Возможности железа современных смартфонов позволяют запускать на Android игры с консольной графикой, но порой так и хочется чего-нибудь простого. Эпоха Adobe Flash подарила интернету тысячи браузерных игр и анимаций, а потом технология тихо ушла на пенсию. Но теперь приложение Swiff возвращает доступ к более чем 100 000 флеш-игр и анимаций прямо на смартфоне с Android. Разбираемся, что это за приложение, кому оно пригодится и на что реально стоит рассчитывать.

Приложение Swiff — что это и как работает

Swiff сделал независимый разработчик под ником NaviVani-dev, и приложение заточено под одну задачу — запускать флеш-игры и анимации прямо на Android. Судя по странице проекта на GitHub, доступ к более чем 100 000 единиц флеш-контента открывается за счёт связки с большим онлайн-архивом Flashpoint Archive — это некоммерческий проект по сохранению старых браузерных игр.

Скачать Swiff

Технически Swiff держится на движке Ruffle — это открытый проигрыватель флеш-контента, который сейчас используют для запуска старых игр вместо давно отключённого Flash. Тот же движок Ruffle лежит в основе и других похожих приложений, так что речь про проверенное решение, а не самодельный эксперимент.

Что умеет приложение Swiff

Помимо самого запуска игр, Swiff предлагает набор функций, который делает управление на телефоне удобнее. Это особенно важно, потому что большинство флеш-игр рассчитаны на клавиатуру и мышь, а не на сенсорный экран.

По данным разработчика, приложение поддерживает:

сопоставление кнопок геймпада с вводом клавиатуры и мыши;

экранные элементы управления, имитирующие клавиатуру и мышь;

офлайн-прокси, который «обманывает» игры, будто они запущены на своих официальных сайтах;

поддержку ярлыков и автоматическую синхронизацию с фронтендом;

экспорт файлов сохранений в отдельную папку для синхронизации через приложения вроде Syncthing;

импорт собственных SWF-файлов, причём для них доступны все возможности Swiff.

Отдельно отмечу поддержку геймпада: кнопки контроллера можно назначить на клавиатуру и мышь. Источник подтверждает наличие такой функции, но не описывает саму процедуру подключения, так что здесь ориентируйтесь на настройки внутри приложения.

Чем Swiff отличается от других эмуляторов флеш-игр

Swiff — не единственный способ вернуть себе старые флеш-игры. Разработчик прямо признаёт, что есть и другие приложения с похожими задачами — например, Retro Flash Game Player и FlashArch. Ключевой момент: все они работают на одном и том же движке Ruffle. То есть по части самого воспроизведения игр принципиальной разницы ждать не стоит — отличаются в основном удобство, функции и интерфейс. Swiff в этом плане делает ставку на большой архив, гибкое управление и импорт собственных SWF-файлов.

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Что касается развития приложения, разработчик обещает выпускать обновления, если всплывут раздражающие баги или появятся идеи полезных функций. Это стандартная позиция для небольшого проекта: гарантий регулярной поддержки нет, всё держится на энтузиазме автора, как и в случае с эмуляторами других консолей на Android.

Кому пригодится Swiff, а кому можно пройти мимо

Swiff — это в первую очередь для тех, кто застал эпоху браузерных флеш-игр и хочет снова запустить любимые тайтлы вроде The Binding of Isaac или Epic Battle Fantasy. Доступ к архиву из 100 000+ игр и анимаций — весомый повод хотя бы попробовать, особенно если вы коллекционируете ретро-игры или храните собственные SWF-файлы.

Стоит трезво держать в голове несколько ограничений. Приложение распространяется через GitHub, а не через Google Play, и в источнике нет инструкции по установке, требований к системе или списка разрешений — так что ставить его придётся вручную и на свой риск. Качество самих игр, как честно отмечает и оригинал, сильно разнится: рядом с шедеврами лежит много проходного контента.

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Если вы никогда не играли во флеш-игры и ностальгии по ним не испытываете, ничего критичного вы не упускаете. А вот тем, кто скучает по золотым временам браузерных игр, Swiff даёт простой способ вернуть их на экран смартфона — без браузера и без плясок с давно мёртвым Flash.