6 отличных бесплатных игр для Android

В Google Play столько игр, что выбрать что-то интересное часто становится большой проблемой, если никто не рассказал, на что стоит обратить внимание. Поэтому мы каждую неделю готовим для вас подборки самых интересных игр, в которые можно поиграть в выходные. На этот раз мы решили остановиться на тех играх, в которые можно играть и не платить за это. Это или полностью бесплатные игры, или те, в которых есть монетизация, но она не является обязательной. Впрочем, как показывает практика, именно такая модель распространения приносит создателям игр и приложений чуть ли не больше денег, чем любая другая. Но если вам не нужны улучшения ”для красоты”, то вы не потратите ни рубля на эти игры. Ну, если только электричество на зарядку аккумулятора телефона.

Asphalt 9: Legends — Асфальт для Android

Франшиза Asphalt включает в себя одни из самых популярных гоночных игр для мобильных устройств. Asphalt 8: Airborne и Asphalt Xtreme были главными в серии. Однако Asphalt 9: Legends вышла в июле 2018 года и многое изменила. На данный момент это самая последняя игра в серии. Она включает в себя 50 автомобилей, множество испытаний и огромное количество игрового контента.

Тут есть многопользовательский онлайн-режим, одиночная игра и многое другое. Есть разные режимы управления — от однопальцевого до полноценного. Графика хорошая, есть социальные элементы, но иногда покупки будут чуть более навязчивыми, чем хотелось бы, ведь догнать прокаченных конкурентов будет сложнее. Если вы любитель классических аркадных гонок, то вам сюда.

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Brawl Stars — сетевой файтинг

Brawl Stars — последняя игра-хит Supercell. Это файтинг с элементами сетевой многопользовательской игры. Игроки вступают в дело с парой товарищей по команде, соревнуются с противниками и пытаются победить.

Лучшие игры для Android, которые заставят подумать.

Тут есть несколько игровых режимов, чтобы каждый нашел что-то для себя. Это похоже на другие игры Supercell, и это в основном хорошо. Supercell также выпускает Clash Royale, Clash of Clans и Boom Beach. Если вы понимаете о чем речь, попробуйте эту игру.

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Call of Duty: Mobile — ”колда” для Android

Call of Duty: Mobile сразу обрела большую популярность. Игра в жанре королевской битвы с таким основательным подходом просто не могла остаться незамеченной пользователями. Она включает в себя классический онлайн-шутер от первого лица. Но есть тут и режим королевской битвы на 100 игроков, аналогичный PUBG Mobile и Fortnite.

Выбрав его, ваш персонаж будет отправлен на ограниченную территорию, где должен будет остаться последним из выживших. В игре есть покупки, но они предназначены исключительно для косметического апгрейда, и значительная их часть доступна в качестве внутриигровых наград. Лично я за два года ничего так и не купил, но прокачался до максимального 150-го уровня. В ней почти не осталось ошибок, которые были изначально, но иногда кажется, что создатели игры зашли в тупик и уже не знают, что предложить в новом сезоне.

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Critical Ops — лучший шутер для Android

Critical Ops относится к новому поколению шутеров от первого лица и является одной из лучших в своем роде. А многие говорят, что и вовсе лучшей. В этой игре вы будете сражаться с преступниками на различных городских уровнях или, наоборот, можете перейти на их сторону и проявить себя там.

Лучшие игры для Android про охоту.

У этой игры сильное многопользовательское онлайн-сообщество, где вы сможете играть со своими друзьями. Игре еще есть, в чем прибавить, но если не придираться по мелочам, то это действительно игра, которую не стыдно посоветовать.

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Genshin Impact — Самая красивая игра

Genshin Impact в свое время оказалась неожиданным релизом, который на самом деле довольно хорош. Это смесь ролевой игры с элементами гача. В ней есть большинство обычных элементов подобного жанра, в том числе история, которую нужно пройти, и множество товарищей по команде, которых можно позвать на помощь.

Игра имеет полностью открытый мир и некоторые интересные боевые механики. Графика и игровой процесс на удивление хороши. Кроме того, вы также можете играть с людьми на других платформах, таких, как PS, iOS и ПК. Это хорошая игра, несмотря на то, что играть в нее можно бесплатно.

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Pocket City — игра в духе SimCity

Pocket City настолько близка к SimCity, насколько это возможно на Android. Игра начинается так же, как и многие другие строительные симуляторы. Вы строите дороги, жилые зоны, коммерческие объекты и другие важные здания.

Лучшие спортивные игры для Android.

Чтобы все не было слишком просто, мешать вам в этом будут катастрофы, с которыми нужно справляться, и удивительно глубокая экономическая и криминальная механика, за которой нужно следить. В бесплатной версии игры не так много функций, как в премиум-версии, и в ней также есть реклама. Однако играть и получать от этого удовольствие ограничения не мешают. На данный момент это один из лучших симуляторов для Android.

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