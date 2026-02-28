5 бесплатных игр для Android вместо бесконечной ленты в соцсетях

Вы лишь хотели проверить время на телефоне, а спустя час всё ещё листаете ленту в соцсетях. Сначала забавный пост, потом — видосик с котами и на закуску — поток тревожных новостей. И вот уже на душе тяжело, нервы на пределе, настроение испорчено да и время потрачено. Хватит! Ваш смартфон — это не источник беспокойства, а целая игровая вселенная. В следующий раз вместо скроллинга запустите какую‑нибудь увлекательную игру из нашей подборки и настроение сразу станет лучше. Обещаем: вы немного расслабитесь и проведете время с пользой.

О чем игра Shattered Pixel Dungeon

Помните Pixel Dungeon? Этот очаровательный мобильный рогалик от Watabou вышел ещё в 2012‑м и сразу покорил фанатов жанра. А поскольку игра была с открытым кодом, сообщество создало десятки её вариаций. Одна из лучших версий — Shattered Pixel Dungeon. Вообще это пиксельный рогалик с бесконечной реиграбельностью.

Вы спускаетесь в опасные подземелья, чтобы разгадать тайну зловещих мутаций, порождённых древней магией. Выбирайте одного из четырёх героев, собирайте сотни предметов, сражайтесь с десятками врагов и боссами. Каждый забег уникален: уровни генерируются случайно, а обновления выходят каждые пару месяцев. Идеально для любителей легких игр и пиксельной графики!

Shattered Pixel Dungeon

Какую RPG-игру скачать на Android

RPG Sparklite в целом понравилась игрокам после выхода в 2019 году, хотя и не произвела фурора. Это великолепная roguelite‑игра, в которой вы играете за Аду на её сломанном дирижабле. Героиня совершает полёты в мир Геодия внизу, чтобы собирать предметы и «заплатки», а также сражаться с могучими Титанами.

Каждая неудача — это шанс попробовать ещё раз: вы развиваете плавучий остров, строите новые магазины и станции для крафта, а также встраиваете заплатки в механизмы. Так формируется уникальный набор навыков и атак, определяющий ваш стиль игры. Короче, увлекательно, динамично и очень атмосферно — надо пробовать самому.

Скачать Sparklite

Data Wing — простая игра на телефон

DATA WING — наверное, идеальная игра, чтобы переключиться, когда дела не идут. Это стильная 2D‑гонка с сюжетом в неоновом цифровом мире. Вы играете за Data Wing — треугольник‑курьер, который доставляет данные по закоулкам компьютерной системы под надзором ИИ «Мать».

Мчитесь по трассам, отталкивайтесь от стен для ускорения и раскрывайте тайну, почему «Мать» ведёт себя всё более странно. Более 40 уровней, атмосферный саундтрек и интуитивное управление, где нужно только поворачивать смартфон в сторону. Топ для любителей необычных аркадных приключений!

Игра Data Wing

Бесплатная головоломка на Android

Если заскучали, попробуйте Brain It On! — сборник хитроумных головоломок, где нужно рисовать фигуры и выполнять другие задания. Кажется, будто все просто и игра создана для дошкольников, но только на первый взгляд. На деле придётся хорошенько поразмыслить!

Фишка в том, что у каждой задачи есть несколько решений: найдите самое изящное и сравните его с вариантами других юзеров. Игра на Андроид регулярно пополняется новыми уровнями, а её минималистичный стиль и интуитивное управление делают процесс по‑настоящему увлекательным. Отлично прокачивает логику и креативность, позволяя переключиться после важных дел.

Интересная головоломка

Формула 1 — гонки для телефона

Соскучились по гонкам? Google Play предлагает массу вариантов. Например, Monoposto — динамичный гоночный симулятор в духе Формулы‑1, где вы становитесь пилотом болида. Соревнуйтесь на разных уникальных трассах с 20 соперниками, проходите квалификацию и сражайтесь за чемпионский титул.

Настраивайте машину, вовремя заезжайте на пит‑стоп, выбирайте шины и учитывайте погоду. Здесь полностью учтены все факторы из знаменитой гоночной серии — почти идеальный симулятор. Кстати, доступно 5 камер обзора и даже есть режим ТВ‑трансляции. В такое мы играем!

Гонки на телефон