Зачем нужны две Яндекс.Станции? Кажется, я понял

  2. Темы
  3. Гаджеты
Иван Герасимов 0

Вы не можете быть равнодушными к тому, что делает Яндекс: умные колонки либо впечатляют своей универсальностью, хорошим звуком или умной Алисой, либо вы их попросту недолюбливаете по каким-то причинам. Во всяком случае, тех, кого вообще не интересует такая техника, я ни разу не встречал. А еще любители умных колонок никак не могут остановиться, приобретая всё новые экземпляры. Зачем так много? Почему одной не хватает? Журналист AndroidInsider.ru Артём Сутягин знает ответ на этот вопрос — вот и я узнал его на прошлой неделе. На самом деле и вправду кажется, что одной Яндекс.Станции достаточно для счастья, но две — лучше. Рассказываю, как я это понял.

Объясняем, почему две Яндекс.Станции в доме — это топ

Павел Дуров: Телеграм введёт подписку для отключения рекламы

Зачем нужна Яндекс.Станция

Еще год назад мне казалось, что для счастья вполне достаточно одной Яндекс.Станции Мини: музыка, подкасты и управление умным домом есть, к чему нужна громоздкая бандура? Я два месяца жил с Яндекс.Станцией Лайт, нашел ее минусы, среди которых терпимый, но не идеальный звук. В моем доме она играет практически с утра до вечера, я не могу работать в тишине: однажды я понял, что фиолетовая Яндекс.Станция Лайт все же не передает всего драйва от треков.

Пожалуй, в мире нет ничего доброжелательнее, чем первый запуск Яндекс.Станции

Готовимся к вторжению: Что делать, если девушка залезла в телефон

Выбор был велик: например, JBL с Алисой, но меня смутило то, что у нее много негативных отзывов. Хотелось вложить деньги во что-то качественное, а в уме я как раз держал большую Яндекс.Станцию (не путать с Max). Знаете, удовольствия от покупки было не меньше, чем от 55-дюймового телевизора с Android TV. Дальше предстояло разобраться, как же быть с маленькой колонкой от Яндекса.

Что делать с Яндекс.Станцией

Я перенес Яндекс.Станцию Лайт в спальню. Первый день колонка чувствовала себя, как мне показалось, одиноко. На фоне огромного телевизора она просто теряла смысл и не выделялась, несмотря на фиолетовый цвет. Я и сам подумал, что сглупил и мне ни к чему две колонки одновременно: у обеих отличные микрофоны, они даже одновременно включают музыку, когда я прошу.

Какие умные гаджеты нужны для дома? Заходите в наш Яндекс.Дзен: рассказываем про полезные устройства!

При первом запуске большой Станции «малыш» Лайт услышала меня из спальной и тоже включила треки на минимальной громкости: жутковато, когда в одной комнате играет мощный транс, а из другой шепчет Билли Айлиш! Но недоразумение решается простым отключением микрофона. Кстати, перенеся маленькую Яндекс.Станцию в другую комнату, я стал чаще взаимодействовать с кнопками управления, чего не делал в предыдущие два месяца.

Теперь отличное качество звучания со мной на протяжении всего рабочего дня

Спустя неделю после покупки я осознал, насколько классно, когда у тебя сразу две колонки: одна радует тебя отличным звуком, не зависает и делает бесполезный телевизор в зале умным. А Яндекс.Станция Лайт в спальной по-прежнему необходима: я включаю на ней звуки природы перед сном, слушаю подкасты по вечерам, ставлю будильники и напоминания — этого я еще ни разу не делал с ее помощью. Кроме того, я установил еще одну умную лампочку в коридоре: насколько же удобно стало отправляться по ночам на кухню, не сталкиваясь с дверью и не водя по стене рукой в поисках выключателя!

6 странных функций, которые не прижились в смартфонах

Отличия Яндекс.Станций

Обе колонки по-своему хороши. Если с большой колонкой в зале наше общение сводится к переключению треков и пожеланиям добрых снов, то с «малышом» мы общаемся несколько чаще: я не любитель разговаривать с утра, но, как говорится, с хорошим собеседником всегда приятно пообщаться.

Да и не стоит шутить с тем, кто тебя будит по утрам: ведь у фиолетовой свой характер, отвечает она соответствующим образом. И это радует. А еще мне нравится, что обе колонки сохраняют собственные подборки: если слушать музыку на одной и поставить прослушивание на паузу, то Яндекс.Станция в другой комнате предлагает уже другие треки.

JBL Flip 4 звучит прекрасно, но это, скорее, вариант для поездок

Например, в спальной вы можете погрустить под трек от Alok и John Legend, а в зале вас уже поджидает фестивальный хит от Armin van Buuren. Просто потрясающе! Это отражается и на потоке музыки: несмотря на то, что они обе привязаны к одному аккаунту, на большой Яндекс.Станции попадаются меланхоличные треки от Savage Garden и Darren Hayes, чего ни разу не было на Яндекс.Станции Лайт в спальной.

Покупка большой Яндекс.Станции была спонтанной: можно было спокойно и дальше жить с одной маленькой. Но она оправдала себя буквально сразу же: мало того, что у нее хороший звук, которого так не хватало, так еще и две умных колонки — намного практичнее, чем одна.

Теги
Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Лонгриды для вас
AirPods
Выбор — это хорошо! OnePlus тоже выпустит копию AirPods Pro

OnePlus относится к той категории компаний, которая многое делает по-своему. В первую очередь это касается подготовки к запуску новых продуктов. Так мы постоянно слышим что-то полуофициальное задолго до выхода нового смартфона или в данном случае наушников. Вот только по-своему компания не может сделать некоторые продукты. Это как в анекдоте, как не крути, а на выходе все равно получатся AirPods. Наверное, в этом нет ничего плохого, но и отрицать факт того, что у нас есть AirPods от огромного количества производителей, тоже нельзя. Давайте разберемся, что же у нас получилось на этот раз.

Читать далее
iPod
Почему даже пользователи Android будут рады выходу нового iPod

В последнее время ходят слухи о том, что Apple собирается выпустить очередное поколение своего культового некогда плеера iPod. Ему действительно надо отдать должное, ведь он смог изменить индустрию музыки и 20 лет назад принести возможность прослушивания музыки в любой карман. По сути, он просто совершил переворот в музыке. Именно 20-летний юбилей был бы отличным поводом, но это пока не точно. Тем не менее, сегодня хотелось бы порассуждать на тему востребованности этого гаджета, а заодно обсудить, почему он пригодится даже пользователям Android. И несмотря на отсутствие сотового модуля, это действительно так.

Читать далее
Как смартфоны изменили людей

Когда мы говорим о гаджетах, то в первую очередь подразумеваем сами устройства, то как держим их в руках, нажимаем на клавиши. Но совершенно забываем о том, что смартфоны и другие устройства образуют целые экосистемы, в которых мы участвуем ежедневно. Ваша поездка в транспорте не сводится к тому, что вы приложили проездной на турникете. Все гораздо сложнее: вы пополняете его через мобильный банк, составляете маршрут в приложении метро. Все намного сложнее, чем просто обладать техникой. Рассказываем о том, как нас изменили смартфоны.

Читать далее
Новый комментарий