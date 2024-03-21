Как играть в недоступную из России Call of Duty: Warzone Mobile на Android

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Герман Вологжанин

21 марта 2024 года состоялся официальный релиз Call of Duty: Warzone Mobile — мобильной версии популярного шутера в формате королевской битвы. Несколько лет назад игра вышла для ПК, а также консолей PlayStation 4 и Xbox One, но только теперь она стала доступна владельцам смартфонов. Другое дело, что у Call of Duty: Warzone Mobile на Андроид есть масса проблем. Главные из них — отсутствие совместимости с текущим устройством и ее отсутствие в российской версии магазина Google Play. Сегодня постараемся решить все возможные проблемы, чтобы вы смогли скачать Call of Duty: Warzone Mobile, где бы ни находились.

Как играть в недоступную из России Call of Duty: Warzone Mobile на Android. Игра официально вышла для Android-устройств. Фото.

Игра официально вышла для Android-устройств

Системные требования Call of Duty: Warzone Mobile

Прежде всего важно отметить, что Call of Duty: Warzone Mobile является довольно требовательной игрой. Для ее запуска без гарантий стабильной работы необходимо соответствие смартфона следующим критериям:

  • операционная система Android 10 и выше;
  • процессор Snapdragon 720G/730/730G/732G или эквивалентный ему;
  • 4 ГБ оперативной памяти;
  • 8 ГБ на внутреннем накопителе.

Это лишь минимальные требования Call of Duty: Warzone Mobile, без соответствия которым игра станет недоступна в Google Play, а на ее странице будет красоваться надпись «Не поддерживается на вашем устройстве».

Как установить приложение для Android, если оно не поддерживается на вашем устройстве

Для стабильной работы Call of Duty: Warzone Mobile на телефоне нужно, чтобы устройство обладало достаточно мощным процессором. Ведь даже на чипах среднего и субфлагманского уровня игра идет со значительными просадками fps, что является далеко не единственной ее проблемой.

Как скачать Call of Duty: Warzone Mobile в России

К сожалению, Call of Duty: Warzone Mobile в России не отображается. Это значит, что вы не сможете скачать игру через Google Play, если не выполните одну из следующих манипуляций:

О создании иностранного аккаунта и привязке карт неподсанкционных банков мы рассказывали в отдельных материалах. Поэтому вы можете перейти по гиперссылкам, чтобы во всех подробностях узнать, как обойти ограничения Google Play. Если все сделано верно, то смело жмите на кнопку установки Call of Duty: Warzone Mobile.

Как скачать Call of Duty: Warzone Mobile в России. Игра отображается на смартфонах с иностранным аккаунтом Google. Фото.

Игра отображается на смартфонах с иностранным аккаунтом Google

Скачать Call of Duty: Warzone Mobile

Если вам не хочется заниматься дополнительными манипуляциями, или у вас просто не получается добавить карту или создать иностранный аккаунт, проверьте наличие игры в альтернативном магазине приложений. В частности, на момент публикации материала Call of Duty: Warzone Mobile для Android есть в GetApps на Xiaomi. Возможно, она есть и в других апсторах.

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Где скачать APK-файл Call of Duty: Warzone

Если ни одна из предложенных выше рекомендаций не помогла, то просто скачайте APK Call of Duty: Warzone Mobile и установите игру вручную. Файл можно скачать через APKPure и другие тематические ресурсы.

Скачать Call of Duty: Warzone Mobile (APK)

Обратите внимание: APK Call of Duty: Warzone весит почти 2 ГБ. Это значит, что загрузка файла может занять до 10-20 минут в зависимости от скорости интернета, а на инсталляцию понадобится до 5 минут, если ваш смартфон работает на слабом процессоре. А вот сам процесс установки Call of Duty: Warzone Mobile через APK не должен вызвать трудности:

  1. Подтвердите загрузку APK.
  2. Откройте файл по окончании загрузки.
  3. Разрешите установку из неизвестных источников.
  4. Нажмите кнопку «Установить».
Где скачать APK-файл Call of Duty: Warzone. APK-файл игры уже имеет встроенный кэш. Фото.

APK-файл игры уже имеет встроенный кэш

Теперь можно начинать играть в Call of Duty: Warzone Mobile на Android. Но учтите, что новая игра имеет массу нюансов, о которых нужно знать перед началом первой партии.

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Как играть в Call of Duty: Warzone на Андроид

После запуска Call of Duty: Warzone на телефоне понадобится принять условия пользовательского соглашения и загрузить еще примерно 5 ГБ данных. Также обращает на себя внимание англоязычный интерфейс. В настоящее время Call of Duty: Warzone Mobile на русском нет.

Как играть в Call of Duty: Warzone на Андроид. После установки придется скачать еще 5 ГБ дополнительных данных. Фото.

После установки придется скачать еще 5 ГБ дополнительных данных

Только после загрузки дополнительного пакета данных и прохождения обучения вы сможете начать играть в Call of Duty: Warzone Mobile онлайн на карте «Вердянск».

Как играть в Call of Duty: Warzone на Андроид. Пока игра работает только на английском языке. Фото.

Пока игра работает только на английском языке

Как играть в Call of Duty: Warzone на Андроид. Графике игры явно не хватает резкости. Фото.

Графике игры явно не хватает резкости

Несмотря на высокие системные требования Call of Duty: Warzone Mobile, даже на максимальных настройках графики игра выглядит мыльной, и даже довольно мощные смартфоны быстро нагреваются и теряют производительность. Также пользователи жалуются на частые проблемы с соединением, а потому лучше дождаться оптимизации Call of Duty: Warzone Mobile на Android, чтобы в полной мере насладиться новым шутером от Activision.

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