Это Minecraft 2: почему все обсуждают новую игру Hytale, и доступна ли она в России

  2. Темы
  3. Игры
Герман Вологжанин

В игровой индустрии существует много проектов, которые разрабатываются годами. Самый яркий пример — GTA VI, чей релиз постоянно откладывается. Но игра Hytale, вышедшая 13 января 2026 года, готова дать фору проекту Rockstar. Ее разработка началась в 2015 году, а сейчас произведение Hypixel Studios называют не иначе, как замена Minecraft или Minecraft 2. Почему вокруг нее так много шума, и как поиграть в хайповую песочницу?

Это Minecraft 2: почему все обсуждают новую игру Hytale, и доступна ли она в России. Вот он: новый Minecraft от других разработчиков. Изображение: hytale.com. Фото.

Вот он: новый Minecraft от других разработчиков. Изображение: hytale.com

Почему Hytale — это замена Minecraft

Hytale похожа на Minecraft и визуально, и концептуально. По задумке разработчиков, игра представляет собой песочницу, которая предлагает геймерам исследовать мир, заниматься строительством и бороться с боссами. Все это происходит в открытом мире с кубической графикой, характерной для Minecraft, оттого и напрашивается очевидное сходство.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как в прошлом году InZOI называли убийцей Sims, так и игра Hytale кажется прямым конкурентом Minecraft. Однако запустить ее и поиграть еще сложнее, чем в разработку Mojang Studios. Впрочем, любые трудности решаемы.

Системные требования игры Hytale

Первое, с чем придется столкнуться потенциальным игрокам в Minecraft 2 — системные требования. Проект доступен на ограниченном числе платформ, а именно:

  • Windows;
  • macOS;
  • Linux.

Да, вы все правильно поняли: Hytale на Android не работает. Поэтому придется садиться за комп и качать игру туда, предварительно убедившись в совместимости железа.

Минимальные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (1809), Windows 11, Linux x64 (Kernel 6.15) или macOS Tahoe (26.0).
  • Процессор: Intel Core i5-7500, AMD Ryzen 3 1200 или Apple M1.
  • Видеокарта: интегрированная Intel UHD Graphics 620, AMD Radeon Vega 6 и Apple M1 или дискретная NVIDIA GTX 900 Series, AMD Radeon 400 Series и Intel Arc A-Series.
  • Оперативная память: 8 ГБ.
  • Встроенная память: 10 ГБ.
  • Интернет: 2 Мбит/с.

Рекомендованные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (1809), Windows 11, Linux x64 (Kernel 6.15) или macOS Tahoe (26.0).
  • Процессор: Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 или Apple M2.
  • Видеокарта: интегрированная Intel Iris Xe Graphics, AMD Radeon 660M и Apple M2 или дискретная NVIDIA GTX 900 Series, AMD Radeon 400 Series и Intel Arc A-Series.
  • Оперативная память: 16 ГБ.
  • Встроенная память: 20 ГБ.
  • Интернет: 8 Мбит/с.

В целом, требования не самые высокие, но пойдет игра Hytale далеко не на каждом компе. Плюс ко всему ее нужно покупать, и вот тут начинаются главные проблемы.

Работает ли Hytale в России

Формально Hytale работает в России, однако купить ее с помощью российской карты не получится. Кроме того, в игре отсутствует перевод на русский язык. Сейчас над ним ломают голову десятки энтузиастов, но не разработчики самого проекта.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Несмотря на все палки, вставленные в колеса, купить Hytale можно. Пускай процесс и не будет удобным, а после запуска вам придется вспоминать или осваивать навыки владения английским языком.

Как купить игру Hytale

Купить Hytale можно только на официальном сайте store.hytale.com, где она доступна в трех изданиях:

  • Standard Edition;
  • Supporter Edition;
  • Cursebreaker Edition.

Несмотря на ощутимые различия в цене, вся переплата за Supporter Edition и Cursebreaker Edition выливается лишь в косметические украшения: плащи, комплекты доспехов и так далее. Игра во всех случаях одинакова, поэтому с честной совестью заявляем: цена Hytale — $19.99 (~ 1 600 ₽). Чтобы купить игру в России, нужно:

  1. Открыть страницу store.hytale.com в браузере.
  2. Нажать кнопку «Pre-Purchase» напротив понравившейся модификации.
  3. Войти в учетную запись (можно использовать аккаунт Google).
  4. В качестве средства оплаты выбрать карту иностранного банка или криптовалюту.
  5. Совершить платеж.
Как купить игру Hytale. Можно расплатиться криптой. Фото.

Можно расплатиться криптой

После этого вы можете начинать играть в Hytale. Но предварительно игру придется скачать. Работает она через собственный лончер, доступный на официальном сайте разработчиков.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Где скачать игру Hytale

Скачать Hytale можно на странице hytale.com/download. Там располагается кнопка прямой загрузки, которая автоматически подберет версию игры для вашей операционной системы.

Скачать Hytale

После загрузки остается установить Hytale и запустить лончер. И вот тут последнее действие: войдите в свой аккаунт, который использовали для покупки, нажав кнопку «Sign In».

Где скачать игру Hytale. Нужно войти в аккаунт, на который куплена игра. Фото.

Нужно войти в аккаунт, на который куплена игра

Далее останется дождаться загрузки игровых компонентов, и вы сможете начать исследовать мир Minecraft 2, а точнее — игры Hytale, о которой будут говорить все последующие недели.

Теги
Новости по теме
Как установить бета-версию Telegram на Android, и для чего она нужна
Почему Госуслуги заблокировали на 72 часа, и что делать
Настройки безопасности Android, которые обязательно нужно включить на смартфоне
Лонгриды для вас
Roblox отключил чаты для российских игроков. Теперь Роблокс разблокируют в России?

Одна из самых популярных игровых платформ в мире снова оказалась в центре внимания российских геймеров. На этот раз разработчики Roblox отключили текстовый и голосовой чат для пользователей из России. Однако это может быть не просто техническим ограничением. Зачем создатели игры пошли на такие меры?

Читать далее
Чем отличаются складные смартфоны Flip и Fold. Какой лучше купить?

К концу 2025 года уже никого не удивить складными смартфонами. Устройства с гибкими экранами сегодня делают Samsung, Google, Xiaomi, HUAWEI, TECNO и другие бренды. Вообще, каждая уважающая себя компания считает такое устройство обязательным в своей линейке. И, как правило, ведущие бренды выпускают два типа складных телефонов: Flip и Fold. Оба форм-фактора основаны на технологии гибких экранов, однако работают и ощущаются они по-разному.

Читать далее
Что делать, если не приходит код подтверждения от Госуслуг на телефон

Чтобы войти на Госуслуги, нужно ввести не только пароль от своего аккаунта, но и указать одноразовый код — дополнительный фактор, который защищает учетную запись пользователя. Хорошо придумали, и очень удобно, ведь комбинация цифр поступает сразу поступает на привязанный номер. Но это в теории, а на практике — у людей постоянно не приходят код подтверждения от Госуслуг. Из-за этого не получается авторизоваться и получить доступ к сервису. Можно ли как-то решить проблему? Давайте разбираться.

Читать далее
Новости партнеров
Как включить портретный режим на iPhone после съемки
Как включить портретный режим на iPhone после съемки
Новые интерактивные кубики Lego создавались 9 лет и изменят мир конструкторов
Новые интерактивные кубики Lego создавались 9 лет и изменят мир конструкторов
Уголовное преследование главы ФРС США из-за ключевой ставки: что это значит для криптовалют?
Уголовное преследование главы ФРС США из-за ключевой ставки: что это значит для криптовалют?