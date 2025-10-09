В легендарную стратегию Dune II теперь можно поиграть в Telegram. Игра запускается через бота

Поклонники классических стратегий получили отличный повод поностальгировать: легендарная Dune II, одна из первых и самых популярных игр жанра RTS, теперь доступна прямо в Telegram. Нужно просто запустить бота: никаких эмуляторов, загрузок и мощных видеокарт.
Кажется, фанаты портирования Doom на часы и калькуляторы нашли новую жертву для издевательств. Энтузиасты Никита Аксенов (Carter54) и Александр Гурьянов (Caiiiycuk) использовали открытый движок OpenDune, который воссоздает оригинальную версию игры времен MS-DOS.
Напомним, что Dune II вышла в 1992 году и фактически заложила основы жанра стратегий в реальном времени. Именно из нее выросли такие культовые серии, как Command & Conquer и Warcraft. Теперь же, более чем через тридцать лет, игру можно запустить без установки, прямо в окне мессенджера.
Как запустить Dune II в Telegram
Оценить классику и снова почувствовать атмосферу великой пустыни Арракиса можно в пару кликов:
- откройте Telegram на телефоне или компьютере
- найдите бота @DosZoneBot
- отправьте ему команду /dune2
- дождись загрузки и игра откроется прямо в чате
Telegram-версия полностью повторяет визуальный стиль и механику оригинала. Управление адаптировано под сенсорные экраны, а интерфейс аккуратно вписан в формат мессенджера. Игроки могут разворачивать игру на весь экран, сохранять прогресс в облаке через сервис Dos.Zone и даже выбирать язык интерфейса: доступны русский, английский и французский.
Разработчики отмечают, что игра не является официальным переизданием и создана исключительно на энтузиазме фанатов. При этом качество порта впечатляет: проект работает стабильно, загружается мгновенно и не лишен духа оригинала.
Кстати, Dune II уже знакома многим пользователям Android, так как ранее ее версия под названием Dune 2 Legacy была доступна в Google Play и успела собрать свыше миллиона загрузок.