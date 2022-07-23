Экшен и приключения. Лучшие динамичные игры для Android

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Артем Сутягин 0

Иногда хочется поиграть во что-то очень спокойное и размеренное. Если у вас сейчас такое настроение, то лучше пройти мимо это подборки. В ней мы решили собрать абсолютно противоположные жанры. Мы объединили в одной подборке то, что принято называть экшен и приключения. В итоге, набор получился довольно интересный и разнообразный. В нем будет все, включая довольно реалистичные игры и даже те, в которых вы играете за банан. В обще, выбирайте и наслаждайтесь. Мы старались, чтобы вам было во что поиграть.

Сегодня игры будут активными.

Crash Bandicoot: On the Run! — классический раннер

Crash Bandicoot: On the Run! переносит одно из самых любимых лиц ранних консольных игр на мобильные устройства. Меньше платформера и больше бесконечного раннера — наверное так можно описать эту игру в паре слов.

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Бегите по уровням, смешаясь в стороны, используя скольжения, прыжки и вращения, чтобы избегать препятствий и собирать фрукты. Вот все, что вам надо делать так долго, как хватит сил. Вам надо накапливать предметы, которые вам понадобятся, чтобы иметь возможность пользоваться бомбами и сыворотками. В игре есть боссы, а по мере прохождения вы будете открывать новые области и врагов.

Самая раздражающая часть On the Run! микротранзакции, которые игра постоянно клянчит у вас. Однако IAP достаточно легко игнорировать, и вы можете добиться большого прогресса, не потратив ни копейки. В качестве дополнительной помощи вы можете посмотреть рекламу и удвоить свои награды.

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Implosion: Never Lose Hope — интуитивная игра

Implosion: Never Lose Hope, разработанная командой разработчиков Cytus II и Deemo, оправдывает ожидания от нее. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана и отличный пользовательский интерфейс только дополняют общее позитивное настроение.

Виртуальный джойстик управляет движением, а виртуальные кнопки управляют боевыми действиями в системе, которая проста для понимания, но предлагает большое разнообразие действий. Некоторые игры в жанре hack-n-slash могут быть совершенно глупыми, но тут все иначе.

Сюжет типичен для научной фантастики, в нем нет ничего удивительного, но хорошая графика и увлекательный игровой процесс создают очень крутую игровую атмосферу. Первые несколько уровней можно пройти бесплатно в качестве демоверсии, а после этого вам предложат заплатить Сможете вы это сделать или нет — отдельный вопрос. Но сколько поиграть можно и это уже хорошо

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My Friend Pedro: Ripe for Revenge — игра про банан

В My Friend Pedro: Ripe for Revenge — вы играете за безымянного вооруженного человека в маске с серьезными навыками паркура. По неизвестным причинам вы помогаете парящему говорящему банану спасти свою похищенную семью при помощью грубой силы. Схема управления в Ripe for Revenge завораживает — вместо ходьбы или бега единственными вариантами передвижения являются прыжки и короткий горизонтальный рывок. Цель здесь состоит в том, чтобы постоянно находиться в движении. Так вы сможете наносить урон врагам.

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Поток и движение — большие преимущества в этой игре, действие которой описывается как «оружейный балет». Вы нажимаете на врагов, чтобы стрелять в них, но есть немного встроенной стратегии, благодаря тому, что враги будут стрелять в вас в свое выделенное время. Уничтожение врагов, которые собираются действовать первыми, является вашим главным приоритетом, поскольку у вас всего три единицы здоровья, нет щитов и нет возможности восстановить жизнь на уровнях.

Иногда игра может быть сложной для неподготовленных игроков и часто от этого они могут потерять интерес, но если пересилить себя, то дальше вас ждет только удовольствие. Ripe for Revenge является бесплатной игрой, поэтому вы можете поиграть в нее какое-то время, прежде, чем вам предложат купить ее. В первую очередь платная версия отличается от бесплатной только возможностью начинать с контрольных точек, а не с начала, в случае проигрыша.

Скачать My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Ninja Chowdown — бесконечный раннер

Ninja Chowdown — отличная альтернатива другим играм, которую стоит попробовать. В этом потенциально бесконечном раннере вы играете за скромного работника магазина пончиков и ниндзя, сражающихся в врагами.

В 2D-стиле с боковой прокруткой вы ведете Донацу (персонаж) по уровням, посвященным еде. Вам надо будет прыгать, уклоняться, бросать предметы и использовать комбо. В итоге надо будет просто победить своих врагов и перейти на следующий уровень. Это игра и простая, и сложная одновременно. Ninja Chowdown бесплатна с рекламой, но есть дополнительные покупки внутри самой игры. Они позволят удалить рекламу разх и на всегда.

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Forgotten Anne — игра, в которой надо подумать

Эта приключенческая головоломка в жанре ролевой игры стоит на голову выше остальных в инди-пространстве, предлагая очень крутой саундтрек, красиво нарисованное вручную окружение, отличную анимацию и великолепную озвучку.

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Forgotton Anne рассказывает историю, как вы уже догадались, Анны. Молодая женщина, живущая в мире оживших забытых вещей, должна пробраться через город, полный хаоса, чтобы подавить восстание мятежников. Вы будете использовать таинственную энергию, решать головоломки и путешествовать по городу с вечным дождем.

Любые недостатки игры, которые вы найдете стоит того, чтобы посмотреть, как разворачивается эта эмоциональная история. Игровой процесс длится примерно от одного до двух часов, лучше всего играть в течение нескольких специальных сессий, чтобы получить максимальную отдачу от ее атмоферы.

Скачать Forgotten Anne

UNMAZE — текстовая игра

Текстовые приключения почти не пользуются популярностью в сфере мобильных игр, что немного странно, поскольку доступно так много хороших игр. Например, Unmaze. Исключительно стилизованный взгляд на миф о древнегреческом лабиринте, Unmaze бросает вас в роли молодой женщины, которой поручено вывести своего брата и парня из опасного лабиринта.

Одна из наиболее интересных особенностей Unmaze заключается в том, что она механически включает камеру вашего телефона для управления светом и тьмой в игре. Сосредоточьтесь на темноте, и вы поможете своему брату, а если на свете — вы поможете своему парню. Вы не можете помочь обоим одновременно, и чем дольше вы оставляете их в покое, тем больше и больше теряется один из них.

Игра затрагивает некоторые более серьезные философские темы и, вероятно, понравится геймерам, ищущим захватывающий игровой опыт. В эту игру однозначно стоит поиграть.

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