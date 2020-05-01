5 лучших новых игр для Android

Я уже не в первый раз рассказываю про игры для смартфонов и привожу соответствующие тематические списки. Все из-за того, что в последнее время на Android действительно есть, во что поиграть. Хорошие игры появились на любой вкус. Есть те, в которых упор делается на красивую графику и анимацию, есть логические игры, есть ”три в ряд”, а есть настоящие боевики, которые понравятся даже самым лютым ценителям экшена. Все это можно скачать в Google Play бесплатно. Некоторые игры иногда стоят каких-то денег, но сумма совершенно некритична, зато взамен вы получите отсутствие рекламы и встроенных покупок. В общем, игры есть для каждого. Сегодня расскажу о лучших играх, которые вышли не больше месяца назад.

Во что поиграть на Android телефоне?

Конечно, игр даже в апреле вышло куда больше, чем я приведу в этой статье, но именно они нашли самую широкую популярность в Google Play и относятся более менее к разным жанрам. Поэтому говорим сегодня о них.

Dead by Daylight Mobile — игра в жанре «ужасов»

Dead by Daylight Mobile — это игра на выживание в жанре ужасов, в которой есть несколько действительно интересных идей. Многие из них оцениваешь не с первого взгляда, но потом понимаешь все их плюсы.

В игре есть несколько режимов, но в основном ее суть сводится к тому, чтобы играть одному против четверых. Зверь и охотники обладают уникальными способностями, но у зверя есть преимущество. В игре вы столкнетесь не только с ботами, но и реальными игроками. Это всегда очень располагает.

К минуса можно отнести некоторые недоработки в управлении, но в целом с ними можно смириться, если поиграть немного подольше. А еще игра бесплатна, хоть и имеет встроенные внутриигровые покупки.

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Eternal Sword M — спасите мир за семь дней

Eternal Sword M — еще одна игра в жанре MMORPG, выпущенная в апреле 2020 года. В целом для своего жанра она достаточно стандартная, но выполнена она хорошо и, так как она новая, она продолжает развиваться. По сюжету игры вы создаете своего персонажа и отправляетесь на множество квестов — ничего замысловатого.

Вам предстоит спасти мир за семь дней. Игра также включает в себя путешествия во времени, онлайн сражения и некоторые другие элементы. Правда, вам придется сложнее, если вы не захотите тратить деньги на внутриигровые покупки, хотя изначально игра бесплатная. Тем не менее, в своем жанре Eternal Sword M выглядит очень достойно.

Скачать Eternal Sword M

Fortnite — настоящий геймерский хит

Про эту игру долго рассказывать нет смысла. Самым емким описанием в данном случае будет ”дождались”. Наконец-то она вышла в Google Play и теперь скачать ее может каждый пользователь этого магазина приложений. Мы уже писали об этом на нашем сайте.

Epic Games говорила, что игра не появлялась в Google Play из-за очень жесткой политики самой Google. В итоге, игру долгое время можно было только скачать с сайта разработчика и установить из APK. И раньше, и сейчас игра бесплатная, но есть внутриигровые покупки. Впрочем, они совсем не обязательны.

Если вы не сталкивались с Fortnite, скажу, что это одна из самых популярных игр в мире. Это боевой королевский шутер на 100 человек с некоторыми фирменными фишками, чтобы было более интересно. Имейте ввиду, что на слабых смартфонах игра работает не очень хорошо. В остальном, это одна из лучших игр для мобильных устройств на данный момент. Как и ее основной конкурент PUBG Mobile. Сравнение этих игр было на нашем сайте буквально на днях.

Скачать Fortnite

Game of Thrones Beyond the Wall — продолжение знаменитого сериала

Действия игры разворачиваются через 48 лет после окончания событий сериала. В своей основе это стратегическая игра по созданию королевства. Вы нанимаете различных персонажей, строите свою крепость и отправляете людей за стену, чтобы добывать добычу и другие ценности.

На самом деле, название Game of Thrones сразу располагает нас к чему-то большему, чем эта игра есть на самом деле. Кроме того, в ней отсутствуют более тонкие штрихи, которые можно ожидать в мобильной игре в 2020 году. Например, некоторые сцены не озвучиваются голосом, а иногда вообще не имеют звуковых эффектов или музыки. Это немного портит впечатление, но к механике игры претензий нет. Возможно, что-то изменится с обновлениями, которые будет получать игра. В конце концов, она вышла только первого апреля этого года.

Скачать Game of Thrones Beyond the Wall

Idle Mafia — настоящая мафиозная и игра

Idle Mafia — это классическая игра по созданию чего-либо. Вы строите, вкладываете, получаете деньги в фоновом режиме и строите заново.

Отличием от многих подобных игр будет то, что вы можете не просто вкладывать деньги для того, чтобы их преумножать, но расширять свою мафиозную империю. Это тоже будет приносить вам деньги. Внутриигровую валюту можно пополнять, просматривая рекламные ролики, которые тоже есть в игре. Иногда это очень помогает

Скачать Idle Mafia

Лучшая игра для телефона

В этом вопросе нет однозначного ответа. Нельзя назвать игру, которая будет лучшей. Все дело в том, что понятие лучшего для каждого свое. Например, миллионы считают лучшей игрой Fortnite, а мне она не очень нравится. У меня другие любимые игры и это нормально.

Поэтому, если вы хотите играть, надо пробовать как можно больше вариантов, после чего определиться с любимым жанром, а потом и выбрать ту конкретную игру, которая понравится именно вам. А когда пройдете ее, искать что-то новое. Если у вас есть, чем поделиться, сделайте это в нашем Telegram-чате. А я со своей стороны буду периодически подкидывать вам что-то интересное для ознакомления.