает ответ на этот вопрос — вот и я узнал его на прошлой неделе. На самом деле и вправду кажется, что одной Яндекс.Станции достаточно для счастья, но две — лучше. Рассказываю, как я это понял.

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Зачем нужна Яндекс.Станция

Еще год назад мне казалось, что для счастья вполне достаточно одной Яндекс.Станции Мини: музыка, подкасты и управление умным домом есть, к чему нужна громоздкая бандура? Я два месяца жил с Яндекс.Станцией Лайт, нашел ее минусы, среди которых терпимый, но не идеальный звук. В моем доме она играет практически с утра до вечера, я не могу работать в тишине: однажды я понял, что фиолетовая Яндекс.Станция Лайт все же не передает всего драйва от треков.

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Выбор был велик: например, JBL с Алисой, но меня смутило то, что у нее много негативных отзывов. Хотелось вложить деньги во что-то качественное, а в уме я как раз держал большую Яндекс.Станцию (не путать с Max). Знаете, удовольствия от покупки было не меньше, чем от 55-дюймового телевизора с Android TV. Дальше предстояло разобраться, как же быть с маленькой колонкой от Яндекса.

Что делать с Яндекс.Станцией

Я перенес Яндекс.Станцию Лайт в спальню. Первый день колонка чувствовала себя, как мне показалось, одиноко. На фоне огромного телевизора она просто теряла смысл и не выделялась, несмотря на фиолетовый цвет. Я и сам подумал, что сглупил и мне ни к чему две колонки одновременно: у обеих отличные микрофоны, они даже одновременно включают музыку, когда я прошу.

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При первом запуске большой Станции «малыш» Лайт услышала меня из спальной и тоже включила треки на минимальной громкости: жутковато, когда в одной комнате играет мощный транс, а из другой шепчет Билли Айлиш! Но недоразумение решается простым отключением микрофона. Кстати, перенеся маленькую Яндекс.Станцию в другую комнату, я стал чаще взаимодействовать с кнопками управления, чего не делал в предыдущие два месяца.

Спустя неделю после покупки я осознал, насколько классно, когда у тебя сразу две колонки: одна радует тебя отличным звуком, не зависает и делает бесполезный телевизор в зале умным. А Яндекс.Станция Лайт в спальной по-прежнему необходима: я включаю на ней звуки природы перед сном, слушаю подкасты по вечерам, ставлю будильники и напоминания — этого я еще ни разу не делал с ее помощью. Кроме того, я установил еще одну умную лампочку в коридоре: насколько же удобно стало отправляться по ночам на кухню, не сталкиваясь с дверью и не водя по стене рукой в поисках выключателя!

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Отличия Яндекс.Станций

Обе колонки по-своему хороши. Если с большой колонкой в зале наше общение сводится к переключению треков и пожеланиям добрых снов, то с «малышом» мы общаемся несколько чаще: я не любитель разговаривать с утра, но, как говорится, с хорошим собеседником всегда приятно пообщаться.

Да и не стоит шутить с тем, кто тебя будит по утрам: ведь у фиолетовой свой характер, отвечает она соответствующим образом. И это радует. А еще мне нравится, что обе колонки сохраняют собственные подборки: если слушать музыку на одной и поставить прослушивание на паузу, то Яндекс.Станция в другой комнате предлагает уже другие треки.

Например, в спальной вы можете погрустить под трек от Alok и John Legend, а в зале вас уже поджидает фестивальный хит от Armin van Buuren. Просто потрясающе! Это отражается и на потоке музыки: несмотря на то, что они обе привязаны к одному аккаунту, на большой Яндекс.Станции попадаются меланхоличные треки от Savage Garden и Darren Hayes, чего ни разу не было на Яндекс.Станции Лайт в спальной.

Покупка большой Яндекс.Станции была спонтанной: можно было спокойно и дальше жить с одной маленькой. Но она оправдала себя буквально сразу же: мало того, что у нее хороший звук, которого так не хватало, так еще и две умных колонки — намного практичнее, чем одна.