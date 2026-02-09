Занятные вещи с AliExpress, о которых я раньше не знал

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Порой кажется, будто человека, давно наблюдающего за развитием современных технологий, сложно чем-то удивить. Ведь умные лампочки, колонки с голосовыми ассистентами и нейросети уже плотно вошли в нашу жизнь. Однако китайские мастера все равно не перестают придумывать что-то новое, выпуская интересные и порой даже непонятные вещи. Именно такие гаджеты с AliExpress я уместил в подборку, содержимое которой способно удивить даже искушенного гика.

Занятные вещи с AliExpress, о которых я раньше не знал. Гаджеты, способные удивить каждого. Фото.

Гаджеты, способные удивить каждого

Портативный запайщик пакетов

Портативный запайщик пакетов. Запакует пакеты даже в дороге. Фото.

Запакует пакеты даже в дороге

Рейтинг: 4.8

Цена: от 249 ₽

К примеру, китайцы придумали, как запаковать остатки чипсов. Для этого они выпустили портативный запайщик пакетов. Он маленький (можно носить в рюкзаке) и работает от встроенного аккумулятора. Причем заряжается запайщик не через устаревший порт Micro-USB, а посредством современного USB-C, что удивительно для гаджета за 250 рублей.

Купить запайщик пакетов

Лучшие гаджеты на 14 февраля с быстрой доставкой

Кольцо для управления камерой смартфона

Кольцо для управления камерой смартфона. Такие кольца мы носим. Фото.

Такие кольца мы носим

Рейтинг: 4.8

Цена: от 409 ₽

Чтобы сделать общее фото, не обязательно подходить к случайному прохожему или устанавливать таймер, ведь китайцы придумали кольцо для камеры смартфона. Оно подключается по Bluetooth и позволяет делать снимки нажатием одной кнопки. Выходит довольно удобно.

Купить Bluetooth-кольцо

Пылесос для уборки стола

Пылесос для уборки стола. Незаменимая вещь для рабочего стола. Фото.

Незаменимая вещь для рабочего стола

Рейтинг: 4.9

Цена: от 579 ₽

Убрать крошки и прочий мусор со стола можно обычным пылесосом, но так неудобно, что порой приходится делать все руками, сбрасывая остатки на пол. При этом есть выход – настольный пылесос. Он миниатюрный и не требующий подключения электросети, поскольку работает от встроенного аккумулятора. Это мы покупаем!

Купить пылесос

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Наушники с костной проводимостью

Наушники с костной проводимостью. Долбят в голову, а не уши. Фото.

Долбят в голову, а не уши

Рейтинг: 4.7

Цена: от 1 080 ₽

Оказывается, чтобы слушать музыку, не обязательно вставлять гарнитуру в ушную раковину. Ведь есть наушники с костной проводимостью, которые воспроизводят музыку буквально через наш череп. Такие устройства пользуются большой популярностью у спортсменов и удивляют обывателей.

Купить наушники

Портативная стиральная машина

Портативная стиральная машина. Пригодится и в дороге, и дома. Фото.

Пригодится и в дороге, и дома

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 195 ₽

Чтобы постирать пару носков или трусы, не нужно запускать пустой баран стиральной машины. Почему? Да потому что китайцы придумали портативную стиралку, вмещающую всего 1 литр. Она пригодится в путешествиях, да и дома не станет лишней. Тем более при цене в тысячу рублей.

Купить стиралку

Свежая подборка годноты с AliExpress от зубочисток до крутого смартфона

Сканер отпечатков для ПК

Сканер отпечатков для ПК. Надежная защита данных вашего компьютера. Фото.

Надежная защита данных вашего компьютера

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 364 ₽

Почти все современные ноутбуки оснащены сканером отпечатков. Но как быть, если его нет, или вы пользуетесь обычным ПК? На этот случай китайцы придумали сканер отпечатков, который можно подключить по USB. Он совместим с операционной системой Windows и надежно защищает ваши данные без необходимости ввода пароля.

Купить USB-сканер

Bluetooth-наушники с экраном

Bluetooth-наушники с экраном. Сенсорный экран и отличный звук в наушниках UGREEN. Фото.

Сенсорный экран и отличный звук в наушниках UGREEN

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 062 ₽

Все беспроводные наушники имеют кейс, но такой вы точно видите впервые. У EchoBuds Magic он обладает встроенным экраном, да не простым, а сенсорным. Это значит, что с помощью кейса можно управлять воспроизведением музыки и даже некоторыми функциями смартфона, не говоря уже об использовании прикольных заставок.

