Лучшие игровые смартфоны года. Чтобы играть с кайфом и высоким fps

Мобильный гейминг продолжает набирать популярность, и 2025 год стал одним из самых сильных для игровых смартфонов. Мощные чипсеты, дисплеи с высокой частотой обновления, продвинутые системы охлаждения и емкие батареи превратили современные флагманы в карманные игровые установки. Независимо от того, увлекаетесь ли вы соревновательными шутерами, открытыми мирами RPG или интенсивными королевскими битвами, выбор отличных игровых телефонов впечатляет.

Red Magic 11 Pro+: чистокровный игровой зверь

Существует лишь несколько брендов с настоящей игровой родословной, и Red Magic — один из них. Если нужен телефон, созданный с нуля для производительности и длительных игровых сессий, обратите внимание на Red Magic 11 Pro+. В отличие от современных флагманов, стремящихся к балансу, китайский бренд идет ва-банк на гейминг.

Устройство оснащено 6,85-дюймовым 1.5K AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц для погружающего игрового опыта. Работая на новейшем Snapdragon 8 Elite Gen 5, оно сочетается с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и накопителем до 1 ТБ UFS 4.1 — более чем достаточно даже для самых требовательных мобильных тайтлов. Но что действительно выделяет его — двойная система охлаждения. Не только активное охлаждение с физическим RGB-вентилятором, но и испарительная камера с жидкостным охлаждением. Эту систему можно наблюдать в работе — жидкость движется по трубкам на задней панели.

Apple iPhone 17 Pro Max: консольные игры на iOS

Хотя Apple не позиционирует свои устройства как игровые телефоны, iPhone 17 Pro Max — премиальный аппарат, обеспечивающий настоящую флагманскую производительность. Помимо интенсивных мобильных игр, Apple портировал на платформу iOS настоящие консольные тайтлы.

Можно играть в популярные игры вроде Resident Evil 4, Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding, Grand Theft Auto: San Andreas и многие другие. Доступ к впечатляющему каталогу игр без зависимости от стриминговых сервисов — значительное преимущество для тех, кто ценит автономность и качество портов. В остальном про iPhone можно и не рассказывать. О нем и так все знают.

iQOO 15: флагманская мощность для смартфона

Если нужна флагманская производительность без премиальной цены, iQOO 15 становится одним из лучших вариантов по соотношению цены и качества для геймеров в 2025 году. Он поставляется с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, обеспечивающим передовую производительность. В паре с 6,85-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем это дает плавный игровой опыт.

Один из ключевых аспектов — массивная батарея на 7000 мАч, обещающая длительные непрерывные игровые сессии. Хотя устройству не хватает некоторых специализированных игровых функций вроде активного охлаждения или боковых триггеров, его позиционирование по цене делает его привлекательным для казуальных и соревновательных геймеров, не желающих переплачивать.

OnePlus 15: баланс производительности и автономности

OnePlus 15 находит идеальный баланс между чистой производительностью, повседневной пригодностью и игровым железом. Он также работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5, но сочетает его с еще более высокой частотой обновления 165 Гц. Плавный дисплей активируется при запуске определенных тайтлов, что дает преимущество в различных соревновательных играх.

Эта модель превосходит iQOO 15 с точки зрения батареи — тут она на 7300 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки 120 Вт и беспроводной 50 Вт. Поддерживается даже обходная зарядка, позволяющая устройству работать от проводного подключения для предотвращения перегрева, защиты батареи от повреждений/износа и исключения троттлинга.

Honor GT Pro: недооцененный игровой флагман

Завершает список Honor GT Pro — устройство, которое часто остается за рамками основных заголовков, но заслуживает внимания, если вы серьезно относитесь к мобильному геймингу. Не всегда находясь в центре хайпа, Honor GT Pro построил репутацию благодаря балансу производительности, качества дисплея и способных камер.

Как и остальные Android-флагманы в списке, он получил мощный Snapdragon 8 Elite и огромную батарею на 7200 мАч. Honor анонсировал эту модель раньше в году, опередив текущее поколение флагманов. Однако бренд позиционировал устройство как специализированный игровой смартфон, упаковав Leading Edition вариант Snapdragon 8 Elite вместе с трехступенчатой системой охлаждения, включающей 3D-испарительную камеру, теплопроводящий адгезив и систему контроля температуры на базе ИИ.

В тоге можно сказать, что игровые смартфоны 2025 года достигли уровня, когда мобильный гейминг перестал быть компромиссом. От специализированных устройств с активным охлаждением до универсальных флагманов с консольными портами — выбор охватывает весь спектр потребностей и бюджетов. Производительность, автономность и качество дисплеев вышли на уровень, позволяющий конкурировать с портативными консолями, делая карманный гейминг полноценной альтернативой традиционным платформам.