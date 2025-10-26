Лучшие бесплатные игры для Android, которые популярны уже много лет

Мобильный гейминг давно перестал быть просто способом убить время в очереди. Современные смартфоны превратились в полноценные игровые платформы, способные тягаться с консолями и ПК по качеству графики и глубине геймплея. В нашей подборке собраны игры, которые определили развитие мобильного гейминга за последние годы и продолжают удерживать миллионы игроков по всему миру. Здесь вы найдете масштабные open-world RPG с гача-механиками, атмосферные приключения с уникальной социальной составляющей, тактические карточные баталии, социальные детективы и динамичные шутеры. Каждая из этих игр по-своему уникальна, но все они доказывают: мобильный гейминг — это серьезно.

Genshin Impact — та самая гача

Genshin Impact — это приключенческая игра с механикой гача. Эта игра многими была признана лучшей игрой 2020 года, но своей актуальности не потеряла до сих пор. После выпуска она получила широкое признание критиков за впечатляющую графику и отличный геймплей. Она выглядит и играется примерно как Zelda: Breath of the Wild, но, похоже, никому это не мешает.

В игре есть система групп, и вы можете получить новых персонажей через систему гача или определенные игровые события. Однако визуальные элементы, механика игрового процесса и полностью открытый мир (включая планер) делают игру гораздо менее ограничивающей, чем большинство аналогов.

Sky: Children of Light — красивая игра без слов

Sky: Children of Light — отличная приключенческая игра из 2020 года. В игре вас ждут семь миров для исследования, множество настроек персонажей, чтобы вы могли выглядеть так, как хотите, по-настоящему отличная графика и один из самых уникальных социальных опытов в любой игре.

Вы можете взаимодействовать с игроками в игре без голосового или текстового чата (хотя текстовые чаты доступны). Игроки привлекают ваше внимание, чтобы отвести вас туда, куда нужно, беря вас за руку и уводя с собой. Есть множество действительно отличных приключенческих игр, но Sky: Child of Light — это нечто особенное.

Legends of Runeterra — мощная совместная игра

Legends of Runeterra — одна из нескольких отличных игр от Riot Games, разработчика League of Legends. Это онлайн-боевик, похожий по масштабу на такие игры, как Hearthstone. Игроки собирают карты и героев, а затем составляют колоды из этих карт и героев, чтобы сражаться с противниками в сети.

Игра максимально устраняет случайность, что в целом приводит к хорошему игровому опыту. В игре более 100 чемпионов, множество карт, и вы можете приглашать друзей на дуэли.

Among Us — игра про поиск предателя

Возможно, пик популярности Among Us уже прошел, но эта игра по-прежнему остается отличной партийной и социальной детективной игрой, которая интересна для всех возрастов. Вы играете за члена экипажа корабля, который должен либо обнаружить самозванца, саботирующего миссию, либо сам заняться саботажем.

Это кроссплатформенная игра, что означает, что пользователи Android могут играть с игроками на консолях и ПК. Это также отличная игра для планшетов на Android. Хотя Among Us бесплатна, в ней доступны микротранзакции для покупки косметических предметов.

Vampire Survivors — игра про выживание вампира

Этот выбор в списке лучших Android-игр всех времен стал мгновенной классикой после выхода в 2022 году. Это ретро-игра в жанре rogue-lite с видом сверху, в которой вы ведете выбранного персонажа по полю, где постоянно появляются монстры.

Ваш персонаж атакует автоматически, поэтому вам нужно только использовать джойстик, чтобы передвигаться и не погибнуть. В игре есть множество персонажей и секретов, которые нужно разблокировать, но будьте готовы, ведь каждый проход может занять 30 минут или больше, и вы не можете сохранить свой прогресс.

Call of Duty: Mobile — лучший шутер для всех

Ну, и куда без Call of Duty: Mobile, которая была лучшей игрой для Android в 2019 году? Она мгновенно стала очень популярной и быстро завоевала место среди лучших игр для Android всех времен.

В игре есть обычный онлайн-режим PvP в жанре FPS и королевская битва на 100 игроков. Это ставит ее в редкую категорию, где она сочетает в себе королевскую битву, как в PUBG Mobile, и обычный PvP в жанре FPS, как в Critical Ops или Modern Combat. В игре удивительно много всего, а механика игрового процесса надежна и плавная. Это бесплатная игра, но большинство покупок в игре — это косметические предметы.

