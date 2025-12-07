Зачем нужны наушники для сна с шумоподавлением. И стоит ли их покупать

Артем Сутягин

Наушники для сна? Звучит как концепт из фантастического фильма, где люди спят в герметичных капсулах. Но компания Anker решила, что идея вполне жизнеспособна, и выпустила soundcore Sleep A30. Это первые первые в мире наушники для сна с активным шумоподавлением. До этого разные бренды выпускали только обычные ночные наушники, например, Bose. Вместе с ними представили еще три модели наушников, но они не такие интересные как Sleep A30 и рискую затеряться в истории, поэтому они нас не так сильно интересуют.

Зачем нужны наушники для сна с шумоподавлением. И стоит ли их покупать. С таким размером в них реально можно спать.

С таким размером в них реально можно спать. Изображение:TechInsider

Как работают наушники для сна

Sleep A30 спроектированы так, чтобы их можно было держать в ушах всю ночь, не ощущая дискомфорта. Каждый наушник весит всего 4,5 грамма, а толщина не превышает 10 мм. Это важно, потому что даже небольшое давление на ухо может помешать заснуть или испортить качество сна, особенно если вы спите на боку.

Амбушюры сделаны из медицинского силикона с эффектом памяти, благодаря чему они адаптируются под форму уха и не создают неприятных ощущений. В отличие от обычных TWS-наушников, которые торчат из ушей, Sleep A30 практически не выступают, поэтому голову можно спокойно класть на подушку.

Если вам знакома такая картина, эти наушники будут вам интересны.

Если вам знакома такая картина, эти наушники будут вам интересны. Изображение: Anker

Главная фишка — двойное шумоподавление. Звучит немного странно, но именно это главная особенность наушников. Активноешумоподавление блокирует низкочастотные звуки вроде гула техники или уличного шума, а пассивное (PNC) за счет плотной посадки справляется с высокочастотными, например, разговорами или лаем собак.

Но самое интересное, это функция маскировки храпа. Микрофоны в зарядном кейсе, который лежит рядом, распознают звук храпа мужа, жены или соседа по комнате и автоматически включают специальный маскирующий сигнал. Это может быть белый шум, природные звуки или что-то ещё из встроенной библиотеки.

Наушники работают до 9 часов на одном заряде, чего хватит на полноценный ночной сон. С зарядным кейсом общее время автономности достигает 45 часов. В приложении можно выбрать звуковой фон из обширной коллекции: белый шум, бинауральные ритмы, шум дождя, океана или леса. Есть даже система мониторинга сна, которая отслеживает фазы, фиксирует движения и анализирует внешние шумы.

Такой компактный корпус позволит спать в этих наушниках даже на боку.

Такой компактный корпус позволит спать в этих наушниках даже на боку.

Новые наушники

Кроме этого были представлены и другие модели, но как я уже сказал, они совсем не такие интересные. Среди которых AeroFit 2 — противоположность Sleep A30. Наушники открытого типа для тех, кто занимается спортом и хочет слышать окружающий мир. Так же были представлены Liberty Buds — флагманская модель с пространственным звуком Spatial Audio, адаптивным шумоподавлением ANC 3.0 и поддержкой Bluetooth 6.1.

В качестве бюджетной модели компания показала R60i NC. Это самая доступная модель из линейки, но с мощным шумоподавлением до −52 dB. Поддержка кодека LDAC и сертификация Hi‑Res Audio Wireless. Есть даже влагозащита IP55, быстрая зарядка и до 50 часов автономности с кейсом делают эти наушники интересным вариантом за свои деньги.

Почему в 2026 году будет больше смартфонов белого цвета

Цены и доступность

Sleep A30 и R60i NC поступили в продажу 4 декабря. За Sleep A30 в России просят 17 999 рублей, а за R60i NC 4 999 рублей. AeroFit 2 можно купить за 8 999 рублей. Если вам понравились Liberty Buds, то их придется подождать до января 2026 года и заплатить за них 7 999 рублей.

Отдельно отмечу, что купить эти наушники можно купить на AliExpress. Цена сильно варьируется, но она будет существенно ниже, чем в России. Если вы готовы подождать, то этот вариант будет наиболее интересным.

