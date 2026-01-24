Интересные игры для Android, которые легко найти на главной странице Google Play

Иван Герасимов

Только ленивый не ругал Google Play за обилие мусорного софта, копий приложений со странными названиями и неудобный поиск. Компания начала решать проблему: первое, что сделали — обновили главную страницу. Теперь прямо на ней легко найти интересные игры для Android! Самое приятное, что новый дизайн экономит время, трафик и даже деньги, предлагая пользователю софт из разных категорий. Так что, если захотите провести время с пользой, можете легко найти бесплатные игры для телефона, просто немного полистав подборки на главной.

Интересные игры для Android, которые легко найти на главной странице Google Play. Эти увлекательные игры есть прямо на главной странице Google Play! Фото.

Эти увлекательные игры есть прямо на главной странице Google Play!

Погоня от полиции на Андроид

Погоня от полиции на Андроид. Стрелялка в духе ГТА радует мультяшным дизайном. Фото.

Стрелялка в духе ГТА радует мультяшным дизайном

Если вам по вкусу сюжет, где во главе угла погоня от полиции, то вы точно оцените Smashy Road: Wanted 2. Это прикольные гонки на телефон с пиксельной графикой в духе Minecraft. Ваша задача здесь — продержаться как можно дольше, чтобы не быть арестованным.

Игра про побег предоставляет для этого разные пасхалки: трамплины, новые авто и прочие приспособления. Погоня постепенно перерастет в перестрелку, поэтому придется еще и уворачиваться от пуль. В целом, играется легко и непринужденно, чем-то похоже на GTA.

Tap to dash

Стратегия на телефон

Стратегия на телефон. Прикольная стратегия о построении мира вокруг с массой задач. Фото.

Прикольная стратегия о построении мира вокруг с массой задач

Порой для хорошего времяпрепровождения нужна игра с интересным сюжетом: если это ваш случай, то качайте Tiles Survive. Это прикольная казуалка, в которой предстоит возглавить команду выживших и обустроить местность вокруг себя.

Стройте здания, открывайте героев, новые карты, назначайте других персонажей на должности. Короче, приятный симулятор города для тех, кто хочет провести время с пользой и построить что-то монументальное — хотя бы в телефоне.

Tiles Survive

Бесплатный шутер для Андроид

Бесплатный шутер для Андроид. Вот такие простенькие стрелялки мгновенно затягивают любого пользователя. Фото.

Вот такие простенькие стрелялки мгновенно затягивают любого пользователя

Одна из моих любимых игр также попала на главную Google Play — это бесплатная стрелялка Brotato. Вам предстоит играть за картошку и защищаться от пришельцев в течение определенного времени.

Прохождение волн дает монеты и другие бонусы, которые можно потратить на броню, оружие или здания. Как видите, сюжета как такового нет — мобильная аркада проста, чем и цепляет пользователей по всему миру!

Brotato

Играть в симулятор жизни

Разработчики создают не только стратегии и шутеры, есть и весьма необычные игры вроде Life is a game. Это отличный симулятор жизни для тех, кто тоже заметил, что время летит незаметно. Суть проста: вам предстоит управлять персонажем с рождения до самой смерти.

Играть в симулятор жизни. Как насчет симулятора жизни? Вам предстоит управлять персонажем, что называется, от колыбели до могилы. Фото.

Как насчет симулятора жизни? Вам предстоит управлять персонажем, что называется, от колыбели до могилы

В спектр ваших обязанностей войдут не только поддержка питания, но и развитие разных навыков. Что прикольно: Life is a game предлагает массу концовок, а какая выпадет — зависит от принятых вами решений.

Life is a game

Напряженный раннер Tap to dash

Напряженный раннер Tap to dash. Tap to dash усложняется от уровня к уровню — все их очень хочется пройти. Фото.

Tap to dash усложняется от уровня к уровню — все их очень хочется пройти

Согласимся: все вышеупомянутые игры требуют внимания и усидчивости. Есть ли что-то и интересное, и не особо сложное? Конечно, например, Tap to dashприкольный раннер, где предстоит управлять персонажем и не слететь с пути. Игра затягивает с первых уровней, а вообще их там свыше 20 тысяч.

Они поделены на разные миры, чтобы не запутаться, а по ходу действия открываются новые персонажи. Отменный таймкиллер для Андроида, в который можно играть годами, тратив на это свободные минуты.

Tap to dash

