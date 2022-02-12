6 отличных бесплатных игр для Android, которые не стыдно посоветовать

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Артем Сутягин 0

Все мы любим хорошие игры для смартфонов. А еще большинство людей никогда не откажется от чего-то бесплатного, особенно, если оно хорошо сделано. Вопреки распространенному мнению это возможно. Особенно, когда речь заходит об играх для смартфона. Полностью бесплатные игры встречаются редко и как правило имеют низкое качество или огромное количество рекламы. Поэтому мы решили выбрать те, в которых есть ”инапы”, но они очень ненавязчивы. Из того, что мы включили в сегодняшнюю подборку, большую часть можно пройти, не заплатив ни копейки, если вы не захотите косметически изменить внешний вид своего персонажа. Приятно, что еще остались такие игры. Давайте назовем их.

Игры

Хорошие игры не обязательно должны быть платными.

AnimA — игра для фанатов Diablo II

Если вам понравилась Diablo II, то для вас есть ее клон на Android. AnimA — это экшн-ролевая игра, которая вызывает множество воспоминаний о Diablo, вплоть до шрифта. Она предлагает классический изометрический ракурс камеры и темную фэнтезийную обстановку.


Это бесплатная игра с микротранзакциями, но она похожа на Path of Exile, где они не бросаются в глаза и в целом можно довольно долго играть, ничего не заплатив. А дальше сами решите, хотите ли вы отблагодарить разработчика какой-то суммой, купив что-то. Эта игра отлично подойдет для тех, кто любит ролевые игры. Особенно, когда вы не рядом с компьютером, но поиграть во что-то хочется.

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Eternium — ролевая игра для Android

Eternium — это ролевая игра, разработанная с нуля для мобильных устройств, поэтому сенсорное управление в ней просто потрясающее. Игра явно вдохновлена ​​такими хитами, как Diablo и Torchlight. Многие даже скажут, что она лучше предыдущей игры.


Есть три класса на выбор: поиск чего-то, спасение товарищей и преследование врага. Несмотря на то, что игра бесплатная, вы можете пройти ее целиком, не потратив ни копейки. Вы можете зарабатывать премиальную валюту и драгоценные камни в процессе игры или пойти простым путем и купить все сразу. Даже реклама была удалена с одним из предыдущих обновлений.

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Modern Strike Online: PRO FPS — шутер для Android

Modern Strike Online предлагает чистый онлайн-шутер от первого лица. Во время игры вы зарабатываете опыт, который повышает уровень и открывает новые игровые режимы. Всего их шесть, включая командный бой, поиск и уничтожение и другие.


Внутриигровую валюту можно купить с помощью покупок в приложении или заработать с помощью ежедневных наград, ящиков и других вещей, которые затем можно потратить на новое оружие, защиту и аксессуары для вашего персонажа. Это отличная альтернатива поднадоевшей многим Call Of Duty.

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PUBG Mobile — королевская битва

Главной особенностью PUBG Mobile является масштабный режим Battle Royale, в котором 100 игроков сражаются друг с другом на огромном острове, заполненном оружием, боеприпасами, тактическим снаряжением и транспортными средствами. Благодаря тому, что Tencent Games продолжает добавлять в игру новый контент, есть несколько карт и несколько аркадных режимов на выбор, если вы хотите разнообразия.


Конечно, покупки в игре есть, но по большому счету они несут косметические изменения. То есть вы можете играть полностью бесплатно, не потратив ни рубля. Если вам нравится PUBG на ПК или хочется что-то новое вместо ”колды”, обязательно попробуйте PUBG Mobile.

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Alto’s Odyssey — красиво сделанная игра

Alto’s Odyssey — красивая игра с простым управлением и бесконечным повторным прохождением. Игра основана на физике, представленной в Alto’s Adventure. Все вокруг будет знакомо, за исключением того, что Odyssey меняет заснеженные горы на разнообразные пейзажи, включая песчаные дюны.


В этой игре представлены некоторые новые забавные игровые механики, в том числе воздушные шары, катание по стенам и пыльные бури, которые подбрасывают вашего персонажа в воздух. Все это объединяется в уникальное приключение, взяв лучшие особенности первой игры и добавив в них свежие элементы.

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Brawlhalla — бесплатный платформер для Android

Brawlhalla — отличная бесплатная игра-платформер, похожая на Super Smash Bros. У вас есть доступ к десяткам миллионов игроков для подбора противников. Можно даже играть с теми, кто выбрал другую платформу, а не телефон. Так же есть большое количество игровых режимов, а игровой процесс увлекателен сам по себе и не оставит вас равнодушным.


На момент подготовки статьи насчитывается 50 персонажей. Они постоянно добавляются и появляются бесплатные. Вы можете заработать золото, чтобы купить новых, или купить набор ”Все легенды”, который разблокирует всех существующих и даже будущих персонажей. Игра получает регулярные обновления, имеет большое сообщество и является одним из лучших боевиков для Android.

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