Как обновление до Android 12 изменит игры на смартфонах

Несмотря на то что на Android до сих пор нет игр консольного уровня, практика показывает, что большинству это нравится. Люди любят мобильный гейминг из-за его доступности и дешевизны. Ведь, чтобы поиграть в GTA V или Last of Us, нужно купить не только игровую приставку, но и саму игру, которая стоит несколько тысяч. А даже самые топовые тайтлы из Google Play вряд ли будут стоить дороже 200-300 рублей. Другое дело, что для игры на максималках вам потребуется аппарат помощнее, потому что слабое железо банально не вытянет ни спецэффекты, ни высокий фреймрейт. Но Google знает, что с этим делать.

В Android 12 появился широкий спектр нововведений для пользователей, предпочитающих поиграть в игры на смартфонах. Разработчики Google постарались и реализовали сразу несколько механизмов, которые позволяют улучшить геймерский опыт и разогнать даже не самый мощный смартфон, направив весь его аппаратный потенциал на обеспечение высокой производительности в игре. Впрочем, обо всём по порядку.

Игры без скачивания на Андроид

Ключевая фишка Android 12, которую я ценю больше всего, — это так называемый инстант-гейминг. Если говорить простым языком, то это особый механизм, позволяющий запускать игры на устройстве ещё до завершения их загрузки. Он не имеет ничего общего с демо-доступом, когда запускается небольшой фрагмент игры без загрузки вообще. Это нечто более продвинутое.

Допустим, вы начали скачивать тяжёлый шутер с чётко проработанной графикой и спецэффектами, который весит 1,5 или даже 2 ГБ. Даже при быстром интернете он скачается в лучшем случае минут через 10, а то и через 15. Поэтому, чтобы не заставлять вас ждать, Google решила сделать так, чтобы игры можно было запускать ещё в процессе загрузки.

Такая возможность уже давно доступна пользователям консолей, где игры весят и по 20, и по 30 гигабайт. Видимо, Google подцепила её именно там, потому что работа над ней велась уже довольно давно. Ради неё Google пришлось изменить правила публикации в Google Play.

Она заставила разработчиков изменить компоновку игр таким образом, чтобы сначала загружалась основная часть, которая позволяет запускать их, а уже потом скачивались остальные компоненты, содержащие в себе все последующие уровни и какие-то фишки, раскрывающиеся по ходу игры.

Пока точный список игр, позволяющих запускать их до полной загрузки отсутствует. Всё-таки Android 12 ещё даже не вышла в публичный доступ, а значит, нет и API, которые бы позволили реализовать инстантный запуск. Однако нет сомнений, что после релиза обновления в Google Play появится отдельный раздел с играми, в которые можно играть ещё до полного скачивания.

Как увеличить fps в играх

Вторая фишка Android 12, касающаяся игр, — это игровой режим. Нет, это не то барахло, которое встречается в большинстве смартфонов, предлагающих отключение уведомлений и повышение яркости. В Android 12 игровой режим настоящий, потому делает именно то, что от него ждут пользователи. Он реально разгоняет смартфон и делает это правильно, повышая частоту смены кадров за счёт перераспределения ресурсов процессора.

Сам игровой режим называется Game Optimization и представляет собой комплексный инструмент, состоящий из трёх подрежимов:

Стандартный (работа в обычном режиме);

(работа в обычном режиме); Производительный (повышается частота смены кадров);

(повышается частота смены кадров); Экономичный (снижается fps для экономии энергии).

Логично, что в производительном режиме возрастает расход энергии аккумулятора, потому что смартфону приходится обрабатывать большее количество кадров в секунду, чем в обычном режиме. Поэтому, включая его, нужно учитывать, что надолго аппарата не хватит. Пользователю придётся либо довольно быстро прекратить играть, чтобы гаджет не отключился, либо поставить его на промежуточную зарядку.

Однако есть здесь и небольшая заковырка. Увеличить частоту смены кадров сам смартфон по умолчанию не может, если в игре отсутствует такая возможность. То есть, если игра предусматривает максимум 60 fps, то взять дополнительные 30 или 60 кадров смартфону будет неоткуда. Поэтому разработчикам придётся изначально учитывать этот аспект и внедрять в игру режимы с повышенной частотой смены кадров.

Я не думаю, что прямо-таки все разработчики мгновенно возьмут эту команду под козырёк. Если помните, разработчики PUBG долгое время адаптировали режим 120 fps для разных смартфонов по одиночке, потому что это не так-то просто. А сейчас речь пойдёт о сотнях, если не тысячах моделей. Поэтому внедрение повышенной частоты смены кадров и полноценное использование игрового режима может оттянуться на неопределённый срок.