Зубная щетка со встроенным ирригатором Soocas Neos — единственное устройство, которое вам нужно для гигиены полости рта

Что может быть важнее поддержания здоровья зубов и десен? Наверное, ничего. Но понимать это начинаешь только тогда, когда впервые обращаешься к стоматологу, и он выставляет тебе итоговый ценник за все оказанные услуги. Причем обиднее всего, что большинство болячек можно было избежать при регулярном уходе за полостью рта. Тем более, что для этого будет достаточно одного единственного устройства. Электрическая зубная щетка Soocas Neos со встроенным ирригатором справится с этой задачей на раз-два, обеспечив чистоту зубов, межзубных промежутков и деликатный уход за деснами.

Какую зубную щетку лучше выбрать

Электрическая зубная щетка Soocas Neos отличается высокой эффективностью очистки, благодаря использованию передовых технологий. Мощный мотор устройства, который выдает до 30 000 колебаний в минуту, гарантирует тщательное удаление зубного налета до 40 раз эффективнее по сравнению с обычными щетками, а также до 10 раз лучшее удаление пищевых остатков из межзубных промежутков. Тем самым удается минимизировать риск развития кариеса и заболеваний полости рта и минимум в 2 раза повысить эффективность отбеливания зубов.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Сочетание различных режимов позволяет пользователю подобрать наиболее подходящий формат чистки, учитывая индивидуальные особенности и потребности. Наличие интенсивного и щадящего режимов работы позволяют пользоваться щеткой не только взрослым, но и детям, а также обладателям чувствительных зубов и десен. Все это делает Soocas Neos идеальным решением для каждого члена семьи, обеспечивая не только глубокую, но и максимально комфортную чистку.

Как правильно чистить зубы

Многие считают, что водить щеткой по поверхности зубов — это и есть чистка, но они заблуждаются. Не меньше регулярности на качество заботы о полости рта влияет время чистки, которое должно составлять не меньше 2 минут. С Soocas Neos следовать этому правилу будет как никогда просто. Щетка имеет встроенный таймер, засекая время, необходимое для всей процедуры, а также умеет предупреждать о необходимости сменить область чистки.

Купить Soocas Neos

Все, что от вас требуется, — это следовать указаниям, которые дает щетка, и своевременно менять положение чистящей головки. Таким образом все зоны вашей челюсти будут оставаться в чистоте, а остатки пищи и зубного налета — эффективно удалены даже из труднодоступных мест. А, если вы почувствуете, что между зубов что-то осталось, избавиться от этого поможет встроенный в Soocas Neos ирригатор, который показывает себя даже эффективнее зубной нити.

Зубная щетка с ирригатором

Ирригатор, интегрированный в зубную щетку Soocas Neos, использует мощную струю воды для очищения межзубных промежутков и массажа десен. Это обеспечивает более тщательное удаление налета и остатков пищи. Таким образом вы даже сможете отказаться от использоваться зубной нити, которая обычно довольно травмоопасна и при неаккуратном применении способствует возникновению воспалений и проявлению других заболеваний десен. В щетку уже встроен резервуар для воды, так что вам не придется таскать с собой два устройства по уходу за полостью рта в случае дальних поездок и командировок.

Мощная, но тонкая струя воды, которую подает встроенный в Soocas Neos ирригатор, быстро и безболезненно вычищает кусочки пищи, оставшиеся между зубов, и препятствует их гниению, что в свою очередь провоцирует неприятный запах изо рта. Регулярное использование ирригатора помогает улучшить состояние десен и укрепить их, предотвращая отступление и кровоточивость. Эта функция делает Soocas Neos многофункциональным устройством, которое не только очищает зубы, но и обеспечивает комплексный уход за полостью рта.

Электрическая щетка с беспроводной зарядкой

Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мА*ч позволяет Soocas Neos автономно работать до 30 дней кряду. Таким образом его можно взять и в отпуск, и в командировку, и даже в рейс. А беспроводная зарядка усиливает удобство использования Soocas Neos, избавляя от необходимости иметь дело с проводами и позволяя легко поддерживать заряд щетки. Просто поместите щетку на зарядное гнездо, и по прошествии нескольких часов она снова будет готова к использованию в течение целого месяца при условии двукратного использования.

Купить Soocas Neos можно на Ozon с быстрой доставкой по России прямо до двери. А с промокодом TPSRS7423100 покупка будет выгоднее на 1000 рублей.

Купить Soocas Neos

Степень защиты IPX8 гарантирует, что электрическая зубная щетка Soocas Neos остается полностью функциональной даже при погружении в воду. Это делает ее идеально подходящей для использования в ванной комнате, в том числе и под душем, обеспечивая пользователям дополнительное удобство и гибкость в выборе условий использования. Более того, благодаря водонепроницаемости очистка и уход за щеткой становятся проще и быстрее, что способствует поддержанию гигиены устройства на высоком уровне.