Игры чаще ассоциируются с адреналином и раздражением. К примеру, есть много интересных проектов о зомби, и они пользуются огромной популярностью. Но существует и целая категория тайтлов, у которых обратная задача. Успокоить голову, а не завести — вот зачем я держу на смартфоне четыре простые бесплатные игры для Android. Все они есть в Google Play, не требуют мощного железа и подходят тем, кто хочет разгрузить мысли, а не набрать рекорд.

Hello! My Cozy Inn — уютный симулятор гостиницы

Hello! My Cozy Inn — это неспешная игра про управление рестораном и небольшой гостиницей с кучей мини-игр внутри. По сути в одном приложении собраны фермерский симулятор, игры на объединение предметов и поиск пар. Сюжет простой: вам достаётся полуразвалившийся постоялый двор, который нужно постепенно привести в порядок и сделать успешным.

Скачать Hello! My Cozy Inn

Главная особенность — темп. Прогресс тут завязан на накоплении дохода, который капает со временем, поэтому сессии получаются короткими и спокойными. Даже при короткой концентрации внимания игра не успевает надоесть: пока копится выручка, есть побочные задания, которые занимают руки и голову без стресса. Это хороший вариант для вечера, когда хочется чем-то занять себя перед сном, но не хочется напрягаться. Игра бесплатная и распространяется через Google Play.

Screwdom 3D — простая головоломка на Android

Screwdom 3D почти не требует мышления. Задача предельно понятная: открутить винты и разобрать предмет на части, слой за слоем. Вы просто нажимаете на винт, чтобы его выкрутить, и постепенно демонтируете объект целиком.

Скачать Screwdom 3D

Чтобы игра не была совсем однообразной, добавлены механики вроде подбора винтов по цвету, а также вспомогательные инструменты — магнит и молоток, которые помогают, когда вы застряли. Никакой спешки и таймеров: это чистое механическое действие, которое хорошо работает как фоновое занятие. Такие простые тайтлы легко найти среди других интересных игр для Android, которые легко обнаружить прямо на главной Google Play.

Arrows – Puzzle Escape — простая игра для телефона

Arrows – Puzzle Escape сделана в чёрно-белой гамме и намеренно убирает любые раздражители. На белом фоне только чёрные стрелки, и всё, что нужно, — очистить поле на каждом уровне. Направление стрелки показывает, куда она может двигаться.

Скачать Arrows – Puzzle Escape

Смысл в том, что логика тут не требует серьёзных усилий и быстро превращается в почти мышечную память: вы просто монотонно тапаете по стрелкам. Со временем уровни усложняются, есть ежедневные и еженедельные задания. Отсутствие таймера снимает напряжение и позволяет спокойно погружаться в игру хоть до самого засыпания. Это самый «тихий» вариант в подборке. Если вы устаёте от ярких экранов и уведомлений, именно эта игра ближе всего к медитации.

Magic Sort! — игра с сортировкой жидкостей

Magic Sort! даёт небольшой заряд дофамина за счёт ярких цветов и симпатичных персонажей. Задача классическая для этого жанра: рассортировать разноцветные жидкости по бутылочкам так, чтобы в каждой в итоге остался только один цвет.

Скачать Magic Sort!

Застрять здесь несложно, но есть вспомогательные инструменты, которые выручают в трудный момент. Главный нюанс — иногда приходится смотреть рекламу. Для меня это скорее плюс: пока идёт ролик, мозг успевает расслабиться, а цель ведь именно в этом. Если вас реклама раздражает, держите это в голове перед установкой.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

По мере прохождения появляются новые правила и типы бутылок, так что лёгкий вызов сохраняется. Похожие бесплатные тайтлы мы собирали в подборке прикольные игры для твоего Андроид-смартфона, за которые не нужно платить.