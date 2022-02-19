Еще 6 крутых бесплатных игр для Android разных жанров

Неделю назад мы выпускали подборку отличных игр, в которые можно играть бесплатно и даже полностью пройти их, не заплатив ни рубля. Всегда приятно, когда получается найти в Google Play такие игры. Сейчас пришло время продолжить идею той подборки и назвать еще несколько игр, которые точно понравятся нашим читателям. На этот раз поговорим как об известных до сих пор играх, так и о тех, которые временно отошли на второй план, уступив место чему-то более современному, но не стали от этого хуже.

Asphalt 9: Legends — хорошие гонки для Android

Во франшизе Asphalt представлены одни из самых популярных гоночных игр для мобильных устройств. Asphalt 8: Airborne и Asphalt Xtreme были самыми нашумевшими хитами в серии. Однако Asphalt 9: Legends вышла в июле 2018 года и ничего более нового в ней нет. Но несмотря на почтенный возраст игра все равно представляет интерес. В ней можно найти 50 автомобилей, массу испытаний и огромное количество игрового контента. Есть многопользовательская онлайн-игра, одиночная игра и многое другое.

Asphalt 9: Legends использует механизм полуавтоматического управления, поэтому вы не можете контролировать свое ускорение. Честно говоря, это не самая лучшая реализация, но и к этому привыкаешь, зато графика очень хороша. Самое главное, что игра бесплатна, хоть и имеет внутриигровые покупки. Вы также можете их пропустить. Придется больше стараться и усерднее ее проходить, но игра полностью без оплаты возможна.

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Brawl Stars — бесплатный файтинг для Android

Brawl Stars — последняя хитовая игра Supercell. Это файтинг с элементами сетевой многопользовательской игры и MOBA. Игроки входят в игру с парой товарищей по команде, сражаются с противниками и пытаются победить. Есть несколько игровых режимов, в том числе режим прямой драки, режим, в котором вы собираете кристаллы, режим ограбления, в котором вы крадете сокровища противника, и режим награды, в котором вы побеждаете определенных противников внутри команды.

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Для большего понимания того, что именно представляет из себя эта игра, достаточно сказать, что Supercell также производит такие хиты, как Clash Royale, Clash of Clans и Boom Beach. Они также могут легко войти в этот список, но отдельным пунктом прописывать их мы не будем.

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Call of Duty: Mobile — колда для телефона

Я специально не включил Call of Duty: Mobile в предыдущий рейтинг, но в этот раз без нее обойтись не получилось. Слишком уж она яркий представитель бесплатных игр для Android.

Это классический онлайн-шутер от первого лица. Тем не менее, он также включает режим королевской битвы на 100 игроков, аналогичный PUBG Mobile и Fortnite. Это ставит его в редкую категорию хороших обычных игр FPS, таких, как Critical Ops, а также хороших королевских битв, таких, как PUBG Mobile. То есть она может войти в оба рейтинга. В игре есть встроенные покупки, но они предназначены исключительно для изменения внешнего вида персонажа. Я играю в нее почти с самого начала, добрался до максимального уровня и ни разу не платил. Даже рекламы в игре нет. Лично мне хотелось бы большей строгости игры без розовых зайчиков с автоматами, но, видимо, мое мнение не столь популярное. В любом случае Call of Duty: Mobile является отличным шутером.

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Final Fantasy Brave Exvius — лучшая игра в своем жаре

Final Fantasy Brave Exvius, пожалуй, лучшая условно-бесплатная игра на тему Final Fantasy. В ней есть множество элементов из оригинальных игр, в том числе настоящие исследования городов, скрытые сокровища, секретные подземелья и множество элементов для изучения. Игра проста в освоении, но вам нужно критически мыслить, чтобы побеждать боссов и сильных противников.

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Вы будете получать вознаграждение за ежедневный вход в систему, а дополнительные миссии, квесты и другие активности помогают поддерживать свежесть игры. Поэтому вы проведете с этой игрой не один или два дня, а существенно больше времени.

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League of Legends: Wild Rift — новая игра для Android

League of Legends: Wild Rift запущена в 2021 году и уже является одной из лучших мобильных MOBA. В ней представлен геймплей 5 на 5 с довольно сбалансированными особенностями. В среднем игры длятся около 15-20 минут, что несколько многовато для мобильных игр. Но в остальном претензий к ней нет. А лучше всего в ней то, что нет таких покупок, которые чуть ли не автоматически принесут победу.

Единственным недостатком является то, что алгоритмы иногда ставят игроков более низкого уровня против более опытных. Но такое явление часто встречается в современных играх, и мы с вами вряд ли сможем что-то с этим сделать.