7 лучших игр с Google Play Pass

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Артем Сутягин 0

Не так давно в России заработал новый сервис — Google Play Pass. Хотя технически его более правильно называть не отдельным сервисом, а видом подписки, так как его возможности полностью построены на мощностях магазина приложений Google Play. Если вы платите всего 149 рублей в месяц или 1339 рублей в год (первый месяц бесплатно), вы получаете доступ к отличным играм без рекламы и внутренних покупок. Несмотря на то, что подписка появилась уже около полугода назад, говорить о ее массой популярности едва ли стоит. Для общего понимания того, что это такое и как этим пользоваться, мы подготовили для вас подборку неплохих игр, в которые можно играть, имея Google Play Pass. Вот они.

Google Play Pass

Есть много отличных игр, за которые можно не платить, если у вас есть эта подписка.

FRAMED — игра в рамках

И FRAMED, и ее продолжение включены в Google Play Pass и представляют собой пару самых уникальных и увлекательных головоломок, в которые вы когда-либо играли. История разворачивается перед вашими глазами, когда вы управляете вещами, чтобы помочь вашему персонажу пройти через каждый раздел.


Лучшие гоночные игры для Android 2021.

Игра является сгустком отличного стиля и атмосферы. FRAMED — не самая новая игра. Она существует уже некоторое время, но это не делает ее хуже. Не менее хорош и ее сиквел. Обе игры отмечены наградами и очень красивы. Их стоит попробовать!

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Star Wars: Knights of the Old Republic — Звездные войны для Android

Star Wars: Knights of the Old Republic была одной из первых игр для консолей и ПК, выпущенных на мобильных устройствах во всей красе. Многие считают ее одной из величайших видеоигр RPG, когда-либо выходивших по вселенной ”Звездных войн”. Есть даже те, кто утверждает, что это одна из лучших RPG за всю историю.


Действие игры разворачивается за тысячи лет до расцвета Галактической Империи. У вас будет возможность выбора пути своего персонажа и того, чем вы будете пользоваться, чтобы спасти Республику. Вы даже можете пойти по пути ситхов и присоединиться к темной стороне. Это абсолютно эпичная игра, которая актуальна и по сей день.

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Mini Metro — симулятор метро

Mini Metro — это отмеченный наградами симулятор метро. Вам поручено построить линии, соединяющие различные станции, которые появляются по мере расширения вашего города. Вы должны убедиться, что пассажиры прибывают туда, куда им нужно, а для этого иногда надо будет переделывать то, что вы сделали ранее.


Лучшие игры для Android, вышедшие в мае 2021.

Благодаря отличной минималистской эстетике, приятному саундтреку и множеству различных игровых режимов, которыми можно наслаждаться, вы, скорее всего, влюбитесь в Mini Metro.

Скачать Mini Metro

LIMBO — платформер-головоломка

LIMBO — это великолепный платформер-головоломка, который выглядит как настоящее произведение искусства. Вы играете за молодого главного героя, который ищет свою пропавшую сестру в LIMBO, темном и опасном месте, заполненном ловушками и монстрами.


Если вы ищете веселый и в то же время невероятно жуткий платформер, то LIMBO — это то, что надо. Игра немного странная с точки зрения того, что вообще в ней происходит, но в этом и есть ее самобытная уникальность. В ней есть оригинальные головоломки и отмеченная наградами эстетика, которая останется с вами еще долго после того, как вы закончите игру. Это уникальный и причудливый мир.

Скачать LIMBO

Reigns: Game of Thrones — игра престолов для Android

Reigns — одна из лучших серий мобильных игр, в которой используется простая механика, основанная на картах. Вам будут рассказаны интересные истории, которыми вы сможете управлять.


В этом издании ”Игры престолов” вы сможете играть за своих любимых героев сериала и изменять судьбу Семи Королевств так, как вы считаете нужным. Будет много неожиданных поворотов и последствий принятых решений. Многие критиковали последний сезон. Так вот, у вас будет возможность сделать так, чтобы все было иначе.

Скачать Reigns: Game of Thrones

Suzy Cube — 3D-платформер для Android

Эту игру уже можно назвать культовой. Кроме того, что она похожа на многие другие игры, получившие известность, но и сама по себе она сделана очень качественно.


Suzy Cube — великолепный трехмерный платформер с более чем 40 уровнями, наполненными секретными областями и бонусами. Если управление с помощью сенсорного экрана — не ваша сильная сторона, вы можете подключить свой любимый контроллер через Bluetooth и играть так, как вам больше нравится.

Лучшие игры для Android с открытым миром.

Единственный недостаток в том, что боссы в конце каждого уровня как-то надоедают. Зато это компенсируется разнообразием дизайна уровней. Тут действительно есть, на что посмотреть. Игра сделана необычно и красиво.

Скачать Suzy Cube

Shadow Fight 2 Special Edition — лучший файтинг

Shadow Fight — одна из лучших серий файтингов, разработанная для мобильных устройств. У нее есть все, что нужно — великолепная графика, плавная анимация и огромное разнообразие смертоносного оружия, которое можно улучшать и совершенствовать. Это специальное издание является премиум-версией без рекламы и энергетических индикаторов, поэтому вы можете играть тогда, когда захотите.


В Shadow Fight 2 можно пройти полный сюжетный режим с удивительно точным управлением на сенсорном экране. Это не последняя новинка в серии, но все же это классная игра, которая стоит вашего внимания и времени. В ней есть много вариантов для разных стилей игры. Поэтому, если вам нравится что-то подобное и есть подписка Play Pass, обязательно попробуйте поиграть в Shadow Fight 2 Special Edition.

Скачать Shadow Fight 2 Special Edition

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