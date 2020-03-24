Google представила инструмент Android GPU Inspector, который позволит облегчить процесс создания и оптимизации игр для смартфонов под управлением Android. Поисковый гигант планирует распространять его среди разработчиков, дав им возможность отслеживать подробные сведения о том, как игра обрабатывается на конкретном устройстве, подмечая проседания частоты смены кадров, скачки энергопотребления и многих других показателей. В результате это позволит существенно облегчить запуск и обработку игр даже на не самых производительных смартфонах.

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Google разработала Android GPU Inspector совместно со специалистами Qualcomm. Несмотря на это, данный инструмент планируется сделать универсальным, позволив разработчикам проводить тестирование и отладку игр под смартфоны независимо от железа и их производителя. Однако на текущем этапе Android GPU Inspector поддерживает только новые Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL, с которыми он, как показала практика, работает довольно эффективно, обеспечив снижение ресурсопотребления при сохранении прежних показателей производительности в некоторых играх.

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По уверениям Google, специалистам компании в процессе отладки с использованием Android GPU Inspector удалось выстроить план оптимизации неназванной игры, который позволил добиться 40-процентного снижения ресурсопотребления вычислительной мощности графического ускорителя. То есть, по сути, игра могла бы стабильно работать на устройстве, даже если бы оно было практически вполовину менее производительным. Это откроет разработчикам дорогу в мир недорогих смартфонов, на которых обычно страдают либо показатели FPS, либо качество графики. Ведь после оптимизации играми начнут интересоваться гораздо больше пользователей, которые принесут разработчикам больше денег.

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Достижение наилучших результатов в процессе оптимизации будет требовать активных действий не только от разработчиков, которым предстоит адаптировать игры для конкретных сочетаний железа, но и от производителей смартфонов. Дело в том, что Android GPU Inspector сможет выявлять недоработки в прошивке графических чипов, которые могут быть распознаны только в процессе тестирования с конкретной игрой, и тогда вендорам придётся как-то исправлять ситуацию. Для этого Google разработала возможность распространения драйверов графики через Google Play, дабы обеспечить максимальный охват, в том числе тех смартфонов, которые уже не поддерживаются.

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Расширение спектра устройств, поддерживаемых инструментом Android GPU Inspector, планируется начать в самое ближайшее время. Первыми на очереди числятся Samsung Galaxy S10 и Galaxy Note 10. Не очень понятно, имеется ли в виду вся линейка или только две конкретные модели, но поскольку они обладают идентичным железом, если не учитывать разные объёмы оперативной памяти, что в данном случае не так важно, то, скорее всего, поддерживаться будут все аппараты каждого модельного ряда. Довольно необычно, что Google выбрала смарфтоны прошлого года, а не самые новые. Но это можно объяснить тем, что разработка Android GPU Inspector идёт уже давно, и поисковый гигант выбрал S10 и Note 10, поскольку S20 на тот момент ещё не вышел.

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Оптимизация – это реальная проблема Android. Несмотря на высокопроизводительное железо, складывается впечатление, что большинство игр для этой операционки сделаны буквально на коленке. Взять хотя бы Fortnite. Если в версии для iOS эта игра поддерживает режим 60 FPS на всех флагманских смартфонах, начиная с 2018 года, то на Android таких аппаратов можно пересчитать по пальцам одной руки. При этом часть из них – далеко не нова. Просто их производители подсуетились и договорились с Epic Games об эксклюзивной оптимизации. Однако теперь благодаря появлению Android GPU Inspector договариваться специально, скорее всего, не придётся, и это не может не радовать.