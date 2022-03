5 игр, которые скоро исчезнут из Google Play в России. Чем заменить

В последнее время появляется все больше сообщений об удалении игр из Google Play в России. Сначала такое решение приняли разработчики всемирно известной Minecraft, затем подключились команды Supercell и Rovio. Некоторые из игр просто откажутся запускаться в ближайшее время, в некоторых отключат микротранзакции и ограничат доступ к вашему аккаунту с будущим обновлением. В сегодняшней статье расскажем вам про самые популярные игры на Android, которые подверглись блокировке в нашей стране и обсудим чем их заменить.

Конечно, во многом блокировка игр на Android связана с тем, что Visa и Mastercard ограничили покупки за рубежом. С другой стороны, мы с вами так давно хотели, чтобы из игр пропал донат, ибо зачастую без денег играть просто невозможно. Ну, теперь почти точно можно сказать, что большинство игр оплату поддерживать не будет.

Товары с AliExpress, которые пригодятся весной.

Angry Birds удалили

Одной из первых о своем уходе из России заявила компания Rovio, известная по серии игр Angry Birds. В прошлом Rovio удалила практически всех злых птичек из Google Play и App Store. Если раньше в магазине было доступно сразу несколько игр, (Angry Birds, Angry Birds Seasons, Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars) то сейчас из них было доступно всего парочку. Теперь не работает ни одна.

Если вы успели установить Angry Birds из Google Play, игра продолжит работать. Однако ни обновить ее, ни задонатить уже не получится.

Из игр, похожих на Angry Birds предлагаю присмотреться к не менее известной Cut the Rope. Отличная головоломка от российских разработчиков, которая основана на физике. Суть предельно простая: Есть маленький монстрик Ам Ням, которого надо кормить леденцами, которые болтаются на веревках. Ваша задача перерезать веревку так, чтобы конфета попала прямо в рот Ам Няму.

Скачать Cut the Rope

Из других аналогов Angry Birds отмечу подводную игру Ordia. Сюжет игры отличается, но механика та же самая: здесь вам придется управлять подводным существом, которое пытается сбежать из подводного мира.

Скачать Ordia

Игра, похожая на Brawl Stars

Увы, но игры компании Supercell тоже исчезли из Google Play. За несколько лет на рынке мобильных игр, проекты этой команды стали настоящими лидерами в топе бесплатных игр в магазине приложений. Главным их хитом стала Brawl Stars.

Ваша задача в игре — продвинуться как можно дальше по дороге, параллельно биться с другими пользователями, открывать разные способности своего персонажа и улучшать его характеристики. Увы, но в будущем обновлении разработчики полностью закроют доступ для игроков из России. Из-за того что игра проходит в онлайн-формате, обойти блокировку будет непросто.

В качестве замены Brawl Stars рекомендую игру Super Cats. По факту, это практически полный аналог известного проекта. Та же механика, достижения, характеристики и прочие параметры. В комментариях в Google Play многие жалуются на плагиат. Но нам с вами сейчас это только на руку.

Скачать Super Cats

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и будьте в курсе всех актуальных новостей из мира Android и не только. Учтите, что некоторых статей нет на нашем сайте, они доступны только в Дзене.

Сlash of Clans — игра не работает

Еще один знаменитый проект от компании Supercell. Я играл в Clash of Clans еще с 2016 года и настолько к ней привык, что отказаться будет крайне непросто. Ратуша 12 уровня как никак была.

В игре вам предстоит с нуля отстроить собственную деревню, отражать нападения соперников и атаковать самому. Clash of Clans — стратегия с кучей возможностей для прокачки и других крутых плюшек от разработчиков. Ежемесячные сезонные испытания, куча скинов для персонажей и многое другое. Прощай, Clash of Clans, 6 лет пролетели как один миг.

Аналогов у Clash of Clans очень много: Vikings: War of clans, Plunder Pirates, Sky Clash, Castle Clash. Из всех мне по духу ближе последняя. По факту, полный аналог Clash of Clans. Единственное, что отличается — внешняя оболочка. Вместо золота и элексира будут кристалы, а вместо кланов, гильдии.

Скачать Castle Clash

Игры, похожие на Clash Royale

Вместе с Clash of Clans уходит и знаменитая Clash Royale. Не берусь судить, какая из игр была популярнее, но факт того, что игра была очень востребована у российских пользователей неоспорим.

Игра Clash Royale основана на разных сражениях, в которых вам нужно уничтожать башни соперника и защищать свои. У каждого игрока будет по 3 башки, одна из которых королевская — главная. Если разбить ее — вы победите автоматически.

На данный момент игра все еще работает, но полностью отключится с выходом ближайшего обновления. Доступ к аккаунту Supercell ID будет заморожен.

Из аналогов Clash Royale прямо просится Plants vs. Zombies Heroes. Идея абсолютна такая же. Несколько дорожек, несколько карточек с уникальными персонажами. Только один из игроков играет за зомби и стремится к поеданию мозгов, а другой — за растений и стремится к уничтожению зомби.

Скачать Plants vs. Zombies Heroes

Minecraft удалили из российских Google play

Minecraft в представлении не нуждается. За многие годы своего существования, она стала безусловным лидером в своем жанре. Ежедневно на YouTube снимают кучу стримов с Майнкрафта, проводятся разные международные соревнования. Да что уж, игру часто обсуждают в главных СМИ.

Совсем недавно разработчики полностью удалили Minecraft из российских Google Play и App Store. Понятно, что все функции, которые завязаны на онлайне будут урезаны. Понятно, что скачать Minecraft на Android и поиграть в оффлайне будет несложно, но это ведь совсем не то пальто, согласитесь?

Про аналоги Minecraft ранее писал автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Игр, похожих на Minecraft действительно очень много, но едва ли хоть одна может с ней сравниться. Мне кажется: что самый близкий аналог — Survivalcraft.

Скачать Survivalcraft

По сюжету игрока выбрасывает на необитаемом острове, где главная задача — выжить любой ценой. Дальше игрок потихоньку втягивается в процесс — строит дом, ищет пропитание, спасается от диких животных и холода. Ничего не напоминает? Вот и я о том же.

Google ограничил работу Google Play и YouTube Premium в России. Как теперь покупать приложения.

Играли в аналоги? Как считаете, получится у нас заменить удаленные игры? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.