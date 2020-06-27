7 лучших новых игр для Android. Июнь 2020

Всем время от времени хочется во что-то поиграть на смартфоне. В этот момент тот, кто не следит за всеми новинками индустрии, может немного потеряться от огромного выбора игр в Google Play. Специально, чтобы облегчить жизнь таких пользователей, мы периодически публикуем подборки игр, в которые можно погамать на досуге. Среди них есть и те, что могут приглянуться игрокам со стажем. Мы не брезгуем включать в подборку платные игры, ведь иногда лучше заплатить сразу и не отвлекаться на рекламу. Но есть там и бесплатные игры. В общем, у каждого есть шанс найти именно то, что ему понравится — заходите и выбирайте.

Во что поиграть на Android в июле

Кажется, что Android-игры становятся все лучше и лучше с каждым месяцем, и в Google Play всегда появляется множество новых игр. Иногда их появляется больше, иногда — меньше, но, как правило, частота такого появления более менее стабильна. В этой подборке вы найдете лучшие новые игры, вышедшие в июне.

Dead Cells — дорого, но качественно

Dead Cells — новейшая игра от Playdigious, издателя популярных игр, таких, как Cultist Simulator, Evoland, Teslagrad и OK Golf. Вам предстоит пробиваться через различные уровни, перепрыгивая через препятствия и избивая плохих парней, когда они будут к вам подходить.

Игра не слишком уникальна по своей механике, но исполнена она просто великолепно. Временных ограничений нет и вы можете исследовать мир в своем темпе. Кроме того, есть несколько вариантов управления, в том числе поддержка внешних контроллеров. Стоит игра дорого, но она оправдывает свою цену, тем более в ней нет внутренних покупок.

Скачать Dead Cells из Google Play

Endurance — как насчет выносливости

Endurance — игра, созданная тем же разработчиком, что и Ailment, и она так же хороша. Игроки погружаются в прошлое, чтобы исследовать корабль (Endurance) и выяснить, как распространился вирус.

Игры между собой не связаны, но если Endurance вас заинтересовала, то стоит обратить внимание и на Ailment, чтобы насладиться ей. Игроки исследуют корабль, стреляют в плохих парней, собирают тонны оружия и просто наслаждаются игрой в ретро-шутер.

Небольшие дополнения, вроде поддержки аппаратного контроллера, делают Endurance только лучше. Бесплатная версия содержит рекламу и не может работать в оффлайн. Премиум-версия решает эти проблемы.

Скачать Endurance из Goolge Play

Exos Heroes — бодрый экшн

Exos Heroes — игра в жанре RPG, которая предоставляет игрокам открытый мир для исследования, множество вещей, которые можно сделать, и неплохую сюжетную линию.

Геймплей интересный, а игрокам предлагается несколько режимов, чтобы было интереснее проводить время, если ты заскучал. Назвать ее сложной не получается. Те, кто ее прошел, говорят, что это просто хорошая игра, особенно, если хочешь потратить время. Сюжетная линия не должна вызвать трудностей. Правда, иногда в игре есть до чего ”докопаться” с точки зрения перевода с оригинального языка.

Скачать Exos Heroes из Google Play

Клетчатые острова — не самая замысловатая

Клетчатые острова — игра, которую нельзя заподозрить в излишней смысловой нагрузке. Задача игрока состоит в том, чтобы положить на доску маленьких существ Гридди, а маленькие существа будут прыгать по ним, для того, чтобы вы получали деньги и могли апгрейдиться на них.

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Игра очень хорошо масштабируется и в ней более 50 уровней Гридди, которые можно собирать, объединять и получать результат. Игра мало кого поразит, но для ”убить время” она подойдет отлично. Сначала в ней были ошибки, но разработчики достаточно быстро все поправили и теперь к игре почти нет вопросов.

Скачать Клетчатые острова из Google Play

Small Town Murders — детективный детектив

Основная часть игры представляет собой жанр ”три в ряд”, но параллельно вы узнаете детали преступления, которое произошло в маленьком городке.

Повествование игры рассказывает историю убийства и вы должны узнать, кто убийца. Вы делаете это, решая те самые головоломки три в ряд и проходя уровни. Затем вы используете ключи, которые получаете за это, допрашиваете подозреваемых. Уровней очень много, а игра бесплатная, так что имейте ввиду, что вас постоянно будут подталкивать к внутриигровым покупкам. В какой-то момент вы можете сдаться, когда станет совсем интересно, но не будет получаться пройти уровень.

Скачать Small Town Murders из Google Play

WarQuest — текстовая RPG

В этой игре вам придется руководить действиями Токара, наемника с прошлым, достойным восхищения. Вы отправляете его на задания, а также для сбора различных вещей. Это немного больше похоже на интерактивную историю с элементами RPG, чем на обычную текстовую RPG, но это нормально, если вам нравится читать рассказы.

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Игра хорошо продумана по всем направлениям, хотя некоторые пользователи в отзывах критикуют концовку игры, но об этом мы сейчас не будем — никто не любит спойлеры. В любом случае, игра бесплатна, поэтому попробовать можно.

Скачать WarQuest из Google Play

Whipsey — платформер под старину

Whipsey — это 2D платформер с боковой прокруткой. Он использует графический стиль, похожий на платформеры 1990-х годов, поэтому многие испытают некоторую ностальгию во время игры.

Титульный персонаж может бегать, прыгать и передвигаться как обычно или пользоваться инвентарем, чтобы преодолевать препятствия. Больше всего критики в отношении игры даже не в том, что она платная (85 рублей это не так много), а в том, что она короткая. Возможно, разработчик поймет это и увеличит игру, пусть даже взяв за нее больше денег.

Скачать Whipsey из Google Play

В конце хотелось бы у вас спросить, во что посоветуете поиграть? Напишите название в комментариях или в нашем Telegram-чате. Поможем друг другу найти что-то интересное.