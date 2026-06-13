Roblox разблокировали в России 10 июня. Сделали это с нюансом, который важен для большинства игроков. Платформа снова работает без ограничений, однако чат Roblox в России недоступен. Кнопка чата на месте, но при попытке открыть видишь: «Вы можете просматривать только системные сообщения. Чат недоступен в вашем регионе». Разбираю почему так и при каких условиях чат работает.

Почему чат Roblox недоступен в России

Сразу главное: это не технический сбой и не баг. Не работает чат в Roblox в России намеренно — это часть официальных договоренностей между Roblox и российскими регуляторами. Именно отключение общедоступного чата стало одним из условий, при которых Роскомнадзор согласился снять блокировку Roblox в России.

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Логика регулятора понятна: претензии к платформе изначально были связаны именно с чатами, ведь через них происходило общение детей с нежелательными собеседниками. Убрать чат — убрать главную претензию. Roblox без чата с точки зрения РКН значительно безопаснее. Это не временная техническая мера — это договоренность, которую Roblox выполняет как условие работы на российском рынке.

Для понимания масштаба: существуют и другие типы ограничений интернета в России — про то, как устроены белые списки интернета в России, говорил отдельно. Случай с чатом Roblox — другой механизм, но та же идея: платформа сама отключает функцию для конкретного региона. Следить за актуальными новостями о Roblox удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как Roblox определяет регион и блокирует чат

Здесь важно понять механику, потому что многие думают, будто дело только в IP-адресе. Увы, это не так. Roblox использует два фактора одновременно: IP-адрес устройства и регион аккаунта. Причем регион аккаунта — главный. Это означает следующее: если ваш аккаунт зарегистрирован с указанием России как страны — чат в Roblox будет недоступен независимо от того, через какой IP вы подключаетесь. Аккаунт с российским регионом = отключенный чат. Всегда.

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IP-адрес учитывается как дополнительный сигнал: Roblox оценивает маршрут трафика до своих серверов. Именно поэтому у части пользователей чат может работать или не работать по-разному даже в одной стране. Это зависит от того, как конкретный провайдер маршрутизирует трафик. Но если регион аккаунта указан как Россия — никакой маршрутизации не хватит.

У кого чат Roblox продолжает работать

Конкретный ответ без лишних слов: включить чат в Roblox можно на аккаунте, регион которого указан не как Россия. Это официальная логика работы платформы — Roblox применяет ограничения на уровне аккаунтов, зарегистрированных в конкретной стране.

При создании нового аккаунта Roblox запрашивает страну. Если выбрать любую страну кроме России — аккаунт создается без региональных ограничений на чат, и голосовой чат в Roblox и текстовый доступны в штатном режиме.

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Для уже существующего российского аккаунта есть официальный способ — обратиться в поддержку Roblox с запросом на смену региона. Это задокументированный процесс: поддержка может изменить страну аккаунта при предоставлении подтверждающих данных. После смены региона ограничения на войс-чат в Roblox и текстовый чат снимаются. Важно понимать и следующее: даже на аккаунте с нероссийским регионом проверка чата в Roblox по возрасту сохраняется. Для доступа к голосовому чату нужно подтвердить возраст через верификацию — это глобальное требование платформы, не связанное с Россией.

Когда вернут чат Roblox в России

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина после разблокировки Roblox в России написала:

Я думаю, что чат и войс-чат тоже вернется.

Это предположение, а не официальное заявление. Конкретных сроков нет ни от Roblox, ни от РКН. Разблокируют ли чат в Roblox, зависит от выполнения договоренностей. До конца июня Roblox обязался запустить возрастные режимы Roblox Kids и Roblox Select с разделением контента по возрастным группам. Если эти инструменты заработают и докажут эффективность модерации, регулятор может разрешить вернуть русский чат в Roblox для верифицированных пользователей.

Наиболее вероятный сценарий: сделать чат в Roblox доступным частично — например, только для аккаунтов с подтвержденным возрастом 18+ или через родительский контроль для несовершеннолетних. Полный открытый чат без ограничений маловероятен в ближайшее время. Про то, когда именно разблокируют чат в Roblox и какие условия для этого нужны, — там актуальная информация по мере появления официальных заявлений. Обсудить ситуацию можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.