Это Minecraft 2: почему все обсуждают новую игру Hytale, и доступна ли она в России

В игровой индустрии существует много проектов, которые разрабатываются годами. Самый яркий пример — GTA VI, чей релиз постоянно откладывается. Но игра Hytale, вышедшая 13 января 2026 года, готова дать фору проекту Rockstar. Ее разработка началась в 2015 году, а сейчас произведение Hypixel Studios называют не иначе, как замена Minecraft или Minecraft 2. Почему вокруг нее так много шума, и как поиграть в хайповую песочницу?

Почему Hytale — это замена Minecraft

Hytale похожа на Minecraft и визуально, и концептуально. По задумке разработчиков, игра представляет собой песочницу, которая предлагает геймерам исследовать мир, заниматься строительством и бороться с боссами. Все это происходит в открытом мире с кубической графикой, характерной для Minecraft, оттого и напрашивается очевидное сходство.

Как в прошлом году InZOI называли убийцей Sims, так и игра Hytale кажется прямым конкурентом Minecraft. Однако запустить ее и поиграть еще сложнее, чем в разработку Mojang Studios. Впрочем, любые трудности решаемы.

Системные требования игры Hytale

Первое, с чем придется столкнуться потенциальным игрокам в Minecraft 2 — системные требования. Проект доступен на ограниченном числе платформ, а именно:

Windows;

macOS;

Linux.

Да, вы все правильно поняли: Hytale на Android не работает. Поэтому придется садиться за комп и качать игру туда, предварительно убедившись в совместимости железа.

Минимальные требования:

Операционная система: Windows 10 (1809), Windows 11, Linux x64 (Kernel 6.15) или macOS Tahoe (26.0).

Процессор: Intel Core i5-7500, AMD Ryzen 3 1200 или Apple M1.

Видеокарта: интегрированная Intel UHD Graphics 620, AMD Radeon Vega 6 и Apple M1 или дискретная NVIDIA GTX 900 Series, AMD Radeon 400 Series и Intel Arc A-Series.

Оперативная память: 8 ГБ.

Встроенная память: 10 ГБ.

Интернет: 2 Мбит/с.

Рекомендованные требования:

Операционная система: Windows 10 (1809), Windows 11, Linux x64 (Kernel 6.15) или macOS Tahoe (26.0).

Процессор: Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 или Apple M2.

Видеокарта: интегрированная Intel Iris Xe Graphics, AMD Radeon 660M и Apple M2 или дискретная NVIDIA GTX 900 Series, AMD Radeon 400 Series и Intel Arc A-Series.

Оперативная память: 16 ГБ.

Встроенная память: 20 ГБ.

Интернет: 8 Мбит/с.

В целом, требования не самые высокие, но пойдет игра Hytale далеко не на каждом компе. Плюс ко всему ее нужно покупать, и вот тут начинаются главные проблемы.

Работает ли Hytale в России

Формально Hytale работает в России, однако купить ее с помощью российской карты не получится. Кроме того, в игре отсутствует перевод на русский язык. Сейчас над ним ломают голову десятки энтузиастов, но не разработчики самого проекта.

Несмотря на все палки, вставленные в колеса, купить Hytale можно. Пускай процесс и не будет удобным, а после запуска вам придется вспоминать или осваивать навыки владения английским языком.

Как купить игру Hytale

Купить Hytale можно только на официальном сайте store.hytale.com, где она доступна в трех изданиях:

Standard Edition;

Supporter Edition;

Cursebreaker Edition.

Несмотря на ощутимые различия в цене, вся переплата за Supporter Edition и Cursebreaker Edition выливается лишь в косметические украшения: плащи, комплекты доспехов и так далее. Игра во всех случаях одинакова, поэтому с честной совестью заявляем: цена Hytale — $19.99 (~ 1 600 ₽). Чтобы купить игру в России, нужно:

Открыть страницу store.hytale.com в браузере. Нажать кнопку «Pre-Purchase» напротив понравившейся модификации. Войти в учетную запись (можно использовать аккаунт Google). В качестве средства оплаты выбрать карту иностранного банка или криптовалюту. Совершить платеж.

После этого вы можете начинать играть в Hytale. Но предварительно игру придется скачать. Работает она через собственный лончер, доступный на официальном сайте разработчиков.

Где скачать игру Hytale

Скачать Hytale можно на странице hytale.com/download. Там располагается кнопка прямой загрузки, которая автоматически подберет версию игры для вашей операционной системы.

Скачать Hytale

После загрузки остается установить Hytale и запустить лончер. И вот тут последнее действие: войдите в свой аккаунт, который использовали для покупки, нажав кнопку «Sign In».

Далее останется дождаться загрузки игровых компонентов, и вы сможете начать исследовать мир Minecraft 2, а точнее — игры Hytale, о которой будут говорить все последующие недели.