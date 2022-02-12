6 отличных бесплатных игр для Android, которые не стыдно посоветовать

Все мы любим хорошие игры для смартфонов. А еще большинство людей никогда не откажется от чего-то бесплатного, особенно, если оно хорошо сделано. Вопреки распространенному мнению это возможно. Особенно, когда речь заходит об играх для смартфона. Полностью бесплатные игры встречаются редко и как правило имеют низкое качество или огромное количество рекламы. Поэтому мы решили выбрать те, в которых есть ”инапы”, но они очень ненавязчивы. Из того, что мы включили в сегодняшнюю подборку, большую часть можно пройти, не заплатив ни копейки, если вы не захотите косметически изменить внешний вид своего персонажа. Приятно, что еще остались такие игры. Давайте назовем их.

AnimA — игра для фанатов Diablo II

Если вам понравилась Diablo II, то для вас есть ее клон на Android. AnimA — это экшн-ролевая игра, которая вызывает множество воспоминаний о Diablo, вплоть до шрифта. Она предлагает классический изометрический ракурс камеры и темную фэнтезийную обстановку.

Это бесплатная игра с микротранзакциями, но она похожа на Path of Exile, где они не бросаются в глаза и в целом можно довольно долго играть, ничего не заплатив. А дальше сами решите, хотите ли вы отблагодарить разработчика какой-то суммой, купив что-то. Эта игра отлично подойдет для тех, кто любит ролевые игры. Особенно, когда вы не рядом с компьютером, но поиграть во что-то хочется.

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Eternium — ролевая игра для Android

Eternium — это ролевая игра, разработанная с нуля для мобильных устройств, поэтому сенсорное управление в ней просто потрясающее. Игра явно вдохновлена ​​такими хитами, как Diablo и Torchlight. Многие даже скажут, что она лучше предыдущей игры.

Есть три класса на выбор: поиск чего-то, спасение товарищей и преследование врага. Несмотря на то, что игра бесплатная, вы можете пройти ее целиком, не потратив ни копейки. Вы можете зарабатывать премиальную валюту и драгоценные камни в процессе игры или пойти простым путем и купить все сразу. Даже реклама была удалена с одним из предыдущих обновлений.

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Modern Strike Online: PRO FPS — шутер для Android

Modern Strike Online предлагает чистый онлайн-шутер от первого лица. Во время игры вы зарабатываете опыт, который повышает уровень и открывает новые игровые режимы. Всего их шесть, включая командный бой, поиск и уничтожение и другие.

Внутриигровую валюту можно купить с помощью покупок в приложении или заработать с помощью ежедневных наград, ящиков и других вещей, которые затем можно потратить на новое оружие, защиту и аксессуары для вашего персонажа. Это отличная альтернатива поднадоевшей многим Call Of Duty.

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PUBG Mobile — королевская битва

Главной особенностью PUBG Mobile является масштабный режим Battle Royale, в котором 100 игроков сражаются друг с другом на огромном острове, заполненном оружием, боеприпасами, тактическим снаряжением и транспортными средствами. Благодаря тому, что Tencent Games продолжает добавлять в игру новый контент, есть несколько карт и несколько аркадных режимов на выбор, если вы хотите разнообразия.

Конечно, покупки в игре есть, но по большому счету они несут косметические изменения. То есть вы можете играть полностью бесплатно, не потратив ни рубля. Если вам нравится PUBG на ПК или хочется что-то новое вместо ”колды”, обязательно попробуйте PUBG Mobile.

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Alto’s Odyssey — красиво сделанная игра

Alto’s Odyssey — красивая игра с простым управлением и бесконечным повторным прохождением. Игра основана на физике, представленной в Alto’s Adventure. Все вокруг будет знакомо, за исключением того, что Odyssey меняет заснеженные горы на разнообразные пейзажи, включая песчаные дюны.

В этой игре представлены некоторые новые забавные игровые механики, в том числе воздушные шары, катание по стенам и пыльные бури, которые подбрасывают вашего персонажа в воздух. Все это объединяется в уникальное приключение, взяв лучшие особенности первой игры и добавив в них свежие элементы.

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Brawlhalla — бесплатный платформер для Android

Brawlhalla — отличная бесплатная игра-платформер, похожая на Super Smash Bros. У вас есть доступ к десяткам миллионов игроков для подбора противников. Можно даже играть с теми, кто выбрал другую платформу, а не телефон. Так же есть большое количество игровых режимов, а игровой процесс увлекателен сам по себе и не оставит вас равнодушным.

На момент подготовки статьи насчитывается 50 персонажей. Они постоянно добавляются и появляются бесплатные. Вы можете заработать золото, чтобы купить новых, или купить набор ”Все легенды”, который разблокирует всех существующих и даже будущих персонажей. Игра получает регулярные обновления, имеет большое сообщество и является одним из лучших боевиков для Android.

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