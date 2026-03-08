5 увлекательных игр на Android, которые скрасят долгие выходные

Долгие мартовские выходные идеально подходят для того, чтобы расслабиться и погрузиться в мобильные игры вместо соцсетей. Трех дней будто бы достаточно для того, чтобы неспешно исследовать новые локации, прокачивать персонажей и просто получать удовольствие от процесса. Чтобы сэкономить вам время, мы подобрали пять игр на Android из разных жанров. Каждая найдёт своего поклонника и поможет скрасить выходные, если ничего не хочется делать.

5 увлекательных игр на Android, которые скрасят долгие выходные. 5 игр, которые подойдут для долгих выходных. Фото.

5 игр, которые подойдут для долгих выходных

Space Clicker — кликер для Андроид

Простая, но затягивающая игра в жанре кликера: вы развиваете космическую империю, нажимая на экран и зарабатывая ресурсы. Строите станции, исследуете галактики, нанимаете учёных — всё это под успокаивающий космический саундтрек. Идеально для выходных: можно играть короткими сессиями или часами подряд, не напрягая мозг.

Space Clicker — кликер для Андроид. Прикольный кликер для тех, кто не хочет заморачиваться по поводу сложного сюжета. Фото.

Прикольный кликер для тех, кто не хочет заморачиваться по поводу сложного сюжета

Отличный вариант, чтобы отдохнуть после сытного праздничного обеда, как следует развалившись на диване. Space Clicker не требует особых умений, позволяя просто прикольно провести время. Так что, можно в нее незаметно поиграть даже на работе.

Space Clicker

Post Apo Tycoon — игра про выживание в бункере

Как насчет выживания в постапокалиптическом мире? В Post Apo Tycoon вам нужно построить и развить убежище, обеспечить выживших едой, водой и безопасностью. Приходится принимать непростые решения — кого пустить внутрь, какие ресурсы добывать в первую очередь.

Post Apo Tycoon — игра про выживание в бункере. Строим бункер после апокалипсиса — это тоже может быть весело! Фото.

Строим бункер после апокалипсиса — это тоже может быть весело!

Игра из Google Play отлично подходит для длинных выходных: есть время вникнуть в механику, спланировать развитие базы и перепробовать разные стратегии выживания. Затягивает на несколько дней — как раз хватит на праздники! А еще лучше — играть на телефоне, фоном включив фильмы про зомби и апокалипсис.

Post Apo Tycoon

Clear Vision — симулятор снайпера на Андроид

Динамичный шутер Clear Vision предлагает нам миссии, где нужно управлять нарисованным киллером. Выполняйте заказы, подбирайте оружие, продумываете маршруты отхода. Но самая фишка — в улучшении винтовки до нужного уровня, это реально затягивает! Миссии в игре разнообразны, но усложняет их масса факторов — от расчета погоды до нужной траектории и окружения вокруг.

Clear Vision — симулятор снайпера на Андроид. Прикольный симулятор снайпера с реалистичной механикой. Фото.

Прикольный симулятор снайпера с реалистичной механикой

Игра про снайпера чертовски хороша для выходных — короткие уровни позволяют играть в удобном ритме и бодрят покруче, чем кофе. Отличный способ добавить в праздничные дни немного адреналина, если уже всех поздравил и не знаешь, чем себя занять.

Clear Vision

Fancade — сборник мини-игр для телефона

Сборник Fancade предлагает игры на любой вкус: аркады, головоломки, раннеры, платформеры. Сиди да выбирай, какая больше по душе. Захотел — переключился! Каждая — проста в освоении, но с хитрыми уровнями, которые заставляют возвращаться снова, даже если плевал на это все с высокой колокольни, когда не получилось.

Fancade — сборник мини-игр для телефона. В Fancade легкой найти занятие по душе. Фото.

В Fancade легкой найти занятие по душе

Бесконечные игры для Андроида предполагают, что здесь вы легко найдете занятие под настроение: хочется динамики — бегите, нужна разминка для ума — собирайте пазлы. Идеально для долгих выходных, когда не хочется застревать в одной игре надолго. Обязательно поделитесь ссылкой с друзьями — они этот сборник игр точно оценят и скажут вам спасибо.

Fancade

Rise Up — игра про защиту воздушного шара

Минималистичная, но очень азартная аркада Rise Up предлагает весьма необычный геймплей. По сюжету вы управляете барьером, который защищает воздушный шар от острых препятствий. Чем дольше продержитесь — тем выше счёт. Если любите игры на скорость и реакцию, то ее точно оцените по достоинству.

Rise Up — игра про защиту воздушного шара. Попробуй защитить шарик, дав ему подняться как можно выше. Фото.

Попробуй защитить шарик, дав ему подняться как можно выше

Rise Up — это сплошные плюсы, без каких-либо недостатков. Управление простое, графика лайтовая, но требуется отменная молниеносная реакция. Игра на смартфон прекрасно подходит для перерывов между праздничными делами. Нарезал салатик, перекусил, сказал тост — сел поиграл, пока никто не видит. А ещё она отлично снимает стресс: когда ловишь ритм и шар парит всё выше, становится прям очень хорошо. Качаем и пробуем!

Rise Up

Мы часто ругаем Google Play за отсутствие полезных подборок. Но в последнее время дело сдвинулось с мертвой точки: теперь каталог рекомендует игры для Android прямо на главной странице! Здесь найдете как варианты чисто для себя, на основе предпочтений, так и хиты, которые пользуются спросом. Вопреки ожиданиям, есть добротный бесплатный софт: например, игры для телефона без интернета. Рассказываем, что можно скачать, чтобы немного развлечься.

Несмотря на то, что Android является открытой операционной системой, в последнее время владеющая ею Google делает очевидные шаги в сторону замкнутой экосистемы. Так, еще в августе американская компания опубликовала заявление, рассказав о новых правилах проверки приложений, которые будут действовать по всему миру с 2027 года. Они ставят под угрозу возможность свободной установки APK-файлов и распространение программ через сторонние магазины.

В игровой индустрии существует много проектов, которые разрабатываются годами. Самый яркий пример — GTA VI, чей релиз постоянно откладывается. Но игра Hytale, вышедшая 13 января 2026 года, готова дать фору проекту Rockstar. Ее разработка началась в 2015 году, а сейчас произведение Hypixel Studios называют не иначе, как замена Minecraft или Minecraft 2. Почему вокруг нее так много шума, и как поиграть в хайповую песочницу?