Купить наушники с экраном

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Интеллектуальный ковер-будильник

Интеллектуальный ковер-будильник. С этим будильником вы точно проснетесь. Фото.

С этим будильником вы точно проснетесь

Рейтинг: 5.0

Цена: от 2 349 ₽

Чтобы встать вовремя, мало завести будильник. По его зову еще нужно подняться. И сделать это поможет ковер. Вы не поняли: ковер-будильник. Да, именно он издает звук по утрам, а для его отключения нужно обязательно подняться с кровати и встать на него. Вот это китайцы придумали!

Купить ковер-будильник

Лазерная мини-клавиатура

Лазерная мини-клавиатура. Клавиатура, которая научит вас стучать по столу. Фото.

Клавиатура, которая научит вас стучать по столу

Рейтинг: 4.7

Цена: от 2 645 ₽

Если предыдущие герои подборки оставили внутри вас полное равнодушие, то этот гаджет с AliExpress способен удивить каждого. Перед вами клавиатура, которая работает без клавиш. Вы буквально можете стучать пальцами по столу, вводя текст на компьютере. И все это возможно за счет считывающих лазеров.

Купить лазерную клавиатуру

Всякая всячина с AliExpress до 1 тысячи рублей и еще дешевле

Массажер со встроенными руками

Массажер со встроенными руками. Эти ручонки хорошенько вас промассируют. Фото.

Эти ручонки хорошенько вас промассируют

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 631 ₽

Массажер – это скучно. Но такой прибор точно не даст заскучать. У этого массажера с AliExpress есть две специальные насадки, напоминающие маленькие руки. Включаете, закрываете глаза и представляете, как вашу шею массируют гномы. Прикольно!

Купить массажер

Теги
Новости по теме
В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании?
POCO X7 Pro теперь стоит 15 тысяч. Мощнейший смартфон стал как никогда дешевым
На AliExpress появился лучший камерофон за 30 тысяч. Уже сейчас там продают глобалку OPPO Reno15
Лонгриды для вас
Почему стоит купить игровой ноутбук Blackview GamiBook 8

Blackview представила свой новый флагманский ноутбук GamiBook 8, который объединяет игровую производительность, компактность и лёгкий вес. Устройство ориентировано на пользователей, которым нужен универсальный инструмент для работы, творчества и игр, но без компромиссов между мощностью и мобильностью. Вес ноутбука составляет всего 1,8 кг, а внутри установлен процессор AMD Ryzen 7 7735HS и графика Radeon 680M — комбинация, которая обеспечивает производительность уровня настольных ПК в портативном формате.

Читать далее
10 самых крутых гаджетов Xiaomi с распродажи AliExpress, о которых вы даже не знали

На AliExpress всегда так: заканчивается одна распродажа — начинается следующая. Вот и сейчас после завершения 11.11 и Черной пятницы стартовали Дни выгоды. По сути, та же акция, но под другим имени, а внутри — все то же самое. Но мы постарались удивиться сами и удивить вас, выбрав необычные гаджеты Xiaomi. Оказывается, у этого производителя из Китая в послужном списке есть не только смартфоны, но и умная скакалка, а также многое другое.

Читать далее
Самая выгодная подсветка для современного интерьера. Обзор крутых новинок от Govee

Согласитесь, как хорошо, когда заходишь в помещение, а там есть красивая ненавязчивая подсветка. Она подчеркивает элементы дизайна, создает акценты или подсвечивает стену за телевизором для большего погружения в происходящее. Такие системы существуют уже давно, но они или имеют много недостатков, или стоят очень дорого. Но время идёт, и технологии становятся более массовыми и недорогими. Не так давно мне попались системы подсветки Govee. Я ещё не успел их все установить, но уже проникся их возможностями.

Читать далее
Новости партнеров
Как изменится жизнь, если неделю не пользоваться смартфоном
Как изменится жизнь, если неделю не пользоваться смартфоном
Что изменится в iOS 27 по сравнению с iOS 26? Такое обновление вы точно захотите установить на iPhone
Что изменится в iOS 27 по сравнению с iOS 26? Такое обновление вы точно захотите установить на iPhone
Что на самом деле обрушило Биткоин в феврале 2026 года: неожиданный ответ аналитиков
Что на самом деле обрушило Биткоин в феврале 2026 года: неожиданный ответ аналитиков