6 не самых новых игр для Android, которые все еще можно посоветовать

Мобильные игры не всегда очень хорошо и правильно делятся на старые и новые. С одной стороны может показаться, что старые недостойны внимания, но с другой они они проверены временем и если их рекомендуют, на них чтоит обрати внимание. Сейчас мы и будем этим заниматься. Мы не станем выбирать лучшие новые игры, как мы это часто делаем. Мы не станем разбивать их на жанры и по принципу оплаты. Просто возьмем для рассмотрения несколько игра, вышедших 3-4 года назад, которые можно бесплатно скачать в Google Play и поговорим о них чуть более предметно, чем их создатели делают эт ов названии.

Another Eden — бесплатная гача для Андройд

Another Eden — это мобильная игра в жанре гача, которая доступна бесплатно. Она привлекла внимание благодаря тому, что несколько членов оригинальной команды Chrono Trigger также работали над этим проектом. Подобно Chrono Trigger, в Another Eden присутствует множество интересных моментов, особенно в начале игры. Однако, в отличие от большинства бесплатных мобильных ролевых игр, здесь отсутствует сложная система меню, и сюжет игры развивается достаточно линейно.

Элементы гача не стоят на первом плане, и в игре имеются длительные участки, которые больше напоминают консольные JRPG. Хотелось бы, чтобы боевая система была более подробной, а также чтобы система сохранения в облаке была улучшена. В остальном же игра заслуживает признания.

Скачать Another Eden

Grand Mountain Adventure — игра про горы

Grand Mountain Adventure — это удивительная игра о лыжах, которая предлагает плавный и красивый игровой процесс. В ней есть множество точных движений, которые нужно совершать. Она поддерживает автономную игру, в ней нельзя купить победу, она предлагает достаточное количество контента в бесплатной версии и дополнительные особенности, такие как скрытые области и трюки.

7 незаменимых аксессуаров для тех, кто любит играть на смартфоне.

Игра начинается со спуска с горы на лыжах, где вам нужно избегать препятствий и выполнять трюки. Однако, ее главное преимущество заключается в ее спокойном характере и приятной игровой механике. Это именно та игра, которая доставляет радость и комфорт во время прохождения. Бесплатная версия позволяет вам насладиться одной горой, в то время как премиум-версия открывает доступ ко всем остальным горам. Важно отметить, что в игре отсутствует реклама, включая бесплатную версию.

Скачать Grand Mountain Adventure

Mario Kart Tour — гонки Марио

В 2019 году Mario Kart Tour стал значительным выпуском от Nintendo. Несмотря на то, что игра не получила положительной реакции от СМИ, её первая неделя стала самой успешной в истории мобильных игр с 90 миллионами загрузок, пока Call of Duty: Mobile не превзошла этот показатель несколько недель спустя.

Этот мобильный гоночный симулятор имеет множество механик, характерных для других игр данного жанра. Однако присутствуют и элементы, характерные для Mario Kart. Например, игроки могут получить ускорение при поворотах и, конечно, использовать различные виды оружия для остановки своих соперников.

Скачать Mario Kart Tour

PPKP — аркада для Android

PPKP — это захватывающая аркадная игра. Игроки проходят уровни, сражаются с врагами, повышают свой уровень, осваивают новые способности и собирают материалы для дополнительных улучшений.

Отличные игры для Android, в которые можно играть офлайн.

PPKP сильно напоминает старые аркадные игры 90-х годов, но имеет свою собственную уникальность. В любом случае, игра отличается относительной простотой, хорошим управлением и приятным геймплеем. Она является одним из действительно увлекательных развлечений, подходящих для убийства времени, хоть и вышла в 2019 году.

Скачать PPKP

Rebel Inc — политический симулятор

Rebel Inc — это последовательность чрезвычайно популярной игры Plague Inc, созданной тем же разработчиком. В Rebel Inc вы окунетесь в игровой симулятор, где ваша цель стабилизировать семь бунтующих регионов, испытывающих множество проблем. Игроки будут заниматься различными инициативами, уничтожать повстанцев и разумно распределять свои ресурсы для подавления хаоса.

Разработчики стремились включить как можно больше реалистичных сценариев из реального мира, но без использования фактических событий. События развиваются быстро и интересно, но это просто неплохая игра, в которую можно время от времени поиграть.

Скачать Rebel Inc

RuneScape Mobile — развитая игра для смартфона

RuneScape является старой, но по-прежнему популярной MMORPG с огромным объемом контента. Вы вступаете в игру, создаете персонажа и начинаете свое захватывающее приключение. Графика может показаться устаревшей, но управление хорошее, и вам будет много чем заняться на протяжении продолжительного времени.

Лучшие игры для Android без внутренних покупок.

RuneScape Mobile также поддерживает перекрестную игру с компьютерной версией, что позволяет легко переключаться между платформами. Игра все еще имеет некоторые недочеты, но они постепенно исправляются и скоро все станет намного лучше

Скачать RuneScape Mobile