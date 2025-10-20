Бесплатные игры для Android, которые стоит попробовать каждому

Мобильный гейминг предлагает удивительное разнообразие жанров для совместной игры с друзьями. От пошаговых стратегических сражений до динамичных аркад — каждый найдет развлечение по душе. В этой подборке собраны игры, которые позволяют соревноваться как локально на одном устройстве, так и через Bluetooth или Wi-Fi. Классические концепции получили современное переосмысление с улучшенной графикой и расширенной функциональностью.

Robotek — файтинг для двоих

Robotek — это что-то вроде файтинга. Вы и противник сражаетесь, чтобы увидеть, кто сможет победить другого. Есть миссии, онлайн-мультиплеер и локальный мультиплеер. Вы и противник по очереди бьете друг друга, пока кто-то из вас не упадет.

Локальный мультиплеер — это именно это, и может быть очень весело. Игра достаточно медленная, чтобы стратегия имела большее значение, чем всё остальное, так что в целом это довольно расслабляющий опыт.

Скачать Robotek

Sea Battle 2 — морской бой для смартфона

Sea Battle 2 — это, по сути, клон классической игры «Морской бой». Таким образом, большинство людей знают, как работает игра. Она включает в себя различные игровые режимы, включая два типа локального мультиплеера. Варианты включают подключение через Bluetooth или стиль «передай-и-играй». Некоторые другие игровые режимы включают одиночную игру и онлайн-мультиплеер.

Игра также включает внутриигровой чат, несколько уровней сложности для одиночной игры и дополнительные типы игр. Это freemium-игра, и это не идеально. Однако в остальном это очень достойная игра. Fleet Battle — еще одна игра в стиле «Морского боя» с локальным мультиплеером как через Bluetooth, так и через Wi-Fi.

Скачать Sea Battle 2

Smash Hit — бесконечный раннер с шариками

Smash Hit — это бесконечный раннер, в который вы играете от первого лица. Вы стреляете шариками по препятствиям, чтобы убрать их с пути, а количество боеприпасов удваивает ваш общий запас жизней.

В игре есть локальный мультиплеер, хотя оба игрока должны иметь полную версию для этого. По сути, это соревнование один на один, чтобы увидеть, кто продержится дольше. Это самое креативное решение? Нет, но игра уникальна в этом сегменте, и это отличный способ убить полчаса.

Скачать Smash Hit

Snake Rivals — змейка для смартфона

Появившаяся в 1970-х годах, игра Snake возникла на заре аркадного гейминга. Игроки управляли движением змейки для взаимодействия с элементами на экране. Её соревновательная суть породила режим для двух игроков. Snake Rivals, современная интерпретация, повторяет классику и напоминает Slither.io.

Участвуйте в режимах, таких как Zen, Death Match и Snake Royal, все они делают акцент на взаимодействии игроков. Смерть просто превращает вас в новое существо — корабль-призрак или дракона — позволяя беспрепятственно воскреснуть. Разнообразные режимы обеспечивают постоянную вовлеченность, сводя на нет разочарование от поражения. Примите эволюцию этой вневременной классики, где смерть вызывает возрождение в новых формах.

Скачать Snake Rivals

Hide and Seek — игра в прятки для телефона

Прятки, ностальгическая детская игра, теперь обрела современное воплощение в Hide Online. Эта мультиплеерная игра предлагает уникальный взгляд на классику, позволяя игрокам превращаться в различные объекты, от шкафов до унитазов, чтобы перехитрить своих друзей.

С двумя ролями — охотник и игрок — игра предлагает разнообразный опыт. Охотники ищут спрятавшихся игроков, а игроки умело маскируются. Будь то овладение искусством прятаться или обнаружение замаскированных игроков, игра обещает бесконечное веселье для всех. Присоединяйтесь к приключению, оживите детскую радость и создайте новые воспоминания с друзьями в этих захватывающих виртуальных прятках!

Скачать Hide and Seek