Индустрия видеоигр стоит на пороге революции, которую обещает Илон Маск со своей компанией xAI. Владелец запрещенной на территории РФ социальной сети X и руководитель нескольких технологических гигантов недавно заявил, что к концу 2026 года мир увидит «отличную игру, сгенерированную искусственным интеллектом». Это амбициозное заявление вызывает как энтузиазм, так и скептицизм в игровом сообществе.

Илон Маск обещает в 2026 году выпустить первую игру, созданную ИИ. Илон Маск еще пытается всех удивить чем-то новым. Изображение: БелТА. Фото.

Илон Маск еще пытается всех удивить чем-то новым. Изображение: БелТА

Игровая студия xAI

Интересно наблюдать, как крупнейшие технологические корпорации начинают осваивать игровую индустрию через призму искусственного интеллекта. Маск не просто говорит о создании игр — он обещает изменить саму парадигму их разработки, где ИИ будет играть центральную роль в генерации контента, механик и даже целых игровых миров.

Первые заявления о планах xAI в игровой индустрии появились еще осенью прошлого года. Тогда Маск пообещал «сделать игры снова великими», открыв специализированную игровую студию на базе своего стартапа xAI. К февралю текущего года о запуске такой студии было объявлено официально, хотя конкретных деталей о проектах предоставлено не было.

Последнее заявление стало ответом на предположение пользователей социальной сети о том, что видеоигры будущего будут динамически генерироваться чат-ботом Grok — главным продуктом xAI. Это не просто красивые слова: компания активно ищет специалистов на должность «видеоигрового наставника», который будет обучать Grok создавать увлекательные, веселые и новаторские игры.

Примечательно, что амбиции компании не ограничиваются только играми. Спустя короткое время после обещания выпустить игру, Маск заявил, что Grok создаст как минимум смотрибельный фильм до конца следующего года, а действительно качественное кино — уже в 2027 году. Такой подход демонстрирует стремление к комплексному освоению индустрии развлечений через технологии ИИ.

Игровая студия xAI. Только машины производить ему не интересно. Изображение: Monocle.ru. Фото.

Только машины производить ему не интересно. Изображение: Monocle.ru

Можно ли создать игру с помощью ИИ

Чтобы понять, насколько реалистичны обещания xAI, важно рассмотреть существующие технологии компании. В конце 2024 года был представлен генератор фотореалистичных изображений Aurora на базе Grok, который продемонстрировал впечатляющие возможности в создании визуального контента. Летом текущего года появился генератор видео Grok Imagine, сначала доступный для платных подписчиков, а затем для всех пользователей.

Эти технологии показывают, что xAI уже имеет серьезную базу для работы с визуальным контентом. Генерация статичных изображений и коротких видео — важный, но лишь первый шаг на пути к созданию полноценных видеоигр. Для игр требуется не только графика, но и механики, баланс геймплея, продуманный нарратив, звуковое сопровождение и многое другое.

Концепция, которую развивает xAI, предполагает, что ИИ будет не просто инструментом в руках разработчиков, а полноценным создателем игрового опыта. Пользователи смогут взаимодействовать с Grok, описывая свои предпочтения и получая уникальные игровые миры, созданные специально для них. Это напоминает переход от статичных книг к интерактивным историям, где каждый игрок получает персонализированный опыт.

Технологии искусственного интеллекта действительно развиваются с высокой скоростью. Еще несколько лет назад генерация реалистичных изображений казалась фантастикой, то сегодня это доступно каждому пользователю. Нейросети научились писать код, создавать музыку и генерировать видео. Следующий шаг в сторону комплексных интерактивных систем кажется очевидным.

Однако между генерацией контента и созданием «отличной игры» существует огромная пропасть. Успешная видеоигра — это не просто набор визуальных элементов и механик, это тщательно выстроенный опыт, который проходит множество итераций тестирования и балансировки. Даже крупные студии с опытными разработчиками часто терпят неудачи, выпуская сырые или неинтересные продукты.

Можно ли создать игру с помощью ИИ. Как думаете, сделает ли он стоящую игру? Фото.

Как думаете, сделает ли он стоящую игру?

Сделает ли Маск игры через ИИ

Скептицизм по поводу сроков вполне обоснован. Год — очень короткий период для создания качественной игры традиционными методами, что уж говорить о полностью ИИ-генерируемом продукте, за которым все равно будет следить человек. С другой стороны, возможно, Маск имеет в виду принципиально другой формат игр — более простые, процедурно генерируемые, но интересные благодаря новизне подхода.

Важно понимать, что первые ИИ-игры, вероятно, будут экспериментальными проектами, которые покажут возможности технологии и вряд ли они составят конкуренцию традиционным AAA-играм. Тем не менее, даже демонстрация работающего прототипа стала бы значительным достижением и открыла бы новые горизонты для индустрии.

Наблюдать за развитием этого направления будет увлекательно. Если xAI действительно сможет создать хотя бы интересный игровой прототип с помощью ИИ, это станет важной вехой в истории как игровой индустрии, так и развития искусственного интеллекта в целом.

