Как играть в Red Dead Redemption на Android в России: где взять учетку Netflix и зарубежный Гугл Аккаунт

Иван Герасимов

Разработчики игр для ПК продолжают портировать свои творения на мобильные платформы. На этот раз вышла долгожданная Red Dead Redemption для Android и iOS: релиз для смартфонов состоялся спустя 15 лет после выхода оригинальной версии. RDR для Android вышла в двух версиях — от Rockstar и Netflix. Посмотрим, доступна ли она в России и какие могут быть проблемы.

Как играть в Red Dead Redemption на Android в России: где взять учетку Netflix и зарубежный Гугл Аккаунт. Red Dead Redemption вышла на Android. Фото: rockstargames.com. Фото.

Red Dead Redemption вышла на Android. Фото: rockstargames.com

Как работает Red Dead Redemption на Android

Red Dead Redemption выпустили на Android благодаря коллаборации Netflix и Rockstar. Ранее две компании уже запустили классические версии GTA для смартфонов. Это не просто порт в классическом понимании, а реально оптимизированная игра для мобильных ОС и сенсорных экранов.

Как работает Red Dead Redemption на Android. Судя по графике, порт RDR на Android получился весьма крутым. Фото.

Судя по графике, порт RDR на Android получился весьма крутым

По геймплею заметно, что текстуры Дикого Запада в игре отшлифовали, улучшили динамику и эффекты, чтобы придать игре свежести. Одни говорят, что RDR 2025 для Android основана на порте PS3 или Xbox 360, но другие считают, что это обновленная версия 2023 года. Русский язык в Red Dead Redemption заявлен, но его почему-то нет.

Как работает Red Dead Redemption на Android. Игра расходует много ресурсов — будьте готовы к нагрузке на железо. Фото.

Игра расходует много ресурсов — будьте готовы к нагрузке на железо

В игре доступен открытый мир, одиночная кампания, и выполнение отдельных заданий. Кроме того, играть в Red Dead Redemption можно даже при помощи геймпадов. В настройках найдете специальный режим производительности для мощных смартфонов. Имейте в виду, что эта версия RDR может лагать на некоторых устройствах — на форумах с вылетом столкнулись многие.

Как работает Red Dead Redemption на Android. Русский язык в RDR заявлен, но по факту его пока нет. Фото.

Русский язык в RDR заявлен, но по факту его пока нет

При этом системные требования Red Dead Redemption серьезно ограничивают количество смартфонов, совместимых с игрой. На бюджетных моделях поиграть в Red Dead Redemption не выйдет, ровно как и на Huawei Pura с процессором Kirin — мы проверили.

  • Процессор серии Snapdragon 7/8 или Dimensity 9000+ (рекомендуется Snapdragon 8 Gen 1/Gen 2+
  • От 6 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ).
  • 8-15 ГБ свободного пространства.
  • Android 11 и новее.

Для iOS все намного проще: нужен iPhone 11 и новее, у которого свободного 8-15 ГБ памяти. Инструкция по покупке уже есть.

Скачать RDR

Как создать иностранный аккаунт Гугл

Red Dead Redemption недоступна в России, но есть лайфхак скачать ее официально. Вы можете просто создать зарубежный аккаунт Гугл Плей, чтобы видеть все заблокированные игры и приложения. Для начала почистите кэш Гугл Сервисов.

  • Перейдите в настройки телефона, выберите «Приложения».
  • Затем найдите Google Play и выберите «Очистить». Сделайте то же самое для «Сервисы Google Play».
Как создать иностранный аккаунт Гугл. Обязательно сотрите данные Google Play, чтобы не возникло проблем с созданием учетки. Фото.

Обязательно сотрите данные Google Play, чтобы не возникло проблем с созданием учетки

  • Далее зайдите в Гугл Плей, нажмите на иконку аккаунта.
  • Нажмите на иконку аккаунта и выберите «Добавить аккаунт».
Как создать иностранный аккаунт Гугл. Создание аккаунта другой страны занимает несколько минут. Фото.

Создание аккаунта другой страны занимает несколько минут

  • В следующем окне нажмите «Создать аккаунт».
  • Укажите свое имя, дату рождения и пол.
  • На этапе ввода телефона нажмите кнопку «Пропустить».

Сохранитесь и перейдите в Гугл Плей, после чего установите иностранный аккаунт в качестве основного. Теперь RDR будет доступна для скачивания. Если что-то пошло не так, изучите наш материал с подробной инструкцией по созданию запасного Google-аккаунта.

Как скачать Red Dead Redemption в России

Для RDR от Netflix требуется подписка на одноименный сервис, а версия от Rockstar стоит почти 40 долларов (~3100 рублей). Купить версию от Netflix, если нет желания платить целиком за версию Rockstar, значительно выгоднее. Считай, и сериалы смотришь, и доступ к играм имеешь.

  • Зайдите на любой сервис, где можно купить подписку зарубежного сервиса. Например, плати.ру.
  • Далее в поиске найдите самую дешевую подписку на Netflix и оплатите ее. Имейте в виду, что нужно выбирать проверенного продавца и сразу проверить возможность входа. Так, у нашего автора возникли проблемы со входом сразу после покупки и решения найти не удалось даже после контакта с продавцом.
Как скачать Red Dead Redemption в России. Купить подписку можно за копейки и опробовать игру. Фото.

Купить подписку можно за копейки и опробовать игру

  • Зайдите в Google Play по этой ссылке, нажмите «Загрузить» и дождитесь окончания установки.
Как скачать Red Dead Redemption в России. Остается лишь загрузить игру и авторизоваться в аккаунте Netflix. Фото.

Остается лишь загрузить игру и авторизоваться в аккаунте Netflix

  • После этого откройте игру, авторизуйтесь в аккаунте Netflix и начните играть.

Играть в RDR на телефоне можно бесплатно, пока действует подписка на Netflix. Но, наверное, проще сразу купить всю игру целиком в Google Play, оплатив нужную сумму через сторонний сервис. Что хорошо: для RDR не требуется подключение к сети и оплата внутриигровых покупок. Делитесь в нашем Телеграм-чате, опробовали ли вы новинку.

