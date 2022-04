Головоломки для Android, которые сделают ваш день

Подумать! Именно это заставляют нас делать головоломки. А это значит отвлечься от других мыслей, дел и проблем, заняв голову другой работой. Даже тем, кто устает на работе и хочет просто ни о чем не думать, головоломки тоже придутся как никогда кстати. Именно смена деятельности является лучшим отдыхом. Да чего я вас убеждаю? Если вы читаете эти строки, то вы сами хотите узнать о крутых головоломках, которые можно скачать на свой телефон. Именно об этом сегодня и будем говорить. Садитесь поудобнее, знакомьтесь со списком и скачивайте, если что-то понравится.

Doors: Paradox — головоломка с элементами квеста

Doors: Paradox — это относительно новая игра, чем-то похожая на The Room. У нее простое управление и она идеально подходит для игры на телефоне. На каждом уровне вы сталкиваетесь с сюрреалистичной трехмерной конструкцией, которую можно вращать пальцем. Нажатия приближают вас к интересным областям, иногда открывая головоломки или объекты, которые можно проходить отдельно. Яркие визуальные эффекты и привлекательный звук создают атмосферу интриги, противопоставляемую мрачному ужасу, характерному для этого жанра.

Сдержанный минимализм каждого уровня означает, что задачи не слишком сложны. Они заставляют вас думать, но не настолько, чтобы расстраиваться, что не получилось пройти какой-то уровень. Первые восемь уровней доступны бесплатно, но одноразовый IAP для остальных предлагает отличное соотношение цены и качества.

Скачать Doors: Paradox

Railroad Ink Challenge — игра о строительстве транспорта

Railroad Ink Challenge — настольная игра о создании транспортной сети. У вас есть семь раундов, чтобы соединить автомобильные и железнодорожные выходы, которые находятся на краю доски, используя полурандомизированные части, полученные в результате бросков кубиков.

Поначалу это сбивает с толку, но вскоре вы будете думать на несколько ходов вперед, максимально используя все возможности и сводя к минимуму ошибки, которые будут стоить вам очков в конце игры.

Это бесконечно повторяемая головоломка, где две игры никогда не бывают одинаковыми. А ее краткость означает, что вы сможете играть, например, в транспорте или даже в очереди в магазине. Вам не надо будет посвящать такой игре вечер.

Скачать Railroad Ink Challenge

Inked — игра в нарисованном мире

Действие Inked происходит в изометрическом мире, созданном кем-то шариковой ручкой. Во время прохождения часто появляются руки художника, а главный герой может «перерисовывать» определенные элементы, чтобы регулировать их положение на экране.

Рисование — основной способ решения головоломок. На каждом этапе вы должны манипулировать ландшафтом, чтобы разблокировать дальнейший путь. Иногда это просто, а иногда совсем нет. Время от времени надо будет создавать хитрые приспособления, которые состоят из нескольких частей. Игра в сумме длится несколько часов. И это больше изобразительное искусство, чем одноразовые каракули. Сама суть изложения вам точно понравится.

Скачать Inked

There Is No Game: Wrong Dimension — необычная игра

There Is No Game: Wrong Dimension начинается с того, что вам предлагают пойти и заняться чем-нибудь другим. Это сбивает с толку, учитывая, что вы только что заплатили за нее. Но позже все становится понятно и игра возвращается к вам.

Есть дань уважения классическим приключенческим играм и разделы, которые содержат резкие комментарии к современным мобильным играм. В общем, это очень необычная игра. Видимо, поэтому она так и называется. О ней даже рассказать сложно и ее надо просто попробовать. Может быть вам поможет размещенный выше трейлер, но скорее вам нужно именно поиграть в нее, чтобы во всем разобраться.

Скачать There Is No Game: Wrong Dimension

Path to Mnemosyne — игра, кажущаяся бесконечной

В Path to Mnemosyne маленькая девочка смотрит на, казалось бы, бесконечный путь. Эта своеобразная дорога часто окружена кошмарными туннелями, которые иногда сделаны очень неприятными и отталкивающими. Голос за кадром просит ее не бояться того, что является просто воспоминаниями, и призывает вас исследовать, идя дорогой воспоминаний, чтобы они становились все более полными.

Игра мрачная и в чем-то жуткая, но что-то в ней есть, что заставляет вас проходить ее все дальше и дальше. Часто головоломки, из которых состоит игра, слишком предсказуемы, а голос за кадром слабоват, но атмосфера, необычные визуальные эффекты и еще несколько творческих задач компенсируют любые недостатки.

Скачать Path to Mnemosyne

Keep Talking and Nobody Explodes — игра с бомбой

В Keep Talking and Nobody Explodes вам предстоит столкнуться с бомбой, созданной кем-то, кто пересмотрел слишком много голливудских фильмов с участием злого гения. Корпус набит модулями — от традиционных проводов до полноценных игр головоломок. Естественно, есть также массивный светодиодный таймер обратного отсчета, потому что создатели бомб в играх и на телевидении просто обожают его.

Часть этой игры для Android требует помощи от одного или нескольких друзей, вооруженных инструкциями (в формате PDF или распечатанными) по обезвреживанию устройства. Если вы играете правильно, вы не видите руководство, а они не видят экран. Именно так, по подсказкам и объяснениям вам надо пройти этот путь. Это и есть главный интерес в игре.

Скачать Keep Talking and Nobody Explodes

Bring You Home — головоломка из мультфильмов

Bring You Home — это головоломка, в основе которой лежит целая серия классических мультфильмов. В ней изображены неудачный синий инопланетянин Поло и его питомец. Упомянутого питомца быстро похищают таинственные персонажи в капюшонах, которые прыгают через портал, поэтому наш герой бросается в погоню, вылетает из окна и смертельно падает на землю.

К счастью, мир можно бесконечно перематывать, а события сдвигать и изменять, перетаскивая и переставляя скользящие панели, изображающие разные объекты. В первой сцене замена бочек на прицеп с сеном спасает Поло жизнь, но дальше все становится намного сложнее.

Здесь есть метод проб и ошибок, и логика иногда ”покидает чат”. Но учитывая превосходную анимацию, даже неудача доставляет удовольствие — до такой степени, что вы захотите, чтобы Поло несколько раз ошибся, прежде чем вы найдете решение.

Скачать Bring You Home