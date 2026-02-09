Занятные вещи с AliExpress, о которых я раньше не знал

Порой кажется, будто человека, давно наблюдающего за развитием современных технологий, сложно чем-то удивить. Ведь умные лампочки, колонки с голосовыми ассистентами и нейросети уже плотно вошли в нашу жизнь. Однако китайские мастера все равно не перестают придумывать что-то новое, выпуская интересные и порой даже непонятные вещи. Именно такие гаджеты с AliExpress я уместил в подборку, содержимое которой способно удивить даже искушенного гика.

Портативный запайщик пакетов

Рейтинг: 4.8

Цена: от 249 ₽

К примеру, китайцы придумали, как запаковать остатки чипсов. Для этого они выпустили портативный запайщик пакетов. Он маленький (можно носить в рюкзаке) и работает от встроенного аккумулятора. Причем заряжается запайщик не через устаревший порт Micro-USB, а посредством современного USB-C, что удивительно для гаджета за 250 рублей.

Кольцо для управления камерой смартфона

Рейтинг: 4.8

Цена: от 409 ₽

Чтобы сделать общее фото, не обязательно подходить к случайному прохожему или устанавливать таймер, ведь китайцы придумали кольцо для камеры смартфона. Оно подключается по Bluetooth и позволяет делать снимки нажатием одной кнопки. Выходит довольно удобно.

Пылесос для уборки стола

Рейтинг: 4.9

Цена: от 579 ₽

Убрать крошки и прочий мусор со стола можно обычным пылесосом, но так неудобно, что порой приходится делать все руками, сбрасывая остатки на пол. При этом есть выход – настольный пылесос. Он миниатюрный и не требующий подключения электросети, поскольку работает от встроенного аккумулятора. Это мы покупаем!

Наушники с костной проводимостью

Рейтинг: 4.7

Цена: от 1 080 ₽

Оказывается, чтобы слушать музыку, не обязательно вставлять гарнитуру в ушную раковину. Ведь есть наушники с костной проводимостью, которые воспроизводят музыку буквально через наш череп. Такие устройства пользуются большой популярностью у спортсменов и удивляют обывателей.

Портативная стиральная машина

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 195 ₽

Чтобы постирать пару носков или трусы, не нужно запускать пустой баран стиральной машины. Почему? Да потому что китайцы придумали портативную стиралку, вмещающую всего 1 литр. Она пригодится в путешествиях, да и дома не станет лишней. Тем более при цене в тысячу рублей.

Сканер отпечатков для ПК

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 364 ₽

Почти все современные ноутбуки оснащены сканером отпечатков. Но как быть, если его нет, или вы пользуетесь обычным ПК? На этот случай китайцы придумали сканер отпечатков, который можно подключить по USB. Он совместим с операционной системой Windows и надежно защищает ваши данные без необходимости ввода пароля.

Bluetooth-наушники с экраном

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 062 ₽

Все беспроводные наушники имеют кейс, но такой вы точно видите впервые. У EchoBuds Magic он обладает встроенным экраном, да не простым, а сенсорным. Это значит, что с помощью кейса можно управлять воспроизведением музыки и даже некоторыми функциями смартфона, не говоря уже об использовании прикольных заставок.

Интеллектуальный ковер-будильник

Рейтинг: 5.0

Цена: от 2 349 ₽

Чтобы встать вовремя, мало завести будильник. По его зову еще нужно подняться. И сделать это поможет ковер. Вы не поняли: ковер-будильник. Да, именно он издает звук по утрам, а для его отключения нужно обязательно подняться с кровати и встать на него. Вот это китайцы придумали!

Лазерная мини-клавиатура

Рейтинг: 4.7

Цена: от 2 645 ₽

Если предыдущие герои подборки оставили внутри вас полное равнодушие, то этот гаджет с AliExpress способен удивить каждого. Перед вами клавиатура, которая работает без клавиш. Вы буквально можете стучать пальцами по столу, вводя текст на компьютере. И все это возможно за счет считывающих лазеров.

Массажер со встроенными руками

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 631 ₽

Массажер – это скучно. Но такой прибор точно не даст заскучать. У этого массажера с AliExpress есть две специальные насадки, напоминающие маленькие руки. Включаете, закрываете глаза и представляете, как вашу шею массируют гномы. Прикольно!

