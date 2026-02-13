5 бесплатных игр для Android с потрясающей графикой, которые потянут только топовые смартфоны

Купив мощный флагман на Андроиде, каждый день хочется убеждаться в том, на что он способен. Ну или хотя бы время от времени. Согласитесь, обычные приложения вроде браузеров и соцсетей — сомнительное мерило. Ровно как и бенчмарки, проверяющие гаджет в лабораторных условиях. То ли дело — игры с крутой графикой: вот они-то способны нагрузить телефон как следует. Нашли для вас 5 тайтлов, которые рассчитаны исключительно на топовое железо. Вы удивитесь, но все они доступны в российском Google Play!

Лучшая игра в жанре MMORPG

Легендарная MMORPG Black Desert Mobile теперь доступна на Android — и это огонь! Как и в любой уважающей себя RPG, здесь огромный мир: куча персонажей, уйма побочных квестов и подземелий, которые хочется исследовать. И Black Desert Mobile тут не подкачала! К тому же, здесь сумасшедшая детализация как и положено топовым тайтлам.

Поскольку игра многопользовательская, она любит нагружать железо: на экране постоянно толпа персонажей и море спецэффектов. В общем, слабенький смартфон тут не подойдет. Да, Black Desert Mobile не такая прожорливая, как условная Alien Isolation, но всё равно понадобится минимум 3 ГБ ОЗУ, причем свободных. Тут надо как минимум смартфон с 12 ГБ оперативы, желательно, новейшей LPDDR5X.

Black Desert Mobile

Что за игра Life is strange

Было бы круто уметь управлять временем и менять исход событий, правда? Именно это и умеет Макс Колфилд из игры Life is Strange. С помощью своих уникальных способностей она спасает друзей и расследует таинственное исчезновение одной из одноклассниц. Life is Strange затягивает благодаря захватывающему сюжету, разветвлённым сюжетным линиям и нескольким концовкам. Каждый твой выбор ведёт к последствиям, причем не всегда хорошим.

В игре есть полная поддержка контроллера и режим фотосъемки. Эта фишка отлично обыгрывает тот факт, что Макс по сюжету учится на фотографа. И хотя игра не самая требовательная в плане графики, вам всё равно понадобится устройство с Android 6.0 и минимум 2 ГБ свободной оперативной памяти.

Life is Strange

Тактический шутер для Андроид

У студии Madfinger Games за плечами такие игры, как Dead Trigger 2 и Unkilled, поэтому с крутой графикой она на «ты». Именно такой и получилась Shadowgun Legends — еще одно творение компании. Игра позиционирует себя как онлайн‑шутер от первого лица консольного уровня, в чем вообще нет сомнений. В Shadowgun Legends всё — от оружия и врагов до окружающего мира — выглядит так, будто играешь на PS.

Как и в подобных играх, в Shadowgun Legends можно участвовать в онлайн‑битвах: и PvP, и PvE, штурмовать рейды и сражаться на аренах. А ещё в распоряжении игрока свыше 700 видов оружия, чтобы было из чего выбрать! Естественно, для такого набора потребуется мощная графика и много ОЗУ — среднебюджетники тут не подойдут.

Shadowgun Legends

Игра Battle Prime

Battle Prime — легендарная игра для телефона, которая опередила своё время! Её хвалят за графику консольного уровня, что является чистой правдой. Ещё в 2019 году игру описывали как шутер от третьего лица похожий на Call of Duty Mobile, которая является эталоном. И даже спустя много лет разработчики не бросают Battle Prime: постоянно дорабатывают баланс и улучшают механику движений.

А ещё в игре есть вид от первого лица, благодаря которому проект достойно держится в жёсткой конкуренции с другими аналогами. Сейчас Battle Prime — лучший бесплатный шутеров на Android вне всяких сомнений с нереальной детализацией. И бонус для обладателей флагманов: игра поддерживает частоту до 120 FPS!

Battle Prime

Чем можно заменить Геншин Импакт

Чем заменить Genshin Impact, если он надоел, но от жанра далеко уходить не хочется, попробуйте Wuthering Waves. Это одна из самых «прожорливых» новинок в Google Play — на высоких настройках с ней справится далеко не каждый смартфон. Но все не так прозаично: отчасти виноваты проблемы с оптимизацией, а отчасти — особенности игры.

Даже топовые Android‑флагманы и Айфоны порой не в силах загрузить весь огромный открытый мир со всеми его текстурами. А добавьте к ним рендеринг динамичных баталий с мощными эффектами! В общем, настоящий стресс‑тест для вашего смартфона похлеще AnTuTu. К счастью, в Wuthering Waves можно настроить графику под себя, если телефону станет совсем плохо.

Wuthering Waves