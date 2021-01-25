Заказ метеостанцию с Aliexpress. Немного удивился тому, что прислали

Давненько мы не рассказывали о чем-то интересном, что заказывали на Aliexpress. У нас уже были гаджеты из категории ”умный дом”, необычные товары и откровенная дичь. Ссылки на все это будут внутри . Сейчас расскажу про гаджет, который позволит узнать, какая погода на улице и в доме. При этом сделает это без проводов. И пусть вас не смущает, что отдельная статья посвящена какому-то термометру. У него сенсорный экран, возможность подключения трех датчиков, отдельный канал связи, яркая подсветка и даже три способа установки каждого элемента. В общем, есть про что рассказать и что показать.

Домашняя метеостанция с Aliexpress

Сразу скажу, что стоит метеостанция чуть больше 1000 рублей, и, заказывая такой товар на Aliexpress, я не ожидал ничего особенного, но был приятно удивлен. Забегая вперед, скажу, что некоторые замечания к прибору у меня есть, например, к точности измерений, но в целом покупка получилось довольно удачной. Если что, купил свою метеостанцию я в этом магазине на «Алике».

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Упаковка посылки

Упаковка товара довольно аскетичная, но в то же время стильная. Она сделана из приятного на ощупь картона. А на нем черной краской нарисована сама метеостанция с датчиком. Я бы назвал упаковку крафтовой. Для такого недорого устройства она получилась довольно качественной, хоть и пострадала при транспортировке. Уж не знаю, чем на почте/таможне/погрузке ее повредили, но сам гаджет не пострадал, и это хорошо.

Внутри ждать чего-то выдающегося не стоит и все просто лежит внутри коробки. В комплект поставки входит сама метеостанция, датчик к ней, площадка для крепления датчика и несколько саморезов. Батареек в комплекте нет, но и стоимость их не так высока, чтобы переживать по этому поводу. Тем более, что многие уже давно перешли на аккумуляторы или постепенно делают это, как я. Нужно по две батарейки формата ААА (мизинчиковые) в основной модуль и в датчик.

Основной блок метеостанции

С датчиком еще разберемся, но сначала всегда думаешь, как разместить основной блок, так чтобы его было видно, он не мешался и не надо было ничего сверлить. Для этого прибор предлагает три основных способа установки.

Я выбрал просто поставить на стол. Для этого сзади есть откидная ножка. Прибор просто стоит и его всегда можно без труда перенести на другое место. Кроме этого, его можно повесить на стену, а саморезы, как я уже говорил, входят в комплект.

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Магнитное крепление

Самым интересным и даже в некотором роде неочевидным способом крепления мне показался магнитный. Метеостанцию можно просто повесить на холодильник, металлическую доску или другие подобные элементы интерьера. Для этого на задней стенке есть два довольно мощных магнита.

На экране метеостанции отображается вся информация о климате внутри помещения и снаружи. Можно узнать температуру и влажность по обе стороны окна. Кроме текущих показаний, есть еще маленькая стрелочка, которая показывает тенденцию к увеличению или уменьшению показателя. Так же есть отображение запаса батареи для каждого модуля.

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Экран с подсветкой

Экран подсвечивается, если это нужно, а для включения довольно равномерного синего цвета (я бы выбрал какой-то другой) в нижней части экрана есть сенсорная кнопка. Подсветка горит примерно 10 секунд после нажатия.

Сенсорные кнопки

Рядом с кнопкой подсветки есть еще три кнопки: переключение датчика (всего можно подключить три штуки, а штатный сразу синхронизирован с прибором), выбор отображения температуры (в градусах по шкале Цельсия или Фаренгейта) и история с минимальными и максимальными значениями. Все кнопки очень отзывчивые и действительно сенсорные. Их надо просто коснуться, а не нажимать на них.

Внешний модуль имеет защиту от дождя, но инструкция предупреждает, что вешать его надо строго вертикально. Для этого можно воспользоваться креплением с двумя положениями или просто подвесить на веревке за проушину в верхней части. Этот формат мне показался самым удобным. Можно вывесить его ниже подоконника и тогда тепло от окна не будет влиять на показания датчика. Дальность работы составляет до 60 метров. Я вешал датчик и основной блок в разных комнатах квартиры, окна которой выходят на две стороны дома и ни разу связь не прервалась.

Точность метеостанции

Прибор нельзя назвать очень точным. Абсолютные значения проверить довольно сложно, так как не очень понятно, в принципе с чем сравнить. Точно могу сказать только, что значения не завышаются. Когда на экране отображалась температура за окном +1 градус Цельсия, бутылка воды в машине под окном не замерзла. Зато, если положить рядом основной блок и модуль внешнего термометра, то разница показаний может доходить до 0,7-1,0 градусов Цельсия, а такого быть не должно.

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Большим минусом я это не посчитал, так как ощутить этот градус все равно невозможно, но если для вас такая разница критична, обратите внимание. Вообще, люди пишут в комментариях, что отклонения относительно других приборов достигают двух градусов, что тоже сложно назвать очень большим значением.

Можно ли покупать метеостанцию на Aliexpress

Конечно, метеостанция могла бы быть сделана из более высококачественного пластика, у нее могла бы быть более приятная подсветка или более точные показания, но для своей цены прибор получился более чем достойным. Я бы однозначно рекомендовал его к покупке, если вы искали что-то подобное. У него не будет функций прогноза погоды или точного определения давления, как в более дорогих моделях, но если вы просто хотите знать, выходить из дома в футболке или надеть свитер, возможностей гаджета для вас будет более чем достаточно.