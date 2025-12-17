Когда разблокируют Roblox в России. Роскомнадзор дал ответ

Блокировка Roblox в России, случившаяся в начале декабря, стала одновременно резонансным и очень забавным событием. Впервые в нашей стране регулирующими органами был ограничен доступ к онлайн-платформе, которой преимущественно пользуются дети, и где, казалось бы, все безобидно. Но Роскомнадзор посчитал иначе, заблокировав Roblox. Теперь миллионы детей остались без доступа к любимой платформе, однако постепенно ситуация начала сдвигаться в другую сторону. Уже 17 декабря РКН допустил разблокировку Roblox в России.

Почему Roblox заблокировали в России

Суть претензий Роскомнадзора к Roblox сводится к недостаточной модерации контента со стороны онлайн-платформы. Регулятор объяснял блокировку следующим образом:

Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов.

Разработчики Roblox поспешили ответить на заявление Роскомнадзора, на следующий день дав такой комментарий изданию Reuters:

Мы уважаем местные законы и правила в странах, где мы работаем, и считаем, что Roblox — это благоприятная среда для обучения, творчества и значимых связей для всех.

Не приведя никакой конкретики, создатели Roblox оставили ситуацию в подвешенном состоянии. Уже начало казаться, что о разблокировки не может идти и речи даже в теории. Но 17 декабря Роскомнадзор выступил с новым заявлением.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Разблокируют ли Roblox в России

Отечественный регулятор допустил разблокировку Roblox в России и отметил, что онлайн-платформа пошла на контакт:

Руководство платформы в настоящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства.

При этом формулировки «Roblox разблокируют, если…» от РКН так и не прозвучало. Регулятор лишь отметил, что платформа пошла на контакт, но об успехах такого взаимодействия регулятор не поведал.

Когда разблокируют Roblox

Разумеется, Роскомнадзор не назвал и точных сроков разблокировки Roblox. Поэтому нам ничего не остается, кроме как спекулировать на эту тему. Вероятно, снятие ограничений случится, если онлайн-платформа выполнить требования регулятора, связанные с удалением неподобающего, по его мнению, контента.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Произойдет ли это и когда — неизвестно. Сроки открыты, и к тому времени, когда Roblox будет готов выполнить все требования, или РКН смягчит свою позицию, в России уже может появиться свой аналог.