Эту игру я бы не стал запускать и вам не советую

В Google Play можно найти много игр, которые вызывают вопросы. Часто они касаются не только производительности, но и безопасности. Например, иногда очень интересно, куда они отправляют данные или почему требуют именно такие разрешения. Но если в магазине приложений мы можем получить хоть какие-то гарантии безопасности, то есть еще и браузерные игры, которые вызывают куда больше вопросов. Не так давно вышла еще одна такая игра, корая в целом выглядит милой и забавной, но никто не гарантирует, что она не будет устраивать массового сбора данных, при том максимально ценных для нас. Конечно, есть вероятность того, что я преувеличиваю и все с это игрой нормально, но исключать в наш век информации ничего нельзя. Давайте разбираться, прав я или нет.

Игра, в которой надо искать эмодзи

Игра, о которой пойдет речь, называется Emoji Scavenger Hunt. Суть заключается в том, что вам показывается какой-то значок эмодзи и вам надо найти его рядом с собой. Например, вам показали наручные часы, вы наводите камеру на свое запястье, и готово. Теперь понятно, зачем в свое время было выпущено столько эмодзи и почему они отображают чуть ли не все, что есть в мире.

Лучшие игры для Android с открытым миром

Для определения предмета система использует искусственный интеллект и машинное обучение. Она просто сопоставляет то, что видит камера, и ищет там предметы. Забегая вперед, скажу, что на моем рабочем столе она даже нашла ботинок. Пусть у меня и бывает на нем беспорядок, но не на столько.

Игра не скачивается на смартфон, а работает в браузере, что делает ее максимально доступной для каждого пользователя. Более того, если у вас есть разрешения на доступ к камере, то даже не придется ничего дополнительно открывать. Просто запускаете и играете.

На главной странице игры размещена информация, что она ”Made with some friends from Google”. Сразу скажу, что это ничего не значит с точки зрения безопасности, так как и Google имеет грешки в этом направлении, а тут еще и какие-то мифические друзья, а не вся компания.

Хотя, интерес Google к тому, чтобы делать подобные вещи, прослеживается очень четко. Чего стоят только животные, которые просто взорвали сеть в начале года, когда все искали, как просматривать их со своего смартфона. Функция тоже работала в дополненной реальности через браузер и ничего не надо было скачивать.

Не воруют ли у меня данные

Вопрос к этой игре только один. Куда деваются данные с моей камеры? Могут ли они складироваться на сервере для того, чтобы знать все о моем доме или офисе? Пусть даже я немного преувеличиваю и именно мои данные никому не нужны, но есть и те, у кого есть, что показать.

Лучшие игры для Android в жанре RPG

Даже если это не шпионство в чистом виде, которое позволяет понять, как живет человек, что он делает, что творится у него дома, нет ли другого умысла. Например, сканировать предметы обихода каждого воспользовавшегося игрой для того, чтобы потом предлагать ему адресную рекламу. Например, у меня в качестве рабочей машины используется iMac. Не станет ли это поводом начать предлагать мне в выдаче магазины, торгующие техникой Apple, сервисные центры или аксессуары с AliExpress, вроде такого?

Если это происходит, то меня это совершенно не удивит, ведь сейчас информация это буквально все. Если ее нет, тебе придется очень сложно. Особенно это актуально для таких компаний, как Google, которые выбрали уже почти все каналы получения информации о своих пользователях. Поведенческие модели построены, местоположение определено, привычки известны. Казалось бы, что еще можно придумать, но тут на помощь приходят системы машинного обучения, которые уже умеют почти безошибочно определять, что находится на снимке или видео.

Плохо ли, что за нами следят

Может быть в этом и нет ничего плохого. Иногда это даже хорошо, что поисковики знают меня лично и знают, что мне не надо предлагать садовые тяпки. Вот только как-то неприятно, что за моим миром кто-то подсматривает. Пусть это даже всего лишь электронный глаз, а не живой.

В качестве примера таких приложений, которые вызывали много вопросов с точки зрения сбора данных, можно вспомнить гремевшую несколько лет назад на весь мир Pokemon GO. В ней людям предлагалось ходить по городу и собирать покемонов через камеру и систему дополненной реальности. В итоге появлялись громкие скандалы с ловлей покемонов в храме, ДТП, спровоцированные отвлекшимися водителями, и многое другое. Были даже случаи, когда покемонов ловили служащие секретных частей. Это можно назвать идеальным шпионажем.

Все технологии можно использовать как во благо, так и во зло. Поэтому надо быть с ними осторожными. Я не из тех, кто ”топит” за идеи тотальной слежки, но в реальности все к этому идет. Пусть это не так плохо во многих ситуациях, а чаще даже хорошо, но не всем нравится постоянно быть в объективе. С другой стороны, надо понимать, что чем дальше развиваются технологи, тем больше наша жизнь будет на виду.

А как вы относитесь к таким играм? Поделитесь своим мнением.

К игре, о которой мы говорим, у меня единственная претензия, которая заключается в том, что она принимает старый оранжевый телефон за ботинок. Но если вы реально переживаете за то, что кто-то будет за вами следить, просто имейте в виду то, что я написал выше.