5 бесплатных игр для Android вместо бесконечной ленты в соцсетях

Иван Герасимов

Вы лишь хотели проверить время на телефоне, а спустя час всё ещё листаете ленту в соцсетях. Сначала забавный пост, потом — видосик с котами и на закуску — поток тревожных новостей. И вот уже на душе тяжело, нервы на пределе, настроение испорчено да и время потрачено. Хватит! Ваш смартфон — это не источник беспокойства, а целая игровая вселенная. В следующий раз вместо скроллинга запустите какую‑нибудь увлекательную игру из нашей подборки и настроение сразу станет лучше. Обещаем: вы немного расслабитесь и проведете время с пользой.

5 бесплатных игр для Android вместо бесконечной ленты в соцсетях. Собрали для вас отличные игры на телефон вместо соцсетей. Фото.

Собрали для вас отличные игры на телефон вместо соцсетей

О чем игра Shattered Pixel Dungeon

Помните Pixel Dungeon? Этот очаровательный мобильный рогалик от Watabou вышел ещё в 2012‑м и сразу покорил фанатов жанра. А поскольку игра была с открытым кодом, сообщество создало десятки её вариаций. Одна из лучших версий — Shattered Pixel Dungeon. Вообще это пиксельный рогалик с бесконечной реиграбельностью.

О чем игра Shattered Pixel Dungeon. Отличная аркада для всех любителей жанра. Фото.

Отличная аркада для всех любителей жанра

Вы спускаетесь в опасные подземелья, чтобы разгадать тайну зловещих мутаций, порождённых древней магией. Выбирайте одного из четырёх героев, собирайте сотни предметов, сражайтесь с десятками врагов и боссами. Каждый забег уникален: уровни генерируются случайно, а обновления выходят каждые пару месяцев. Идеально для любителей легких игр и пиксельной графики!

Shattered Pixel Dungeon

Какую RPG-игру скачать на Android

RPG Sparklite в целом понравилась игрокам после выхода в 2019 году, хотя и не произвела фурора. Это великолепная roguelite‑игра, в которой вы играете за Аду на её сломанном дирижабле. Героиня совершает полёты в мир Геодия внизу, чтобы собирать предметы и «заплатки», а также сражаться с могучими Титанами.

Какую RPG-игру скачать на Android. RPG приятно удивит вас обилием уровней. Фото.

RPG приятно удивит вас обилием уровней

Каждая неудача — это шанс попробовать ещё раз: вы развиваете плавучий остров, строите новые магазины и станции для крафта, а также встраиваете заплатки в механизмы. Так формируется уникальный набор навыков и атак, определяющий ваш стиль игры. Короче, увлекательно, динамично и очень атмосферно — надо пробовать самому.

Скачать Sparklite

Data Wing — простая игра на телефон

DATA WING — наверное, идеальная игра, чтобы переключиться, когда дела не идут. Это стильная 2D‑гонка с сюжетом в неоновом цифровом мире. Вы играете за Data Wing — треугольник‑курьер, который доставляет данные по закоулкам компьютерной системы под надзором ИИ «Мать».

Data Wing — простая игра на телефон. Очень легкая, но в то же время — динамичная игра для телефона. Фото.

Очень легкая, но в то же время — динамичная игра для телефона

Мчитесь по трассам, отталкивайтесь от стен для ускорения и раскрывайте тайну, почему «Мать» ведёт себя всё более странно. Более 40 уровней, атмосферный саундтрек и интуитивное управление, где нужно только поворачивать смартфон в сторону. Топ для любителей необычных аркадных приключений!

Игра Data Wing

Бесплатная головоломка на Android

Если заскучали, попробуйте Brain It On! — сборник хитроумных головоломок, где нужно рисовать фигуры и выполнять другие задания. Кажется, будто все просто и игра создана для дошкольников, но только на первый взгляд. На деле придётся хорошенько поразмыслить!

Бесплатная головоломка на Android. Головоломка не так проста как может показаться на первый взгляд. Фото.

Головоломка не так проста как может показаться на первый взгляд

Фишка в том, что у каждой задачи есть несколько решений: найдите самое изящное и сравните его с вариантами других юзеров. Игра на Андроид регулярно пополняется новыми уровнями, а её минималистичный стиль и интуитивное управление делают процесс по‑настоящему увлекательным. Отлично прокачивает логику и креативность, позволяя переключиться после важных дел.

Интересная головоломка

Формула 1 — гонки для телефона

Соскучились по гонкам? Google Play предлагает массу вариантов. Например, Monoposto — динамичный гоночный симулятор в духе Формулы‑1, где вы становитесь пилотом болида. Соревнуйтесь на разных уникальных трассах с 20 соперниками, проходите квалификацию и сражайтесь за чемпионский титул.

Формула 1 — гонки для телефона. Почти точная копия гонок «Формула-1», в которой учтены важные нюансы. Фото.

Почти точная копия гонок «Формула-1», в которой учтены важные нюансы

Настраивайте машину, вовремя заезжайте на пит‑стоп, выбирайте шины и учитывайте погоду. Здесь полностью учтены все факторы из знаменитой гоночной серии — почти идеальный симулятор. Кстати, доступно 5 камер обзора и даже есть режим ТВ‑трансляции. В такое мы играем!

Гонки на телефон

Как стать самозанятым прямо с Айфона: регистрация в «Мой налог», чеки, справки и налоги
Как стать самозанятым прямо с Айфона: регистрация в «Мой налог», чеки, справки и налоги
Брюшной тиф почти не лечится лекарствами. Стоит ли паниковать?
Брюшной тиф почти не лечится лекарствами. Стоит ли паниковать?
Компании впервые массово продают биткоины три недели подряд. Падение криптовалют ускорилось
Компании впервые массово продают биткоины три недели подряд. Падение криптовалют ускорилось