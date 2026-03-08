5 увлекательных игр на Android, которые скрасят долгие выходные

Долгие мартовские выходные идеально подходят для того, чтобы расслабиться и погрузиться в мобильные игры вместо соцсетей. Трех дней будто бы достаточно для того, чтобы неспешно исследовать новые локации, прокачивать персонажей и просто получать удовольствие от процесса. Чтобы сэкономить вам время, мы подобрали пять игр на Android из разных жанров. Каждая найдёт своего поклонника и поможет скрасить выходные, если ничего не хочется делать.

Space Clicker — кликер для Андроид

Простая, но затягивающая игра в жанре кликера: вы развиваете космическую империю, нажимая на экран и зарабатывая ресурсы. Строите станции, исследуете галактики, нанимаете учёных — всё это под успокаивающий космический саундтрек. Идеально для выходных: можно играть короткими сессиями или часами подряд, не напрягая мозг.

Отличный вариант, чтобы отдохнуть после сытного праздничного обеда, как следует развалившись на диване. Space Clicker не требует особых умений, позволяя просто прикольно провести время. Так что, можно в нее незаметно поиграть даже на работе.

Space Clicker

Post Apo Tycoon — игра про выживание в бункере

Как насчет выживания в постапокалиптическом мире? В Post Apo Tycoon вам нужно построить и развить убежище, обеспечить выживших едой, водой и безопасностью. Приходится принимать непростые решения — кого пустить внутрь, какие ресурсы добывать в первую очередь.

Игра из Google Play отлично подходит для длинных выходных: есть время вникнуть в механику, спланировать развитие базы и перепробовать разные стратегии выживания. Затягивает на несколько дней — как раз хватит на праздники! А еще лучше — играть на телефоне, фоном включив фильмы про зомби и апокалипсис.

Post Apo Tycoon

Clear Vision — симулятор снайпера на Андроид

Динамичный шутер Clear Vision предлагает нам миссии, где нужно управлять нарисованным киллером. Выполняйте заказы, подбирайте оружие, продумываете маршруты отхода. Но самая фишка — в улучшении винтовки до нужного уровня, это реально затягивает! Миссии в игре разнообразны, но усложняет их масса факторов — от расчета погоды до нужной траектории и окружения вокруг.

Игра про снайпера чертовски хороша для выходных — короткие уровни позволяют играть в удобном ритме и бодрят покруче, чем кофе. Отличный способ добавить в праздничные дни немного адреналина, если уже всех поздравил и не знаешь, чем себя занять.

Clear Vision

Fancade — сборник мини-игр для телефона

Сборник Fancade предлагает игры на любой вкус: аркады, головоломки, раннеры, платформеры. Сиди да выбирай, какая больше по душе. Захотел — переключился! Каждая — проста в освоении, но с хитрыми уровнями, которые заставляют возвращаться снова, даже если плевал на это все с высокой колокольни, когда не получилось.

Бесконечные игры для Андроида предполагают, что здесь вы легко найдете занятие под настроение: хочется динамики — бегите, нужна разминка для ума — собирайте пазлы. Идеально для долгих выходных, когда не хочется застревать в одной игре надолго. Обязательно поделитесь ссылкой с друзьями — они этот сборник игр точно оценят и скажут вам спасибо.

Fancade

Rise Up — игра про защиту воздушного шара

Минималистичная, но очень азартная аркада Rise Up предлагает весьма необычный геймплей. По сюжету вы управляете барьером, который защищает воздушный шар от острых препятствий. Чем дольше продержитесь — тем выше счёт. Если любите игры на скорость и реакцию, то ее точно оцените по достоинству.

Rise Up — это сплошные плюсы, без каких-либо недостатков. Управление простое, графика лайтовая, но требуется отменная молниеносная реакция. Игра на смартфон прекрасно подходит для перерывов между праздничными делами. Нарезал салатик, перекусил, сказал тост — сел поиграл, пока никто не видит. А ещё она отлично снимает стресс: когда ловишь ритм и шар парит всё выше, становится прям очень хорошо. Качаем и пробуем!

Rise Up