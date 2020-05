5 лучших новых игр для Android

Я уже не в первый раз рассказываю про игры для смартфонов и привожу соответствующие тематические списки. Все из-за того, что в последнее время на Android действительно есть, во что поиграть. Хорошие игры появились на любой вкус. Есть те, в которых упор делается на красивую графику и анимацию, есть логические игры, есть ”три в ряд”, а есть настоящие боевики, которые понравятся даже самым лютым ценителям экшена. Все это можно скачать в Google Play бесплатно. Некоторые игры иногда стоят каких-то денег, но сумма совершенно некритична, зато взамен вы получите отсутствие рекламы и встроенных покупок. В общем, игры есть для каждого. Сегодня расскажу о лучших играх, которые вышли не больше месяца назад.

Конечно, игр даже в апреле вышло куда больше, чем я приведу в этой статье, но именно они нашли самую широкую популярность в Google Play и относятся более менее к разным жанрам. Поэтому говорим сегодня о них.

Dead by Daylight Mobile — игра в жанре «ужасов»

Dead by Daylight Mobile — это игра на выживание в жанре ужасов, в которой есть несколько действительно интересных идей. Многие из них оцениваешь не с первого взгляда, но потом понимаешь все их плюсы.

В игре есть несколько режимов, но в основном ее суть сводится к тому, чтобы играть одному против четверых. Зверь и охотники обладают уникальными способностями, но у зверя есть преимущество. В игре вы столкнетесь не только с ботами, но и реальными игроками. Это всегда очень располагает.

К минуса можно отнести некоторые недоработки в управлении, но в целом с ними можно смириться, если поиграть немного подольше. А еще игра бесплатна, хоть и имеет встроенные внутриигровые покупки.

Скачать Dead by Daylight Mobile

Eternal Sword M — еще одна игра в жанре MMORPG, выпущенная в апреле 2020 года. В целом для своего жанра она достаточно стандартная, но выполнена она хорошо и, так как она новая, она продолжает развиваться. По сюжету игры вы создаете своего персонажа и отправляетесь на множество квестов — ничего замысловатого.

Вам предстоит спасти мир за семь дней. Игра также включает в себя путешествия во времени, онлайн сражения и некоторые другие элементы. Правда, вам придется сложнее, если вы не захотите тратить деньги на внутриигровые покупки, хотя изначально игра бесплатная. Тем не менее, в своем жанре Eternal Sword M выглядит очень достойно.

Скачать Eternal Sword M

Про эту игру долго рассказывать нет смысла. Самым емким описанием в данном случае будет ”дождались”. Наконец-то она вышла в Google Play и теперь скачать ее может каждый пользователь этого магазина приложений. Мы уже писали об этом на нашем сайте.

Epic Games говорила, что игра не появлялась в Google Play из-за очень жесткой политики самой Google. В итоге, игру долгое время можно было только скачать с сайта разработчика и установить из APK. И раньше, и сейчас игра бесплатная, но есть внутриигровые покупки. Впрочем, они совсем не обязательны.

Если вы не сталкивались с Fortnite, скажу, что это одна из самых популярных игр в мире. Это боевой королевский шутер на 100 человек с некоторыми фирменными фишками, чтобы было более интересно. Имейте ввиду, что на слабых смартфонах игра работает не очень хорошо. В остальном, это одна из лучших игр для мобильных устройств на данный момент. Как и ее основной конкурент PUBG Mobile. Сравнение этих игр было на нашем сайте буквально на днях.

Скачать Fortnite

Game of Thrones Beyond the Wall — продолжение знаменитого сериала