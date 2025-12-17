Когда разблокируют Roblox в России. Роскомнадзор дал ответ

  2. Темы
  3. Игры
Герман Вологжанин

Блокировка Roblox в России, случившаяся в начале декабря, стала одновременно резонансным и очень забавным событием. Впервые в нашей стране регулирующими органами был ограничен доступ к онлайн-платформе, которой преимущественно пользуются дети, и где, казалось бы, все безобидно. Но Роскомнадзор посчитал иначе, заблокировав Roblox. Теперь миллионы детей остались без доступа к любимой платформе, однако постепенно ситуация начала сдвигаться в другую сторону. Уже 17 декабря РКН допустил разблокировку Roblox в России.

Когда разблокируют Roblox в России. Роскомнадзор дал ответ. Роскомнадзор сообщил о диалоге с Roblox. Фото.

Роскомнадзор сообщил о диалоге с Roblox

Почему Roblox заблокировали в России

Суть претензий Роскомнадзора к Roblox сводится к недостаточной модерации контента со стороны онлайн-платформы. Регулятор объяснял блокировку следующим образом:

Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов.

Разработчики Roblox поспешили ответить на заявление Роскомнадзора, на следующий день дав такой комментарий изданию Reuters:

Мы уважаем местные законы и правила в странах, где мы работаем, и считаем, что Roblox — это благоприятная среда для обучения, творчества и значимых связей для всех.

Не приведя никакой конкретики, создатели Roblox оставили ситуацию в подвешенном состоянии. Уже начало казаться, что о разблокировки не может идти и речи даже в теории. Но 17 декабря Роскомнадзор выступил с новым заявлением.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Разблокируют ли Roblox в России

Отечественный регулятор допустил разблокировку Roblox в России и отметил, что онлайн-платформа пошла на контакт:

Руководство платформы в настоящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства.

При этом формулировки «Roblox разблокируют, если…» от РКН так и не прозвучало. Регулятор лишь отметил, что платформа пошла на контакт, но об успехах такого взаимодействия регулятор не поведал.

Когда разблокируют Roblox

Разумеется, Роскомнадзор не назвал и точных сроков разблокировки Roblox. Поэтому нам ничего не остается, кроме как спекулировать на эту тему. Вероятно, снятие ограничений случится, если онлайн-платформа выполнить требования регулятора, связанные с удалением неподобающего, по его мнению, контента.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Произойдет ли это и когда — неизвестно. Сроки открыты, и к тому времени, когда Roblox будет готов выполнить все требования, или РКН смягчит свою позицию, в России уже может появиться свой аналог.

Теги
Новости по теме
Флагманы HUAWEI Pura прекращают существование. Китайцы отказались от крутых камерофонов
Как написать сообщение в WhatsApp даже без добавления в контакты
Почему в 2026 году будет больше смартфонов белого цвета
Лонгриды для вас
Почему опасно устанавливать моды WhatsApp и Telegram на Android

В последнее время огромную популярность начали набирать моды WhatsApp и Telegram. Частота их поиска и последующей загрузки достигла пика, когда Роскомнадзор начал ограничивать работу иностранных мессенджеров. Такой рост легко объяснить, ведь в каком-нибудь приложении Telega (мод Telegram) звонки продолжают работать, а еще в сторонних клиентах есть куча дополнительных функций. Но не все так радужно, как изначально может показаться. Моды WhatsApp и Telegram потенциально опасны, и это нужно иметь в виду перед их установкой.

Читать далее
Какие разрешения требует мессенджер MAX на Android и стоит ли их давать

Каждое приложение, установленное на смартфоне, по умолчанию живет в изолированной среде. Даже откровенно шпионские программы не представляют никакой опасности. Но только да тех пор, пока вы не начнете давать им права на доступ к тем или иным данным. То же самое касается национального мессенджера, которого многие люди подозревают в слежке. Чтобы узнать, оправданы ли опасения, предлагаем узнать, какие разрешения просит приложение MAX, и стоит ли их давать.

Читать далее
Как открыть спор на AliExpress и вернуть деньги за плохой товар: личный опыт

Хотя многие люди считают покупку товаров на AliExpress лотереей, я доверяю этой площадке. За почти 10 лет моего онлайн-шопинга не возникло ни одной проблемы с техникой и аксессуарами, которые я там заказывал. Но однажды все-таки произошла неприятность: мне прислали бракованный повербанк, к тому же оказавшийся подделкой. Подробнее об этой истории расскажу в другой раз, а сейчас просто поделюсь инструкцией о том, как открыть спор на AliExpress, основанной на личном опыте.

Читать далее
Новости партнеров
Как легально выводить криптовалюту в России в рубли на карту МИР без P2P и риска нарваться на мошенников
Как легально выводить криптовалюту в России в рубли на карту МИР без P2P и риска нарваться на мошенников
Почему Биткоин расходится с фондовым рынком в 2025 году: сравниваем поведение криптовалюты и акций
Почему Биткоин расходится с фондовым рынком в 2025 году: сравниваем поведение криптовалюты и акций
Как долго могут летать птицы без посадки?
Как долго могут летать птицы без посадки?