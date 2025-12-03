Как играть в Red Dead Redemption на Android в России: где взять учетку Netflix и зарубежный Гугл Аккаунт

Разработчики игр для ПК продолжают портировать свои творения на мобильные платформы. На этот раз вышла долгожданная Red Dead Redemption для Android и iOS: релиз для смартфонов состоялся спустя 15 лет после выхода оригинальной версии. RDR для Android вышла в двух версиях — от Rockstar и Netflix. Посмотрим, доступна ли она в России и какие могут быть проблемы.

Как работает Red Dead Redemption на Android

Red Dead Redemption выпустили на Android благодаря коллаборации Netflix и Rockstar. Ранее две компании уже запустили классические версии GTA для смартфонов. Это не просто порт в классическом понимании, а реально оптимизированная игра для мобильных ОС и сенсорных экранов.

По геймплею заметно, что текстуры Дикого Запада в игре отшлифовали, улучшили динамику и эффекты, чтобы придать игре свежести. Одни говорят, что RDR 2025 для Android основана на порте PS3 или Xbox 360, но другие считают, что это обновленная версия 2023 года. Русский язык в Red Dead Redemption заявлен, но его почему-то нет.

В игре доступен открытый мир, одиночная кампания, и выполнение отдельных заданий. Кроме того, играть в Red Dead Redemption можно даже при помощи геймпадов. В настройках найдете специальный режим производительности для мощных смартфонов. Имейте в виду, что эта версия RDR может лагать на некоторых устройствах — на форумах с вылетом столкнулись многие.

При этом системные требования Red Dead Redemption серьезно ограничивают количество смартфонов, совместимых с игрой. На бюджетных моделях поиграть в Red Dead Redemption не выйдет, ровно как и на Huawei Pura с процессором Kirin — мы проверили.

Процессор серии Snapdragon 7/8 или Dimensity 9000+ (рекомендуется Snapdragon 8 Gen 1/Gen 2+

От 6 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ).

8-15 ГБ свободного пространства.

Android 11 и новее.

Для iOS все намного проще: нужен iPhone 11 и новее, у которого свободного 8-15 ГБ памяти. Инструкция по покупке уже есть.

Скачать RDR

Как создать иностранный аккаунт Гугл

Red Dead Redemption недоступна в России, но есть лайфхак скачать ее официально. Вы можете просто создать зарубежный аккаунт Гугл Плей, чтобы видеть все заблокированные игры и приложения. Для начала почистите кэш Гугл Сервисов.

Перейдите в настройки телефона, выберите «Приложения».

Затем найдите Google Play и выберите «Очистить». Сделайте то же самое для «Сервисы Google Play».

Далее зайдите в Гугл Плей, нажмите на иконку аккаунта.

Нажмите на иконку аккаунта и выберите «Добавить аккаунт».

В следующем окне нажмите «Создать аккаунт».

Укажите свое имя, дату рождения и пол.

На этапе ввода телефона нажмите кнопку «Пропустить».

Сохранитесь и перейдите в Гугл Плей, после чего установите иностранный аккаунт в качестве основного. Теперь RDR будет доступна для скачивания. Если что-то пошло не так, изучите наш материал с подробной инструкцией по созданию запасного Google-аккаунта.

Как скачать Red Dead Redemption в России

Для RDR от Netflix требуется подписка на одноименный сервис, а версия от Rockstar стоит почти 40 долларов (~3100 рублей). Купить версию от Netflix, если нет желания платить целиком за версию Rockstar, значительно выгоднее. Считай, и сериалы смотришь, и доступ к играм имеешь.

Зайдите на любой сервис, где можно купить подписку зарубежного сервиса. Например, плати.ру.

Далее в поиске найдите самую дешевую подписку на Netflix и оплатите ее. Имейте в виду, что нужно выбирать проверенного продавца и сразу проверить возможность входа. Так, у нашего автора возникли проблемы со входом сразу после покупки и решения найти не удалось даже после контакта с продавцом.

Зайдите в Google Play по этой ссылке, нажмите «Загрузить» и дождитесь окончания установки.

После этого откройте игру, авторизуйтесь в аккаунте Netflix и начните играть.

Играть в RDR на телефоне можно бесплатно, пока действует подписка на Netflix. Но, наверное, проще сразу купить всю игру целиком в Google Play, оплатив нужную сумму через сторонний сервис. Что хорошо: для RDR не требуется подключение к сети и оплата внутриигровых покупок. Делитесь в нашем Телеграм-чате, опробовали ли вы новинку.