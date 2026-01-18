5 офлайн-игр без интернета, которые рекомендует скачать Google Play

Мы часто ругаем Google Play за отсутствие полезных подборок. Но в последнее время дело сдвинулось с мертвой точки: теперь каталог рекомендует игры для Android прямо на главной странице! Здесь найдете как варианты чисто для себя, на основе предпочтений, так и хиты, которые пользуются спросом. Вопреки ожиданиям, есть добротный бесплатный софт: например, игры для телефона без интернета. Рассказываем, что можно скачать, чтобы немного развлечься.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ И УЗНАВАЙ О СКИДКАХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Что за игра progressbar95

Нашли необычную казуальную игру со странным названием Progressbar95. Не пугайтесь: это не компонент системы и не вирус! В этой игре вам предстоит запустить на своем смартфоне старую версию Винды — казалось бы, уже достаточно для счастья. Но нет: предстоит ловить цветные детальки в свой прогрессбар.

Однако вам будут мешать разные уведомления и всплывающие окна. Успейте закрыть их и поймать детальки, чтобы не проиграть. Внутри ретроигры для телефона спрятано много пасхалок, ачивок и бонусов, не считая знакомого каждому интерфейса Windows.

Ретроигра на Андроид

Интересная офлайн-игра на телефон

Если любите загадки и необычные игры, тогда скорее скачивайте Nobodies. Это квест, в котором вам предстоит в прямом смысле «убираться» за убийцами и киллерами, не оставляя следов. Ваша задача — использовать разные предметы поблизости, объединять вещества и незаметно прятать трупы.

Действовать не так просто как кажется: например, в одной миссии попадаются сразу печь, вертолет, металлодетектор и даже УАЗик. Короче, придется как следует пораскинуть мозгами, чтобы использовать все это.

Игра Nobodies

Из-за Google хакеры научились прослушивать Bluetooth-наушники. Как защитить свои?

Игра про паркур

При слове «паркур» первая ассоциация, скорее, с той самой сценой из сериала «Офис», чем с «Ямакаси». Но в Google Play есть отменная игра про паркур и трюки для тех, кому не хватает движения. Vector — крутой раннер, где нужно бегать по крышам, собирать бонусы и просто кайфовать от визуала.

Внутри много препятствий, а если будет слишком просто, рекомендуем зайти в другой режим. Фактически — тот же Subway Surfer, только с другим обзором и механикой. Не знаю как вам, но в моем случае Google Play попал прямо в сердечко.

Игра про паркур

Коллекция игр без интернета

Фанатам тетрисов и «змеек» посвящается коллекция офлайн-игр без интернета, внутри которой свыше 20 аркад на любой вкус. Тут и числовые 2048, и лабиринты из букв, и всеми любимая «Виселица». Есть немного рекламы, но за такую коллекцию это простительно.

Тем более, что она регулярно пополняется новыми играми, работающими без интернета. Отличный способ занять себя чем-то, не тратя время на поиски и драгоценный трафик.

Офлайн-игры на телефон

«Очень странные дела»: почему сериал Netflix так популярен и где его посмотреть в России бесплатно

Игра про курицу, которая переходит дорогу

Внезапно в подборке Google Play оказалась Crossy Road — офлайн-игра на всем времена. Так что, если еще ни разу ее не видели, самое время это исправить! В этой игре вам потребуется перевести курочку через несколько полос шоссе, реки и другие препятствия.

Каждое из них перегружено транспортом, поэтому придется действовать максимально осторожно, чтобы не проиграть. Игра абсолютно бесплатная, а еще у нее есть версия для Android TV, если экрана телефона будет недостаточно.

Crossy Road